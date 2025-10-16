Analytik zkusil vykreslit ošklivý propadák BMW jako úspěch, spíš tím podtrhl jeho mizérii
Petr ProkopecStejná sklenice s vodou se může jevit napůl plná i napůl prázdná, záleží na úhlu pohledu. V tomto případě převládl optimismus, který ale opravdu není na místě. Problematické BMW je srovnáváno s auty značek, se kterými se o kupce reálně nepere.
včera | Petr Prokopec
Asi všichni víme, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou. První vnímá z půlky naplněnou sklenici jako takřka plnou, druhý pro změnu jako téměř prázdnou. Zatímco tedy my považujeme BMW XM za neskutečný propadák, Felipe Munoz, hlavní analytik společnosti JATO Dynamics, se jej rozhodl vykreslit v trochu jiném světle. Mezi sportovně-luxusními superSUV je totiž mnichovské monstrum v jeho očích hitem. Pokud se budete držet jen této kategorie vágně definované výkonem a cenou, BMW v ní vyšplhalo na čelní příčku prodejů, neboť loni si jej zakoupilo 8 100 lidí, tedy o 14 procent víc než v roce předchozím.
BMW XM tak snadno překonalo Munozem sestavenou konkurenci, kterou tvoří Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX a poněkud překvapivě také čínské MHero M917. V případě Italů tu totiž máme 5 600 a 2 250 registrací, zatímco Brit zabodoval u 2 050 zákazníků. Jako jediný z této pětky si ovšem pohoršil, oproti roku 2023 jeho prodeje klesly o 24 procent. Elektromobil z Říše středu pak má na kontě 1 200 registrací a 107procentní zlepšení, které ovšem bledne vedle Ferrari (+840 %).
Čísla uváděná Munozem jsou vyšší než ta publikovaná BMW (7 813 prodaných exemplářů XM), což je neobvyklé, JATO je obvykle kritičtějším arbitrem. To ale nakonec není důležité. Spíš je třeba poukázat na porovnání jablek s hruškami. Jakkoli totiž XM disponuje až 748 koňmi a sportovně-luxusní superSUV to svým způsobem je, pohybuje se v jiné lize než konkurence.
Třeba ve Státech za BMW dáte něco málo přes 160 tisíc dolarů, zatímco Urus startuje na 240 000 USD, DBX na 255 000 USD a Purosangue dokonce na 430 000 USD. MHero je oproti tomu k mání od 98 000 USD, ovšem to je pro změnu na čínský vůz neskutečná „pálka“. Vlastně tak není divu, že XM zvládá převálcovat každého ze svých nepřímých soupeřů. Zvláště když výrobní kapacity BMW jsou jinde, než je tomu u Lamborghini, Ferrari a Astonu Martin. Ostatně i proto si značka původně malovala jiné prodeje, které protlačí, i kdyby auta prodávalo s milionovými slevami (což nakonec dělá).
Ferrari se oproti tomu rozhodlo, že prodeje Purosangue bude limitovat, aby byla zachována jeho exkluzivita. Především je ale třeba se ptát - skutečně někdo váhá třeba mezi Ferrari, Lambem, BMW a MHero? Neříkáme, že nikdo takový neexistuje, z vlastní zkušenosti ale víme, že pro typického kupce Purosangue vůbec není XM na radaru, kolikrát ani neví, že takové auto existuje, natož aby zvažoval jeho koupi.
Jakkoliv nám tedy Munoz zkouší předložit sklenici s logem BMW jako takřka plnou, my ji vnímáme spíše jako skoro prázdnou. A nejsme sami, jistá skepse je patrná i z jednání samotné automobilky. Ta totiž právě kvůli mizivému zájmu již z americké nabídky vyřadila základní verzi a nabízí pouze vrcholnou osmiválcovou. Mimo to dochází na stále větší slevy. Platí tedy dříve zmíněné, že XM je propadák, jde o nejhůř prodávaný model BMW.
XM je těžká obluda, načež není překvapivé, že zájem o toto SUV není takový, jak automobilka původně předpokládala. Někteří se ale jeho prodejní výsledky přesto snaží vnímat pozitivně. Foto: BMW
Zdroj: CarIndustryAnalysis@Instagram
