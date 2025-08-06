Ani 40 modelů není dost. Mercedes brzy odhalí hned 18 dalších novinek, chce jimi zachránit upadající prodeje
Petr ProkopecObecně vzato je to správný přístup, nic než nové a lepší produkty schopné zarýt se klientům pod kůži třícípou hvězdy nespasí. Ale je tohle to, o co Mercedes usiluje, když polovinu ohlášené expanze tvoří elektromobily? Však ty od něj dnes nekupuje skoro nikdo.
včera | Petr Prokopec
Obecně vzato je to správný přístup, nic než nové a lepší produkty schopné zarýt se klientům pod kůži třícípou hvězdy nespasí. Ale je tohle to, o co Mercedes usiluje, když polovinu ohlášené expanze tvoří elektromobily? Však ty od něj dnes nekupuje skoro nikdo.
Mercedes v posledních letech pravidelně mluvil o zeštíhlování svého portfolia a zaměření pouze na vyšší a výnosnější segmenty. Německá automobilka tak chtěla ze své nabídky vykopnout rozličné menší modely jako třídu A, té ale nakonec soustavně prodlužuje život. Donekonečna tak ovšem činit nemůže. I proto máme být v příštích měsících svědky rozsáhlé modelové expanze, která podle šéfa značky Oly Källenia zasáhne i dosud neprobádané segmenty.
To je razantní změna a návrat zpět k vyplňování posledních prázdných okének. Zní to slibně stejně jako slova o tom, že jediné, co Mercedes bude zajímat, je komerční úspěch té které novinky. Ale dá se tomu věřit? Máme o tom velké, velké pochybnosti už kvůli tomu, jaký pohon bude dobrá polovina chystaných vozů mít.
„V současné době nabízíme zhruba 40 karosářských variant. Můžeme ovšem dále prozkoumat okrajové segmenty trhu? Něco takového nehodlám vyloučit,“ uvedl Ola K. A dodal, že „pokud věříme, že pro takovou novinku existují zákazníci, jdeme do ní. My u Mercedesu auty žijeme. Zároveň ale také děláme byznys, což znamená, že pro každý takový vůz musí existovat obchodní model“.
Značka tak chce do roku 2027 ukázat hned 18 novinek. Některé z nich jsme už viděli, jde kupříkladu o CLA a CLA Shooting Brake. Tyto vozy jsou navíc v produktovém plánu Mercedesu zmíněny hned několikrát, neboť automobilka nepočítá spalovací a elektrické verze dohromady, nýbrž zvlášť. Na spodních patrech nabídky značky je přitom doplní malá SUV GLA a GLB, zatímco v těch prostředních lze očekávat GLC a nejspíše i třídu C. Vrchol pak bude spojen hlavně s třídou S, do jejíhož faceliftu měl Mercedes investovat nemalé peníze.
Počet spalovacích novinek je jen o jednu vyšší, než je tomu u těch elektrických, což samo o sobě odporuje slovům o tom, že Mercedes jde tam, kde je úspěch. Elektromobilů nabízí už dnes hromadu, za druhý kvartál jich ale prodal jen 35 tisíc z 454 tisíc aut celkem. A jejich odbyt meziročně klesl o čtvrtinu. I každé desáté auto s elektrickým pohonem by bylo moc, polovina s elektrickým pohonem je znovu házením peněz do pece.
Jak se tedy zdá, Mercedes při své rozsáhlé expanzi hodlá postupovat podle již „ověřeného receptu”, který jej přivedl do takových problémů. Pochopitelně, nové vozy mohou být přijaty lépe, třeba u nového CLA se o tom mluví, sama automobilka to ale nepotvrdila a při pohledu na nabídku tohoto modelu se tomu zdráháme věřit.
Ostatně co nové vozy nabízí? Elektrický pohon, kterému se přes 90 procent zákazníků vyhýbá, anebo spalovací (hybridní) provedení postavené okolo jedna-pětky od společnosti Horse Powertrain, za níž stojí čínské Geely, francouzský Renault a arabské Aramco. Takový vůz přece tradiční klientelu Mercedesu nemůže lákat ani v nejmenším. Zvlášť pak za ceny, za které je nabízen.
Přijdou i zajímavější věci, Němci mají kupříkladu pracovat na novém osmiválci, ten by měl ale dorazit nejdříve v roce 2027. K dispozici navíc má být jen výše postaveným modelům, tedy ne těm, kterým dnes nejvíc chybí. My v tomto plánu spásu Mercedesu nevidíme, ale rádi se budeme mýlit...
Němci chystají do roku 2027 hned 18 novinek, některé z nich jako nové CLA však již známe. Značka navíc spalovací a elektrickou verzi počítá zvlášť. Reálně se tak portfolio značky až tak moc nerozroste, přesto je třeba se ptát, proč je elektrických vozů tolik, když o ně skoro nikdo nestojí, a Ola Källenius hovoří o nabízení pouze komerčně úspěšných věcí. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
