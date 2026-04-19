Ani elektrická BMW lidé bez dotací nechtějí, vrcholný elektromobil značky končí na největším světovém trhu pro nezájem

BMW naštěstí neudělalo tu chybu, že by na elektromobily vsadilo úplně všechno, i tak na ně ale vsadilo dost. A někteří z jeho dosavadních výsledků mohli mít pocit, že našlo nějaké kouzelné řešení, jak je prodávat. Jak vidno, ani v Mnichově žádné takové nemají.

včera | Petr Miler

Foto: BMW

Mnichovská automobilka zůstává jednou z mála, které na elektrická auta nevsadily všechno a zachovává si od nich alespoň nějaký odstup. Nenechte se ale zmást vnější image, kterou firma ráda vytváří - když se ponoříte do jejích hlubin, zjistíte, že v ní pracuje spousta „kádrů”, kteří si jinou než elektrickou budoucnost ani neumí představit. A mají v ní slovo.

Vidět je to nakonec i na vnějším jednání společnosti, která při představování nových modelů (kdysi řady 5 a 7, aktuálně třeba 3 a X3) preferuje odhalování elektrických verzí, kolem kterých dělá mnohem větší humbuk a na trh je posílá se značným časovým předstihem, i když naprostá většina zákazníků (loni 82 % celosvětově) preferuje něco jiného. Ani to není racionální obchodní jednání, kterému bychom mohli zatleskat. To je znovu snaha tlačit do popředí něco, co automobilka chce prodávat z jiných důvodů.

Na druhou stranu je třeba uznat, že se jí s elektrickými auty relativně daří. Jejich odbyt tedy zdaleka neodpovídá pozornosti, která je jim věnována (v Česku např. loni 7,56 procenta všech prodaných vozů, to není moc, že?), prodá jich ale dost na to, aby se nemusela zabývat překročením zejména evropských limitů flotilových emisí CO2. A některých elektrických modelů prodává i docela dost.

Takže tu máme vedle Tesly nejméně jednu automobilku, která našla recept, jak elektromobily prodávat většímu množství lidí pro jejich specifické přednosti apod.? Odtud potud, jak ukazuje aktuální dění v USA. Nesmíme zapomínat, že zejména země Evropské unie jsou protkané dotacemi od A do Z, což trh křiví i tam, kde žádné velké viditelné pobídky nemají. V USA se ale loni zbavili aspoň těch největších, federálních dotací ve výši přesahující 150 tisíc Kč. A ani elektrická BMW to nejsou s to přežít bez dramatické úhony.

Poznalo se to už na loňských číslech, kdy prodeje elektromobilů BMW ve Spojených státech, které jsou nyní znovu největším světovým trhem s auty, klesl o 16,7 % ve srovnání s rokem 2024. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 už to ale bylo víc než 45 % a, jak jsme psali nedávno, v prvním letošním čtvrtletí už se jednalo o víc než 60 %. To jsou velmi bolavé poklesy, které si vyžádaly akci.

Jak nejprve zjistil BMW Blog a následně potvrdila sama automobilka, pro některé elektrické modely bude tento vývoj znamenat v USA konečnou. Jako první došla řada na model iX, tedy hned vlajkovou loď elektrických BMW, která se ve spalovacích provedeních ani nedělá. Amen je s ní po 5 letech na trhu a krátce po loňském faceliftu, takže rozhodně nejde o nic dlouho plánovaného, jak se někteří pokouší malovat. Ostatně pro zbytek světa se bude vůz dál vyrábět a u nás bude stále k mání.

BMW pochopitelně neřekne, že z trhu stahuje svůj největší elektrický propadák, naopak hrdě praví, jak je pyšné, čeho s modelem iX v USA dosáhlo. No, dosáhlo předčasného ukončení prodejů pro nezájem, to je celé. Ani elektrická BMW se bez dotací jako housky na krámě neprodávají, to už si dnes můžeme říci.


BMW iX loni prošlo faceliftem a v Evropě bude (s dotacemi) dál k mání. V USA (bez dotací) už ne, nekupuje ho skoro nikdo. Foto: BMW

Zdroje: BMW, BMW Blog

