Ani letadla. Rolls-Royce prodává svou elektrickou divizi, budoucnost vidí jen ve spalovacích motorech

Je to další čára přes rozpočet pohádky o tom, že se vývoj elektrických aut posouvá rychle vpřed a jejich století neřešitelné problémy se daří řešit. Letadla trápí v principu stejné potíže vyplývající z nízké energetické hustoty baterií. A Rolls-Royce nevěří, že mají jakékoli řešení.

Souhlasíme s tím, že elektrická auta by byla skvělá, kdyby ale dokázala jakýmkoli kloudným způsobem rychle pobrat dostatek energie potřebné pro svůj pohyb. Jenže nejsou a v jakkoli dohledné době ani nebudou. Udělat elektrické auto v mnoha ohledech překonávající spalovací vozy bylo možné už v 19. století a vzhledem k jejich jednodušší konstrukci to byly právě elektromobily, které zprvu obstarávaly většinu individuální dopravy, komplexnější spalovací vozy je ale později překonaly jako levnější a použitelnější řešení. A tím zůstávají dodnes.

Mnohé se pochopitelně změnilo na obou „stranách barikády”, principiální rozdíly ale zůstávají stejné. Neexistuje elektrické auto jakéhokoli typu, které by z dlouhodobého pohledu obstaralo libovolný způsob praktického využití efektivněji než to spalovací. Můžeme se bavit o tom, že pro některá využití dnešní elektromobily použitelné jsou, třeba pro příměstský provoz „je to v pohodě”. Ale když do hry přihodíte cenu a náklady na 5, 8, 12 let vlastnictví, stejně z toho vyjdou spalovací modely lépe.

To jsou důvody, proč odporujeme vnucování elektromobilů - je to v zásadě nedovyvinutý produkt, který vám za více nabídne méně. Tak proč bychom ho najednou měli všichni používat? Pokud jej chcete používat právě vy, fajn, je to váš rozmar jako tisíc jiných, ale jinak nechme na každém, co si vůbec může dovolit používat. Kvůli limitům baterek od těch cenových až po technické prostě elektromobil pro spoustu lidí vůbec není řešením čehokoli.

Reakcí některých na tato slova nemůže být odmítnutí, protože jsou to prostě fakta, ale spousta lidí řekne něco ve stylu Leoše M.: „Ale to se změní, bude to zas krásný...” Věřit lze kdečemu, už z výše zmíněného je ale zřejmé, že to není v dohledu. A přestal tomu věřit i Rolls-Royce, tedy Rolls-Royce PLC, výrobce letadlových motorů. Také ten dlouho žil v tom, že budoucnost patří elektřině, založil si na to zvláštní divizi Electrical. Ale už tomu nevěří, divizi prodává a sází znovu jen na spalovací, v jeho případě proudové motory.

Možná si řeknete, že letadlo není totéž co auto, což není, ale princip je pořád totožný. Potřebujete úložiště energie (ne nutně baterie) o určité kapacitě a hmotnosti, abyste velký a těžký stroj s vysokými energetickými nároky - tím je i automobil - fungoval. A protože Rolls-Royce žádné takové řešení kdekoli v dohledu nevidí, sází dál jen na vnitřní spalování.

Firma tak raději oznámila, že zdvojnásobí svůj byznys s proudovými motory a elektrické divize se prostě zbaví, nevidí ji ani jako řešení pro malá letadla a aerotaxi. Rolls-Royce Electrical tak buď úplně prodá nebo přinejmenším zmenší svůj pozici ve společnosti na minoritní „s úmyslem z ní ve střednědobém horizontu úplně odejít“. Budoucnost vidí jen v syntetických palivech, ani vodík ji nedává smysl: „Nevěřím, že by vodík mohl hrát v tomto odvětví příštích 15, 20 letech významnou roli,“ řekl k věci šéf firmy Tufan Erginbilgic.

Ten dále uvedl: „Po silném začátku našeho transformačního programu dnes vytyčujeme jasnou vizi cesty, kterou se musíme vydat, a oblastí, na které se musíme zaměřit,“ dodal Erginbilgic k sázce firmy na čistě spalovací motory. Přeberte si to po svém, za nás bychom řekli, že Rolls-Royce o těchto záležitostech pár věcí ví...

Rolls-Royce nedávno poprvé ukázal svůj nový dvouproudový motor v plném zápřahu.

