Ani Lewis Hamilton možná nezachrání kdysi nadějnou britskou automobilku, v problémech propouští desítky procent zaměstnanců
Petr ProkopecSpojil s ní svou tvář, navíc za ní stojí vskutku dobře situovaný byznysmen. A její auta jsou nepochybně zajímavá. Nic z toho ale nemusí stačit k přežití, což ukazuje aktuální propuštění stovek lidí. Kdyby jich firma zaměstnávala desetitisíce, není to až taková tragédie, tohle ale není ten případ.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Dosavadní příběh firmy Ineos Automotive nejspíš znáte, na přetřes u nás přišel už mnohokrát. Abyste ovšem nemuseli roztáčet naplno mozkové závity, v rychlosti připomeneme, že v roce 2016 Land Rover ukončil výrobu původního Defenderu. Britskou automobilku tehdy oslovil miliardář Jim Ratcliffe, velký fanoušek tohoto vozu, se zájmem o koupení licence a veškerého továrního vybavení, které by bylo třeba k pokračování produkce. Land Rover ale nakonec zavrtěl hlavou, načež Ratcliffe založil vlastní firmu a odstartoval vývoj své automobilové prvotiny ve velmi podobném duchu.
Hotovo měl v roce 2021, kdy se novinka pojmenovaná dle miliardářovy oblíbené hospody, tedy Grenadier, ukázala světu a později se i za podpory Lewise Hamiltona začala prodávat. Vůz se tváří jako ryzí Brit, používá ale motory od BMW a vyrábí se v bývalé továrně Smartu ve francouzském Hambachu spolu s odvozeným pick-upem zvaným Grenadier Quartermaster.
Ratcliffe plánoval, že jakmile se továrna dostane na plnou kapacitu, bude vyrábět 25 tisíc aut ročně. Nicméně v roce 2023 spatřilo světlo světa jen 4 553 aut. Loni se pak automobilka sice rozjela trochu víc, neboť třeba ve Spojených státech skončilo zhruba 8 tisíc exemplářů, ovšem i tak bylo zjevné, že za původními plány výrazně zaostává. Kdyby přitom na obzoru vycházelo slunko, asi nikdo by se nad tím nevzrušoval. Jenže nakonec se ukázalo, že se nad kdysi nadějnou britskou automobilkou stahují spíš temná mračna.
Jeden z problémů je známý už od chvíle, kdy byl Quartermaster představen. Protože se totiž stejně jako SUV vyrábí ve Francii, je v Americe zatížen tzv. Chicken tax. Tedy „kuřecí daní“ spojenou s dovozem užitkových aut, která je 25procentní. Aktuálně jde přitom o jediný pick-up, který je s ní ve Státech spojen - ostatní se vyrábějí lokálně. To z něj ovšem dělá poměrně drahé zboží, zvlášť v porovnání s konkurencí. K tomu všemu se ovšem letos přidalo navýšení běžných cel, které bylo zpočátku dokonce 27,5procentní, než bylo nakonec zredukováno na 15procentní.
Ceny Ineosu tím opravdu dramaticky vzrostly, což vedlo ke kolapsu objednávek. Značka tak přistoupila k razantním slevám, díky nimž se nakonec Grenadier prodává ještě levněji než před zvýšením cel. Podle mluvčího značky tak za první letošní půlrok mělo dojít na 2procentní nárůst prodejů. Nezávislá data ale naznačují něco jiného, ve skutečnosti totiž od ledna do června došlo na 14procentní pád na 2 268 kusů převzatých zákazníky.
Ještě hůř je na tom ovšem Ineos ve Velké Británii, kde do konce října našlo majitele jen 233 aut, tedy o 23 procent míň než loni. Započítány v to nejsou užitkové varianty, těch ale rozhodně nebude tolik, aby to hospodaření firmy poslalo do černých čísel. Právě naopak se mluví jen o prohlubování ztrát, což podle kolegů z Autocaru povede k razantnímu omezení aktivity firmy. Zahrnovat budou i propouštění, kdy zredukováno má být „pár stovek pracovních míst“.
Konkrétní informace zatím nejsou k dispozici, neboť celý proces je teprve ve fázi jednání. „Padáka“ se nicméně nemají obávat lidé ve Francii, bez kterých se výroba jednoduše neobejde. Ústředí v Londýně a technologické centrum v Německu ovšem řádně prořídnou, neboť celosvětově pro Ineos pracuje jen 1 850 lidí. Propuštění několika set z nich tak bude nutně znamenat polovinu konec pro desítky procent zaměstnanců firmy. A přijít může klidně i její úplný konec.
„Pokud měl Land Rover, který vyráběl Defender po 70 let, potíže, pak je to jasné znamení, jak náročné bude pro nováčka uspět,“ uvedl již v říjnu 2019 na adresu Ineosu nejmenovaný manažer z oboru. Nyní se jeho slova jen potvrdila, stejně jako skutečnost, že jakkoli internet odchod původní verze oplakal, zákazníci - byť možná jiní - jsou spokojeni s jeho moderním nástupcem. Ten si jen za loňský rok připsal téměř 28 tisíc prodaných aut.
Grenadier je sice luxusním i v terénu schopným off-roadem, jenže jeho potenciál se zjevně vyčerpal, na rozdíl od originálního Land Roveru Defender, respektive jeho moderního provedení. Foto: Ineos Automotive
