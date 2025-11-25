Ani Porsche si s elektrickým Cayenne nechce moc špinit ruce, radši se chlubí předchůdcem s dnes nemyslitelnou technikou
Petr ProkopecNení to ani skutečná novinka, o tovární dílo se ovšem jedná. A byť není stvořeno na základě ani té nejatraktivnější generace Cayenne, ani není upraveno do vyloženě krásné podoby, láká pořád víc než cokoli z poslední iterace stejného modelu.
včera | Petr Prokopec
Není to ani skutečná novinka, o tovární dílo se ovšem jedná. A byť není stvořeno na základě ani té nejatraktivnější generace Cayenne, ani není upraveno do vyloženě krásné podoby, láká pořád víc než cokoli z poslední iterace stejného modelu.
Nové elektrické Porsche Cayenne nás rozhodně neohromilo. Je sice hezké, že ve verzi Turbo, která o skutečně turbodmychadlo ani nezavadila, nabídne přes 1 000 koní, takový výkon ovšem máte k dispozici jen na pár sekund. S vysokou hmotností, nenápaditým designem a lacině působícím interiérem je ovšem třeba počítat stále. Stejně jako majitelé musí očekávat poměrně výrazný propad hodnoty, na který dochází pomalu ještě předtím, než podepíšou kupní smlouvu. Jsme tedy zvědavi, jakých registrací elektrické provedení dosáhne a jak dlouho se na nich udrží.
V bezmezný úspěch ale nejspíš nevěří ani samotné Porsche. Krátce po odhalení bateriového SUV se totiž německá automobilka pochlubila další verzí Cayenne, tentokrát ovšem se spalovacím osmiválcem a dokonce i manuální převodovkou. Něco takového se dnes už nevidí, ostatně i Porsche muselo kvůli této kombinaci sáhnout do minulosti po jednom ze 138 vyrobených kusů. Olivovou zelení lakovaný kousek totiž patří k první generaci, ovšem jeho majitel Phillip Sarofim si u značky objednal pořádnou renovaci.
Za tu je zodpovědná divize Sonderwunsch, která se specializuje na tři oblasti. Tou nejvýše postavenou jsou zakázkové kreace, které vznikají osazením starých aut moderními komponenty. Dále pak klientela může sáhnout po programech Factory Commission a Factory Re-Commission, kdy první je zaměřen na renovaci starých aut s unikátními laky či výbavou. Druhý je určen veškeré někdejší produkci, u které taktéž dochází na nové nátěry karoserií či přečalounění interiéru.
Sarofim si zvolil poslední zmíněný, do kterého poslal svůj Cayenne GTS. Šestnáct let staré SUV se tak dočkalo zmíněného olivového laku, který má evokovat atmosféru 70. let minulého století. Majitel si navíc přál, aby Porsche vozu instalovalo tažné zařízení a navrch i off-roadové obutí. Prý hodlá s obytným přívěsem vyrážet i mimo civilizaci. V terénu mu případně pomůže redukce či uzamykatelné diferenciály, jimiž Cayenne první generace disponovalo.
Černo-zelené téma prostupuje také interiérem, a to do takové míry, že čalouněna byla i schránka před spolujezdcem. Ostrý kontrast pak vytváří třeba kliky dveří či ozdobné dekory, které jsou z broušeného hliníku. Vůz tak působí, jako kdyby právě opustil montážní linku, jakkoli pohled na volant, analogový přístrojový štít či staře působící displej multimédií, který je orámován mnoha tlačítky, ihned prozradí, že tenhle Cayenne vážně není aktuální novinkou.
Porsche prokleplo také motorový prostor, kde trůní 4,8litrový osmiválec. Ten produkuje 405 koní, s nimiž lze stovky dosáhnout za 6,1 sekundy. Spalovací Cayenne GTS je tedy o několik parníků pomalejší než bateriová novinka. Jenže tu s manuálem nedostanete, ani kdybyste značce nabízeli sebevíc. Ceny takových aut navíc začínají růst vysoko nad rámec zůstatkové hodnoty zánovních elektromobilů. Pochopitelné je tedy jak to, že majitel sáhnul po renovaci., tak to, že ji Porsche neignoruje - zrovna krasavcem vůz není, i tak má hodně čím zaujmout.
Němci se krátce po premiéře elektrického Cayenne chlubí renovovanou verzí GTS, která spadá do první generace. Že by si s novinkou také nechtěli moc špinit ruce. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
