Ani Rolls-Royce si nedokáže poradit s jedním z typických problémů elektromobilů, nechá ho být před 3 hodinami | Petr Prokopec

Rezignace věhlasné britské značky ovládané koncernem BMW jen ukazuje, jak obtížně řešitelné některé problémy elektromobilů jsou. O těch se říká, jak jsou tiché, platí to ale jen o motoru. Právě to způsobuje problémy s odhlučněním všeho ostatního.

V roce 2009 jsem vůbec poprvé řídil Teslu Roadster. Šlo navíc o jeden z prvních pěti set vyrobených kusů a jeden z vůbec prvních na starém kontinentu, který si objednal tehdejší šéf ČEZu Martin Roman. Jelikož jsem se za volant dostal dříve než on sám, byl mi povolen jen omezený počet kilometrů po venkovských silničkách, což jsem si pochopitelně užil. Přepracovaný Lotus Elise byl totiž velmi rychlý, skvěle ovladatelný a tichý natolik, abych slyšel zpívat okolní ptactvo. A dojezd jen pár desítek kilometrů při rychlé jízdě vzhledem k omezené kilometráži nevadil.

Když jsem se po roce do kokpitu elektrického vozu vrátil, šlo již o modelový rok 2010, který byl oproti tomu předchozímu modernizován. Z někdejšího nadšení se ale i přesto vyklubalo zklamání, za čímž stálo okolní prostředí - druhý test totiž probíhal v ulicích Budapešti, kde nemohla být o tichu v kabině ani řeč, a to ani s nasazenou střechou. Místo toho mi doslova rval uši okolní hluk, zvláště pak ve chvíli, kdy vedle mě na semaforech zastavil náklaďák s archaickým dieselem pod kapotou.

Od té doby pochopitelně uteklo mnoho let, tento problém ale trvá. Elektrická auta mají velmi tichý pohon, což ale klade obrovské nároky na odhlučnění všeho ostatního, neboť je to zkrátka více slyšet. Navíc jsou elektrická auta těžší, což činí podvozek tužší a hlučnější sám o sobě, pneumatiky jsou širší, což je též tiššími nedělá, více patrný je jakýkoli skřípot v interiéru, aerodynamický svist a tak bychom mohli pokračovat ještě chvíli. Stačí si sjet s hybridní Škodou Superb iV a uvidíte, jak moc je jízdě v plně elektrickém módu nepříjemná. Auto působí nekvalitně jen kvůli tomu, i když méně kvalitní než jiná provedení bude jen stěží.

Škoda by musela udělat auto úplně jinak, aby působilo stejně dobře jako benzinové verze. A možná by stejně neuspěla, jak dokládá stesk šéfa britské značky Rolls-Royce. Ta aktuálně pracuje na elektrické verzi jedné ze svých limuzín a Torsten Müller-Ötvös předem přiznává, že novinka osazená elektrickým pohonem bude uvnitř působit hlučněji než zbylá produkce užívající spalovací dvanáctiválcový motor. A firma už rezignovala na to se s tím pokusit něco dělat.

Podle Müller-Ötvöse automobilce „nestojí za to” s tím bojovat a trochu alibisticky se vymlouvá na to, že nový Ghost je uvnitř natolik tichý, že „lidé byli uvnitř dezorientovaní a my jsme tak museli dostat zpátky dovnitř o trochu hluku navíc.“ V tomto směru možná nepřehání, přesto rezignace na dokonalé odhlučnění coby jedné z typických předností Rolls-Roycu překvapí. Právě to ovšem ukazuje, o jak obtížně řešitelný problém jde.

Jakkoliv je totiž v očích ekologických aktivistů spalovací motor absolutní zlo, v rámci jízdního zážitku napomáhá utlumit hluk od pneumatik a větrný hluk. Jakmile o něj vůz přijde, začne jeho posádka vnímat jiné ruchy o to více a potlačit je je velmi složité. Je to v podstatě stejné jako s televizí - pokud ji máte zapnutou, a to navíc pořádně nahlas, o sousedech nemáte ani ponětí. Stačí ji však vypnout, a rázem víte, kdy jdou ostatní lidé na záchod, kdy si napouští vanu či kdy se hádají.

Müller-Ötvös přitom věří, že právě díky zkušenostem z vývoje Rolls-Royce Ghost má automobilka „super zkušenosti, jak vše zvrátit“. Dá se tedy předpokládat, že Britové budou uvnitř kabiny elektrické novinky simulovat hluk podobný běžícímu spalovacímu ústrojí, aby vykompenzovali veškeré okolní ruchy. Pozoruhodné.

Rolls-Roycy (na fotkách model Ghost) patří mezi nejtišší auta vůbec. Ty elektrické ale budou působit podle šéfa hlučněji a automobilka s tím neumí nic dělat, odstínit všechny zdroje hluku jinak zanikající v ševelení spalovacího motoru je zjevně extrémně obtížné. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.