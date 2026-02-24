Ani s 2,4 tuny hmotnosti a 2,6 milionu základní ceny si v novém Audi RS5 Avant neodvezete nic zadarmo, tento příplatek bere dech
Petr MilerI když jsme si už dávno zvykli na to, že od německých prémiových automobilek nedostanete navzdory vysokým základním cenám jejich aut nic zadarmo, tohle nutně zaskočí. Chtít mezi 250 a 500 Kč opakovaně jen za změnu nastavení palubního systému, to je něco neuvěřitelného.
Ani s 2,4 tuny hmotnosti a 2,6 milionu základní ceny si v novém Audi RS5 Avant neodvezete nic zadarmo, tento příplatek bere dech
včera | Petr Miler
I když jsme si už dávno zvykli na to, že od německých prémiových automobilek nedostanete navzdory vysokým základním cenám jejich aut nic zadarmo, tohle nutně zaskočí. Chtít mezi 250 a 500 Kč opakovaně jen za změnu nastavení palubního systému, to je něco neuvěřitelného.
Když se řekne 2,4 tunový kombík, člověk si nutně představí velké praktické auto. V případě nového Audi RS5 Avant ale narazí. Tohle tragické nové ztvárnění ikonické RS4 Avant od začátku šokuje svou absurditou, neboť navzdory tak šílené hmotnosti a větší velikosti celého auta nedostanete ani pořádný kufr, ani pořádnou nádrž. A navzdory 639 koním výkonu nedostanete ani pořádnou stabilní dynamiku. Už ta špičková je pochybná, když se v něčem nevyrovná ani vrcholným verzím končícího provedení, ta stabilní, kterou zajistí „jen” 510 koní snadno na 2,5 až 2,6 tuny naloženého auta... No, jsme na ni zvědavi.
V čem má tedy auto, které váží tolik a v základu stojí 107 850 Eur, tedy přes 2,6 milionu Kč, „naloženo”? Tak to musí být výbava. Jasně, ta to bude, sice těžká váha, ale všechno v základu, to bude paráda. Jenže ani to není pravda.
Kompletní výbavové specifikace automobilka teprve zveřejní, prodej nakonec začne až v dubnu (a zájem bude podle Audi jistě ohromný, to se vsaďte předem, i kdyby auto chtělo 5 lidí), díky lidem z Autogefühl ale už teď víme, že v základu toho moc nebude. Na to si nakonec Němci historicky potrpí, u takového BMW bylo kdysi obvyklé, že v základu nedostanete prakticky nic. Automobilka dlouho dělala i okna ovládaná kličkou, u šestiválcových modelů pak tu a tam skončily ve standardu záležitosti jako automatická klimatizace a multifunkční volant, dál nic. Dnes je situace o něco lepší, i u modelů jako M3 ale pořád potřebujete několik set tisíc, abyste výbavu posunuli jen z nesnesitelně omezené na snesitelně průměrnou.
Ale zpátky k Audi, kde aspoň v tomto ohledu na tradice nezapomínají. Také model RS5 se zmíněnou základní cenou tak nabídne změnu motivů palubního systému (Themes) výlučně za příplatek. Pokud tedy máte blízko třeba k Festivalu rychlosti v Goodwoodu, proč ne, Audi vám infotainment patřičným způsobem ohákne. Ale pozor, za 10 až 20 Eur za jedno každé téma, tedy za nějakých 250 až 500 Kč, ať neřešíme drobné.
Na jednu stranu nejde o nic nového, tuto možnost znám z aktuální A5, kde se u ošizených modelů typu 2,0 TDI jeví být cestou, jak vylepšit finanční bilanci Audi z jeho prodeje. Ale opravdu je to nutné u RS5, která provokuje už tolika věcmi (včetně ceny)? Přijde nám to zbytečné dráždění už tak nasupeného hada bosou nohou, ale někdo v Audi je zjevně přesvědčen, že je to dobrý nápad...
Míra marnosti nového Audi RS5 Avant je dokola zdrojem nepříjemných překvapení. Foto: Audi
Zdroj: Autogefühl@Instagram
