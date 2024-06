Ani šéf dvou koncernových značek nevěří, že VW přijde s „levnými” elektromobily za 500 až 620 tisíc. „Není to možné,” říká

Petr Prokopec

Zdá se vám bláhové s jistotou předpovídat budoucí cenu vozu, který má dorazit až za tři roky? To nejste sami, VW to přesto udělal. My mu to moc nebaštíme, zajímavé ale je, že nastíněným cenám nevěří ani šéf Seatu a Cupry.