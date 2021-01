Ani Tesla zjevně nevěří, že by ji její absurdní nový volant někdo dovolil prodávat před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Tesla moc dobře ví, jak rozpoutat bouři ve sklenici vody a tento týden to opět naplno předvedla. Další zjištění ale ukazují, že ve víc než to ani sama automobilka nejspíš nedoufá .

O Elonu Muskovi se mluví v různých souvislostech a někteří jej rádi označují za vynálezce, designéra, konstruktéra, programátora... Nepochybujeme o tom, že o všem z toho něco ví, už dříve jsme ale zmiňovali, že je v prvé řadě jedním - marketingovým géniem. Umí různými způsoby zapůsobit na publikum a chytře, obvykle bez jakýchkoli finančních nákladů zviditelnit věci, které by ostatní těžko dostávali do popředí. Právě v tom tkví jeho úspěch, právě proto se dokáže pohybovat v tolika rozličných oborech.

Jeden z finančních analytiků nedávno sarkasticky pronesl, že by se z fyzické výroby a prodeje čehokoli mohl přeorientovat jen na prodej akcií, protože na ničem jiném než prodejích částí „sebe sama” Tesla nikdy zdaleka tolik nevydělala. Něco na tom je a i to je dáno jeho marketingovými schopnostmi, které znovu osvědčil při odhalení doslova šokujícího faceliftu Modelu S. Něčím takovým je za normálních okolností obtížné zaujmout, ale co kdybyste dovnitř dali volant, který vypadá jako hlava medvídka koaly?

Přesně to Tesla udělala a hned do prvního momentu se ptáme, jestli je to vtip, nebo nesmysl mířící k nezdaru. Nejde navíc jen o samotné pojetí volantu, autu chybí i volič řazení a páčky pod volantem a byť něco z těchto řešení projít může, bez výjimky jde o nesmysly, které v honbě za designovou stránkou věci popírají tu funkční. Opravdu nevíme, jaký smysl má složitě učit auto odhadovat, jestli chcete jet dopředu nebo dozadu, když mu to stačí velmi primitivně párkrát za den sdělit?

Ale zpátky k volantu, kterému fremontská automobilka říká „Yoke”. To je v překladu jho (nebo též jařmo, pokud by vám první zmíněné slovo nešlo přes pusu), které volant fyzicky skutečně připomíná, současné má ale blízko k anglickému slovu „Joke” neboli vtip. A jsme stále přesvědčeni, že Tesla jednoho dne řekne, že to byl „joke”. Nebo ji to někdo zakáže a ona řekne, že by takový volant prodávat chtěla, ale nemůže.

Že s tím počítá, naznačují skryté snímky z konfigurátoru Tesly, který i pro interiéry faceliftovaných Modelů S a X počítá s relativně normálním volantem. Páčky nemá dál, jinak je to ale prostě kulatý volant. Že v konfigurátoru je (nejde tedy o ilustraci někoho zvenčí, ale grafiku samotné automobilky), vyštrachali kolegové z The Drive, po čemž Tesla tuto alternativu z webu stáhla. Už její existence ale svědčí o tom, že vše je trochu jinak, než se zprvu zdálo.

Samozřejmě, ti, kteří „chtějí věřit”, si myslí, že Tesla možná uvažuje o nabídnutí alternativního volantu těm, kteří nechtějí řídit „vtipem”. Ale podle nás to tak není. Tesla nejspíše sama nevěří tomu, že by něco takového u auta s 2,05 otáčkami volantu mezi dorazy mohlo projít, protože to bude prostě bude nebezpečné a už víme, že se ani neobtěžovala zeptat, jestli něco takového může poslat do výroby. Je to tedy nejspíše znovu jen marketing, způsob, jak zaujmout jinak ne až tak zajímavou modernizací.

V tomto směru Tesla s panem Muskem v čele bodovala a když jsme u těch anglicismů, sluší se dodat: „Credit where credit is due,” (česky k tomu má blízko něco jako „komu čest, tomu čest”) a ocenit schopnost automobilky udělat humbuk kolem dílčí modernizace 9 let starého auta. Za ta skutečně klobouk dolů, o víc tu ale podle nás nejde. Tesla si nemůže seriózně myslet, že by něco takového mohla prodávat se schválením pro silniční provoz v době, kdy neprojde tisíc podružných, jen velmi potenciálně nebezpečných prkotin v designu toho či onoho.

Konfigurátor Tesly obsahoval fotku interiéru Modelů S a X i s normálním volantem, automobilka podle nás už teď počítá s tím, že jej použije. Foto: Tesla



Nakonec, zprvu odhalené alternativě říká Yoke. Podle nás je to ale spíše joke... Foto: Tesla

Zdroj: The Drive

Petr Miler