Ani upadající zájem při minimálních prodejních číslech nesebral Škodě sen o elektrické budoucnosti. Šéf firmy prozradil, co bude

/ Foto: Škoda Auto

Nedá se říci, že by se snahy prodej pouze elektrických aut setkaly v případě Škody s nadšením ze strany jakékoli podstatné skupiny lidí, vedení ale své záměry nemění. Automobilka tedy už počítá i s další generací Enyaqu, třebaže ta dnešní oslovuje jen 1,6 procenta jejích českých klientů.

Škoda tlačí na čistě elektrickou budoucnost jako smyslů zbavená. I proto pravidelně publikuje zkušenosti majitelů SUV Enyaq. Jakkoli ale mají takové zprávy zájem širšího publika povzbudit, ve skutečnosti dělají spíše pravý opak, neboť vykreslují, jakým otrokem auta se člověk v takové chvíli stává. A snadno z nich pochopíte i to, že profil typického vlastníka tohoto vozu má k běžnému Čechovi hodně daleko.

Jde obvykle o dobře situované lidi, který má vlastní dům, kde Enyaq dobíjí. Mnozí majitelé pak využívají i dobíjecích stojanů v práci, kterou mají od domova vzdálenou jen pár kilometrů. A nezřídka jde o jejich firmu, Enyaq tak mohli strčit do nákladů a odečíst DPH, čím učiní jeho cenu poněkud snesitelnější. Či zmiňují, že společnost, pro kterou pracují, elektrický pohon podporuje pomalu stejně jako sama automobilka, a proto nabízí i jistá zvýhodnění. To znovu snižuje cenu, mimo to lidem ani nevadí omezený dojezd - 300 km považují za neskutečnou štreku, po které nejméně desítky minut čekání na dobití přijde vhod.

Může se tedy zdát, že Škoda má cestičku k úspěchu vylitou hladkým asfaltem, je to ale virtuální realita, která s tou skutečnou nemá nic společného. Enyaq si letos našel v Česku pouhých 977 kupců, což je téměř o desetinu méně než loni. A jeho podíl na prodejích nových škodovek klesl z 2,3 na 1,6 procenta. Zájem o tento vůz tak z minimálních čísel dál upadá, a to je třeba se ptát, kolik z aut prodaných zde skončilo v Německu, kde je stále možné čerpat velkorysé dotace, byť už ne pro firmy. Z vlastních zjištění víme, že 0 to zdaleka není.

Nic z toho však nebrání šéfovi automobilky Klausi Zellmerovi, aby s neskrývaným nadšením dál mluvil o elektrické budoucnosti a druhé generaci Enyaqu. Ta má dorazit v roce 2028 či 2029 a jako první z koncernových elektrických aut přepřáhne na platformu SSP. S ní má být spojen 800voltový elektrický okruh, který umožní dobití baterií z 10 na 80 procent za 12 minut místo stávajících 35. To je sice hezký posun, ovšem uskutečnitelný bude jen za ideálních podmínek, které v praxi nastanou jen zřídka. A pořád se bavíme o doplnění ekvivalentu asi 14 litrů nafty za skoro čtvrt hodiny, pakliže baterie nebudou podstatně větší. To má někoho ohromit?

Přesná kapacita baterií zatím nebyla zveřejněna, půjde však o unifikovanou strukturu, která byla vyvinuta pod koncernovou střechou a jíž má stejně jako platformu SSP na sklonku dekády využívat 80 procent všech koncernových vozů. To při stávajícím odporu většiny lidí k elektromobilitě zní doslova naivně. Tedy pokud Škoda nechce svou produkci osekat na pár set tisíc aut ročně - to je asi jediná možnost, jak by se celá pohádka mohla stát skutečností.

Šéf koncernu VW Oliver Blume sice naznačil, že nové elektromobily postavené na platformě SSP budou levnější než ty stávající, díky čemuž většina z nich bude na stejné cenové úrovni jako srovnatelná spalovací auta. Něčeho takového ovšem půjde dosáhnout v prvé řadě jen dalším zdražením spalovacích aut, což ale elektrická auta samo o sobě neprodá, jen to dál sníží celkové prodeje. Kam tohle všechno vede, vidíme už nyní. Z reakcí automobilek ale vidíme také to, že donekonečna se na vidle napichovat chtít nebudou. Stane se to i v případě Škody, jen k tomu zatím zjevně nedošlo.

Šéf mladoboleslavské automobilky Klaus Zellmer dál žije na jiné planetě, a tak je do elektromobility doslova zapálený. Že si ji může dovolit stále méně lidí a většina ji nechce za žádnou cenu, mu zjevně stále nedochází. I on ale dříve nebo později pozná, že trhu neporučí. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autocar, SDA

