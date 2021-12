Ani VW reálně nesází vše na jednu kartu, pro nový Golf vyvíjí několik převratných řešení před hodinou | Petr Prokopec

Ze slov některých zástupců Volkswagenu se může zdát, že nevidí svou budoucnost v ničem jiném než elektromobilech, takový postup by ale byl velmi ošidný. Vyvíjí proto nová řešení i pro konvenční auta, třeba řízení bez fyzického propojení volantu a předních kol.

Během několika málo dní se nejspíše uzavře další kapitola knihy, která by mohla nést název „Budoucnost Volkswagenu”. Nejde o nic menšího než šéfa koncernu Herberta Diesse a jeho otočku, který poté, co léta odmítal vsadit vše na jednu kartu, nově horuje pro co nejrychlejší přechod na elektromobilitu. Toho se nicméně někteří oprávněně bojí, mimo jiné odbory, neboť ve hře je propouštění velkého počtu lidí. Dozorčí radu tak nečeká zrovna klidné jednání, byť nečekáme, že by si Diess své místo neudržel. Je ale možné, že bude dotlačen ke kompromisům, které dosud odmítal.

Pokud přitom do kontextu zasadíme informace, o které se automobilka podělila v rámci tzv. Dne inovací, pak začíná být jisté, že Němci skutečně nehodlají alespoň svou nejbližší budoucnost spojovat pouze s elektrickým pohonem. VW totiž mimo jiné vyvíjí novou generaci podvozků, díky které budou chystané novinky daleko komfortnější než stávající vozy. Do vínku totiž dostanou senzory, jenž mapují povrch před vozem a na základě dat přednastaví tlumiče, což napomůže v žehlení nerovností.

Němci v rámci vývoje používají jako testovací prototyp VW Arteon současné generace, tedy vůz se spalovacím pohonem. S jejím zachováním tedy rozhodně počítají, jakkoliv šéf vývoje jízdní dynamiky Karsten Schebsdat uvádí, že nová technologie podvozků bude využita také firemními elektromobily. Vést pak má ke zlepšení schopností autonomních systémů, jenž se zároveň budou moci opřít také o další novinku, kterou je řízení typu drive-by-wire.

Tato technologie dělá z tyče řízení zbytnou věc, neboť zcela odstraní fyzické propojení mezi řidičem a přední nápravou. Něco takového nejspíše musí děsit automobilové nadšence, na realitě to ale nejspíše nic nezmění. Nový systém řízení by měl spoléhat na senzor usazený za kolem, na základě jehož dat bude pracovat elektromotor na předním ozubeném hřebenu. Dle Schebsdata „vůz bude reagovat na pokyny volantem mnohem rychleji a mnohem precizněji“. Je pak sice nutné se smířit s tím, že namísto přímé komunikační dálnice budeme mít tu čest s elektronickým systémem, který vazbu bude jen simulovat. Jak dobře, je otázkou.

Šéf vývoje jízdní dynamiky mimo to dodává, že software se do budoucna stane pro značku mnohem důležitější než nyní, neboť Volkswagenu umožní lépe ovlivnit jízdní vlastnosti, stejně jako bezpečnost. K dispozici pak bude všem vozům na veškerých platformách, jen na elektromobily se tedy VW vskutku nezaměřuje. I když i v rámci elektrického pohonu Němci podnikají další kroky vpřed. Týkají se jak výkonu, tak zejména dojezdu.

Schebsdat připouští, že hmotnost baterií je velkým oříškem, který nejspíše bude muset být rozlousknut v jiných oblastech. VW by totiž přidaná kila mohl kompenzovat odlehčenými karoseriemi, na jejichž výrobu by použil nové postupy. S lehčími vozy by se tak snadno navýšil dojezd, stejně jako zlepšila dynamika. Tu ovšem zlepší i druhý elektromotor na zadní nápravě, což je další prvek, který Němci zvažují.

Kdy a na kterých vozech se nové systémy objeví, není zatím zcela jasné, primárně ale míří do útrob deváté generace Golfu, který nemá být elektrický. Zmíněné kroky pak mají postupně vést k plnému autonomnímu řízení - z technologie drive-by-wire mají profitovat hlavně asistenční systémy. Budoucnost by tedy dle VW měla být pohodlnější, bezpečnější i dynamičtější. A výhledově nebude jen elektrická.

VW se pochlubil prozatímními výsledky svého vývoje, který je zaměřen na podvozky či řízení. S novými technologiemi počítá i u spalovacích aut - mimo jiné je testuje na současném Arteonu, primárně ale míří do devátého Golfu. Foto: Volkswagen

