Apple si patentoval řešení problému používání mobilu v autě, obstojí i před „černou dírou" | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Vypadá to jako hloupost či banalita, pokud ale nepatříte mezi ty, kteří si při každém usednutí do auta spořádaně uloží do místa pro něj určeného, pak víte, co to je marně hledat mobil po autě. Novinka Applu to řeší.

Neuplyne pomalu ani den, kdy se mně má žena nezeptá, zda jsem neviděl její telefon. A kolegové jsou na tom stejně. Zní to překvapivě, neboť naše drahé polovičky by bez telefonu pomalu nemohly fungovat, ale je to zkrátka tak. Ty vybavené chytrými hodinkami Applu si mohou pomoci funkcí, která nechá mobil zapípat, co ale když někdo hodinky nepoužívá?

Právě pro takové je stvořena další novinka společnosti Apple. Opět souvisí s hledáním ztraceného iPhonu, ale nikoli doma, nýbrž v autě. I tam se stává, že někam zapadne, zvláště když nejste pořádní a prostě mobil „někam hodíte” - jednou je to do dveří, jednou do loketky, jindy vám zapadne do „černé díry”. A jak ho pak najít?

Společnost tedy počítá s tím, že ztracený mobil bude možné hledat hned několika způsoby. Tím nejjednodušším se zdají být senzory, které budou instalovány napříč kabinou a budou spolupracovat s Wi-Fi, Bluetooth a dalšími generátory signálu, jež jsou v iPhonu instalované. Na základě předdefinované mapy kabiny pak právě tyto senzory mohou uživatele navést k místě, kde se jeho telefon nachází.

Zní to jako složitá cesta vedoucí k řešení jednoduchého problému, ale smiřme se s tím, že lidstvo zpohodlnělo a lidé si místo chvíle hledání si raději nechají ukázat, kde najdou. A protože se s tím potýká dost z nás - a nechceme z toho dělat jen problém žen - Apple poptávce vychází vstříc.

Tato věc by navíc mohla uspět v momentě, kdy se prosadí sdílení aut. V případě opouštění vozu bez telefonu by systém spustil upozornění, že svůj telefon ponechal svému osudu ve voze a následně by jej dovedl k místu, kde se nachází. To vše za patent stojí, aby ale toto řešení dávalo smysl, museli by jej začít používat výrobci aut. A to může být složitější.

Novinku Applu nejspíše dnes ještě příliš nevyužijete, ostatně do sériových aut zatím ještě nemíří. Do budoucna by ale vyhledávání zapomenutých mobilů v autě mohlo být spojeno hlavně s carsharingem. Foto: United States Patent and Trademark Office

Zdroj: United States Patent and Trademark Office

