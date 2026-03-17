Aprílový žertík BMW se zvrhl. Automobilka skutečně postavila asi nejostřejší tovární kombík všech dob, vypadá jako ministr války

Zkuste říct, že vás tohle auto nechává chladným, nebudeme vám to věřit. Automobilka o něm loni jen žertovala s pomocí aprílové vizualizace, ohlas fanoušků byl ale nakonec tak bouřlivý, že ho skutečně postavila. A naostro ho nasadí na Severní smyčce Nürburgringu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Zkuste říct, že vás tohle auto nechává chladným, nebudeme vám to věřit. Automobilka o něm loni jen žertovala s pomocí aprílové vizualizace, ohlas fanoušků byl ale nakonec tak bouřlivý, že ho skutečně postavila. A naostro ho nasadí na Severní smyčce Nürburgringu.
Co jsme včera nakousli, to dnes můžeme dojíst. Jakkoli je třeba hned na úvod zmínit, že pokrm, který škádlí naše chuťové papily, se začal kuchtit o poznání dřív. V loňském roce totiž BMW jakožto jeden ze svých aprílových žertíků představilo M3 Touring ve verzi GT3 Evo. Sportovní kombi se tedy změnilo na ostrý závoďák, což je na první pohled nesmysl. Jenže tento ztřeštěný nápad nakonec neocenilo jen pár lidí z tvrdého jádra nadšenců, ale víc než milion fanoušků značky. Ta se proto rozhodla, že by nemusel být špatný nápad takové auto skutečně postavit.
Automobilka takový speciál zvažovala už v roce 2022, nakonec se však rozhodla, že jej na závodní kolbiště nepošle. S ohledem na odezvu, která aprílový žertík doprovázela, nicméně změnila názor. A protože původně nezůstala jen u myšlenek, ale odvedla i notný kus práce, zamíří kombík do svého prvního závodu už 8 měsíců poté, co loni v srpnu došlo na schválení projektu. V akci jej tedy uvidíme již v květnu, a to během 24 hodin Nürburgringu, kde však nebude bojovat o prvenství.
Němci totiž do pohoří Eifel posílají tři regulérní M4 GT3 EVO, pročež nechtěli, aby okrajový projekt zasahoval do aktivit závodního oddělení. Kombi proto pojede v třídě SXP. Jsme nicméně zvědaví, jaké časy bude vedle kupátek zajíždět - disponovat totiž bude identickou technikou. BMW totiž de facto vzalo M4 a obestavělo jej karbonovou karoserií. Ta je patřičně rozšířená, což si vyžádalo zavaření zadních dveří. Místo zadních sedadel pak ostatně trůní ochranná klec.
Pod kapotou je možné počítat s třílitrovým šestiválcem twin-turbo, který je schopen vyprodukovat až 598 koní. Na zadní 18palcová kola pak tento výkon přenáší šestistupňová převodovka X-Trac, zatímco o jeho zkrocení se starají masivní kotoučové brzdy. Oproti 5 020 milimetrů dlouhému kupé je přitom kombík o 200 mm delší, stejně jako o 32 mm přerostl jeho výšku 1 308 mm. To pak ostatně trochu více zaměstnalo oddělení zabývající se aerodynamikou.
Výsledkem je nově vyvinuté obrovské zadní křídlo uchycené na „labutích krcích“. BMW si dlouho hrálo jak s designem, tak hledalo vhodné místo, kde jej uchytit. Ve finále je tak možné, že si na trati povede lépe než M4. Čtyřiadvacetihodinovka by přitom měla být jediným závodem, ve kterém se vůz oficiálně pojmenovaný M3 Touring 24H objeví. Poté s ním automobilka vyrazí na turné, s verzí určenou pro zákazníky ale bohužel nepočítá. I když... S tímhle autem loni také reálně nepočítala a kde jsme dnes.
M3 Touring 24H se loni ukázalo jako aprílový žertík, letos však jde o realitu, která se dokonce ukáže během čtyřiadvacetihodinovky na Ringu. Foto: BMW
Zdroj: BMW
