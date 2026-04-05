Arabové staví nový okruh Formule 1 se zatáčkou 70 metrů nad zemí. Není to vtip, už vzniká. A do cirkusu dnešní F1 zapadne skvěle
Je to kýčovitě blyštivé místo s docela absurdní hlavní atrakcí, přesto má být tím, kde se už za dva roky pojede saudsko-arabská velká cena. Za unikátním okruhem přitom kromě Hermanna Tilkeho stojí i Alex Wurz a jeho přípravy jsou už dost daleko.
včera | Petr Prokopec
Je to kýčovitě blyštivé místo s docela absurdní hlavní atrakcí, přesto má být tím, kde se už za dva roky pojede saudsko-arabská velká cena. Za unikátním okruhem přitom kromě Hermanna Tilkeho stojí i Alex Wurz a jeho přípravy jsou už dost daleko.
Za kolébku motorsportu je nejčastěji považována Velká Británie, ačkoli mnozí mají tento termín spojen také s Francií či Německem. Důvodem je hlavně historický význam těchto zemí, s čímž taková Saudská Arábie už nic neudělá - žádná významná automobilka tam nikdy nevznikla, v motorsportu začali Arabové vystrkovat růžky až před pár dekádami a první závod Formule 1 se v zemi jel až v roce 2021, tedy jen pár let zpátky. Ropní šejkové se ovšem ještě předtím rozhodli, že ze své země udělají aspoň pupek moderního motorsportu. A nezůstali pouze u slov, v roce 2019 totiž došlo na položení základního kamene Qiddiya City.
Už název projektu naznačuje, že nepůjde o dílo skromných rozměrů. Místo toho má poblíž Rijádu vyrůst zcela nové město, které bude světovým centrem zábavy všeho druhu, nejen té automobilové. Půjde tedy o speciálně vybudované město, jehož nedílnou součástí je nejen zábavní park Six Flags či vodní park Aquarabia, ale také závodní okruh. Za jeho návrhem stojí Hermann Tilke, který má na moderní tratě F1 prakticky monopol, tentokrát mu ale pomáhal i bývalý jezdec Formule 1 a vítěz 24 hodin Le Mans Alex Wurz.
Okruh Qiddiya Speed Park má v šampionátu nahradit existují trať v Džiddě (Jeddah Corniche Circuit), přičemž jakožto součást nově vznikajícího města byl plánován od počátku. Proto zde nenajdete klasické tribuny, místo toho bude moci dění na trati sledovat kdokoli, kdo na mśito zamíří a postaví se prakticky na jakýkoliv ochoz. Spektakulární výhledy se ovšem budou nabízet z okolních budov, přičemž trať vede dokonce hluboko pod proskleným bazénem. To ale na celé lokalitě není to nejzajímavější.
Wurz a Tilke se totiž rozhodli, že hned první zatáčka okruhu zvaná Blade se musí zapsat do historie. Po rozjezdu ze startovního roštu tak závodníci začnou stoupat do výšky 70 metrů nad zemí, kde je čeká velmi pomalá levotočivá zatáčka a následně jízda na plný plyn zase zpátky na úroveň moře. Celý ochoz je přitom uměle vybudován a tvoří střechu nad koncertním pódiem. Únikové zóny jsou velkorysé, pročež by díky nižší rychlosti monoposty F1 neměly padat mezi návštěvníky.
Nový okruh nicméně není určen pouze královské motoristické disciplíně, hostit má i šampionát MotoGP či dokonce vytrvalostní závody - připraveno je zde neskutečných 80 garáží, tedy dostatek pro všechny kategorie. Celková délka trati oficiálně zatím upřesněna nebyla, překonáno by ovšem mělo být i sedmikilometrové Spa. Jakou konfiguraci ovšem ten který šampionát využije, je zatím ve hvězdách. Ostatně nejasné je i dokončení trati a okolního města jako takového.
Pokud byste ale měli pocit, že jde o nějaký šílený nápad, který se nikdy nedočká ztvárnění, podívejte se na přiložené obrázky a video zachycující aktuální stav. Původně se se sice předpokládalo, že okruh by mohl začít hostit závody již v roce 2024, což se nestalo, ten rok ale aspoň odstartovaly veškeré práce. A i budování zmíněné první zatáčky je zjevně daleko, přičemž pokud vše půjde dle plánu, pak se sem šampionát přesune v roce 2028. A pokud se do té doby nezmění jeho podoba, svou povahou do cirkusového pojetí dnešní F1 zapadne skvěle. Zatím byl ovšem otevřen pouze park Six Flags, a to v poslední den loňského roku. V jeho případě došlo „jen” na dvouleté zpoždění.
Okruh Qiddiya Speed Park je součástí nově vybudovaného města, do kterého byl plně zakomponován. Jeho dominantou je pak hned první zatáčka tyčící se do výšky 70 metrů nad zemí. Foto: Qiddiya Media, tiskové materiály
Qiddiya circuit March update— ahmed baokbah(@ahmed_baokbah) March 30, 2026
Turn 1 and hotel section tunnel
We are seeing first metal deck slab surfacing for the 20 stories high turn 1
Set to host Saudi GP in 2028 https://t.co/RE6AjsgZNL pic.twitter.com/LmFq2wcY4c
Zdroj: Ahmed Baokbah@X, Qiddiya Media
