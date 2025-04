Arabský majitel McLarenu spojil slavnou automobilku s dosud neznámým startupem, působí to jako zoufalý pokus o záchranu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Britská automobilka má nového, znovu arabského majitele, který se složitou situaci společnosti pokouší řešit svérázným způsobem. Přistoupil k jejímu spojení s firmou Forseven, která tři roky pracovala v utajení. Výsledkem může být cokoli, i pozitivní překvapení.

Historie McLarenu jakožto výrobce silničních aut je poměrně krátká, na založení divize Automotive došlo až v roce 2010. Zpočátku se zdálo, že tradičním výrobcům jako Ferrari, Porsche a Lamborghini bude zatápět, jenže postupem času se ukázalo, že britské sporťáky jsou vedle těch italských či německých alternativou, která zase tolik bohatých kupců neoslovuje. Prodeje firmy tak mají spíše sestupnou trajektorii, přičemž třeba v roce 2023 našlo svého majitele pouze 2 248 aut, tedy o 6 procent méně než v předchozím období. A jakkoli loni občas došlo k vzestupu, kumulovaná ztráta McLarenu dosáhla už 27,5 miliard korun.

V prosinci tak bylo oznámeno, že dosavadní majitel automobilky, tedy bahrajnský investiční fond, u kormidla končí. Nově tedy McLaren spadá pod společnost CYVN Holdings, což je pro změnu saudsko-arabský investiční fond. Firma z Abú Zabí má ovšem prsty ve vícero značkách, a protože zjevně nechce 45 miliard korun, které za britskou automobilku dala, vyhodit z okna, došlo na opravdu pozoruhodná škatulata. McLaren byl totiž nově spojen se zcela neznámý startupem Forseven, jak detailně rozebírá Autocar. A opravdu pochybujeme, že jste o něm kdy slyšeli, poslední tři roky totiž strávil v „neviditelném“ režimu.

Působí to jako zoufalý pokus o záchranu, něco jako prodej Bugatti s Rimacu, ale možná to dává smysl. Forseven dal během uplynulých let dohromady tým 700 ostřílených profesionálů, který by nově měl McLarenu pomoci nikoli pouze vyplavat na hladinu, ale rovněž rozšířit nabídku. Název automobilky nikam nezmizí, i když se šéfem nově stvořené společnosti stává Nick Collins ze zmíněného startupu (i to připomíná Bugatti-Rimac). Jeho název Forseven byl ale jen dočasný a souběžně se sloučením došlo na jeho zaniknutí. McLaren tak bude dál pokračovat pod dosavadní identitou, ovšem i v nových segmentech, pročež se zjevně dlouho spekulované SUV stane brzkou realitou.

„Máme jasnou strategii, jak dosáhnout naší vize. A našich záměrů dosáhneme ve velmi tempu,“ uvedl Collins, který dříve pracoval pro Ford či Jaguar Land Rover. Jeho slova přitom nelze brát na lehkou váhu, zvláště kvůli onomu investičnímu portfoliu CYVN. Holding totiž drží podíl také v čínské značce Nio, stejně jako ve společnosti Gordon Murray Technologies založenou autorem legendárního McLarenu F1. Britům tak zprostředkovaně spadl do klína přístup jak k elektromobilitě, tak dvanáctiválcům a lehkým konstrukcím.

Jedním z důvodů těchto akvizic byl původní záměr startupu vstoupit na trh pod vlastní značkou. Dle Collinse designový tým Forseven složený z pěti desítek lidí v uplynulých měsících tvrdě dřel, pročež bychom výsledky jeho práce měli spatřit ještě letos. Jakkoli prioritou pro nejbližších šest měsíců je zlepšení finanční situace McLarenu. Poté má značka z části napodobit chystanou trajektorii Jaguaru, úřadovat tedy chce s luxusnějšími vozy, než jaké má k dispozici nyní, a to ve vyšších, a tedy dražších segmentech trhu. Součástí tohoto směru bude také elektromobilita, neboť dle Collinse „čím je auto luxusnější, tím se k němu bateriový pohon lépe hodí, protože je tišší a kultivovanější“. Což zase trochu zoufale působí, neboť se dokola potvrzuje spíš opak.

Bude tedy zajímavé sledovat, kam se McLaren posune a co v příštích letech nabídne. Dle nového šéfa značky je nicméně cílem stejná meta jako u Ferrari, tedy zhruba 10 tisíc vyrobených a prodaných aut ročně. Zda poptávka po nich bude převyšovat nabídku, jako je tomu u Italů, a Britové si tak budou moci pořádně namastit kapsu, je ale zatím ve hvězdách. I proto si zatím Collins není jist, zda nebude muset u McLarenu dojít na propouštění, a to i kvůli nově příchozím lidem od Forseven.

Britská automobilka neprodává dost aut, mimo jiné proto, že její vrcholné modely jsou si stále příliš podobné. Svěží vítr do řad společnosti má přinést sloučení s dosud zcela neznámou firmou. Foto: McLaren

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.