Asi nejlepší motorář posledních dekád nemá práci, perou se o něj velké značky

Když během 20 let postavíte dva nejlepší motory pro ta nejrychlejší auta na světě za úplně jiných podmínek a při odchodu z firmy vás musí nahradit čtyři lidé, něco to znamená. Andyho Cowella chce kde kdo, oficiálně je ale stále bez práce.

Někdy bývá těžké správně posoudit, kdo v prvé řad stojí za tím či oním sportovním úspěchem. Formálně je to vždy tým, i když jde třeba o tenistu (také ten potřebuje trenéra, maséra, manažera a další schopné lidi), fakticky je to ale skoro vždy jinak. Každý tým se skládá z lidí nahraditelných a nenahraditelných, kdy někteří mohou odvádět skvělou práci, ale nejsou výjimeční, jiní ale jsou schopni věcí, o nichž si většina může nechat jen zdát. Nakonec, udělal by tým Novaka Djokovice světovou jedničku z libovolného hráče žebříčku? Asi ne.

Stejně je to i jinde, svět Formule 1 nevyjímaje. V posledních letech mu jasně vládne tým Mercedesu, který si hraje svou vlastní ligu, v níž ostatní jsou jen za křoví. Jistě za to vděčí více lidem, těch výjimečných je ale znovu jen pár. Každý vidí Lewise Hamiltona, nepochybně jednoho z nejlepších pilotů dějin, ale kde by byl on s technikou Ferrari? Mercedes má v prvé řadě technickou nadvládu a jednou z jeho největších zbraní je motor.

Jeho hlavním autorem je neviditelný génius v pozadí, Andy Cowell, který do dnešního týmu Mercedes-AMG přišel v roce 2004. Ještě předtím ale pracoval u BMW, kde pracoval na tehdy ještě desetiválcovém atmosférickém motoru, který po léta platil za nejsilnější ve startovním poli. U Mercedesu-AMG se pak prosadil hlavně s nástupem nových turbo-hybridních pohonů, které vyšlechtil k dokonalosti. A byla to hlavně jeho zásluha - když letos v červnu třícípou hvězdu opustil jako šéf pohonných jednotek, museli ho nahradit hned čtyři lidé.

Tehdy se spekulovalo o tom, že míří do Astonu Martin a vyloučit to nelze ani dnes, zatím je ale stále bez práce. V rozhovoru pro Motorsport Magazine to potvrdil i Helmut Marko, jedna z nejviditelnějších tváří stáje Red Bull, formálně poradce týmu. Red Bull je přitom jedním z těch, kteří o Cowella stáli, neboť pro rok 2022 nemá po kontroverzním odchodu Hondy z F1 motor a uvažuje o tom, že by si jej mohl postavit sám.

Nejsou to jen Rakušané. Laso Cowellovi hodilo i právě motorově zoufalé Ferrari, podle dostupných informací jej ale odmítl. Je tak možné, že Cowell jen čeká na tu nejlepší nabídku, neboť tady může jít o velké peníze - např. jiného génia, Adriana Neweyho (Red Bull) chtělo před léty Ferrari s příslibem 20 milionů euro ročně. Cowell může mít též cenu zlata, je to evidentně člověk schopný postavit špičkový motor bez ohledu na aktuální technické regulace.

Stejně tak je ale možné, že předchozí spekulace nelhaly, tento muž už je „zaháčkovaný” u Astonu a jen čeká, až to bude moci oznámit kvůli konkurenčním klauzulím ve smlouvě, které jako vysoce postavený člověk musel mít. Nechme se překvapit, nemělo by nás ale zaskočit, pokud Andy Cowell znenadání zahnízdí u jakéhokoli špičkového týmu. Asi není žádný, který by o něj nestál a jsme docela zvědavi, jak se Mercedesu povede bez něj po příští velké technické změně.

Dlouholetý motorový guru Mercedesu-AMG a ještě před tím člověk stojící za vývojem formulového motoru BMW momentálně oficiálně nemá práci. Chtěli by jej minimálně Ferrari a Red Bull, o jeho budoucnosti ale zatím nic neví ani Helmut Marko. Foto: Mercedes-AMG

Zdroj: Motorsport Magazine

