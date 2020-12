Asi nejošklivější auto letošního roku odhalili Číňané, přesně v této podobě ho i prodávají před hodinou | Petr Miler

Na první pohled se může zdát, že jde o možná nikterak originálně, ale také nijak rušivě vyhlížející vůz. Ale to jste neviděli záď, která je tak bizarní, že jedinou oficiální fotku vykreslující ji v celé její „kráse” automobilka raději stáhla.

Blíží se konec roku, tedy doba přímo vybízející k bilancování. Našlo by se letos jen málo témat, ve kterých bychom nemuseli skloňovat slovo „koronavirus”, a tak pro jednou buďme rádi, že se mu můžeme vyhnout. Zamýšleli jsme se nad tím, kdo v roce 2020 odhalil vůbec nejošklivější auto a byť v podobných případech není lehké najít jasného vítěze, máme tu přinejmenším jednoho velmi vážného kandidáta.

Našli by se i další uchazeči a hodně co říci by při podobné volbě mělo také BMW, na tyto i další vozy se ale podíváte, pozdvihnete obočí a zítra o nich nevíte. Poté, co se zadíváte na záběry auta na fotkách níže, vás nejspíše budou bolet oči. A nepříjemné pocity vás hned tak neopustí.

Jde o Farizon FX, vůz značky automobilového konglomerátu Geely. Ano, toho Geely, majitele Volva, Lotusu nebo Protonu, jehož zakladatel a majitel je největším jednotlivým akcionářem Daimleru. Nejde tedy o dílo jakési pokoutné čínské automobilky, ale té největší a nejznámější vůbec. Stejně tak nejde o žádnou dodatečnou přestavbu amatérské firmy, Farizon je součástí Geely. A do třetice - nejde o koncept či bláznivou ideu, ale produkční automobil, který si lze koupit.

Při pohledu zepředu se vše zdá v pořádku, auto je totiž původně Geely Bo Yue ve větším provedení Pro, které v Evropě známe spíše jako Atlas Pro. SUV velikosti Kodiaqu je typické moderní Geely s docela líbivým, rozhodně neurážejícím designem, právě z něj se ale Číňané rozhodli postavit auto zcela nové koncepce - SUV-pick-up. Nápad to sám o sobě nemusí být špatný, ostatně pick-upy s dvojitými kabinami nemají k něčemu takovému daleko, tady to ale skončilo tristně.

Číňané nevzali základy Atlasu Pro a neudělali z ně pickup, vzali celý Atlas Pro a navařili na něj korbu pick-upu, jen s trochou nadsázky řečeno. Něco takového nemůže vizuálně fungovat, design SUV počítá s docela jinak zakončenou zádí, a tak je výsledkem nesourodý stroj vypadající jako výsledek něčích hrátek ve Photoshopu. Korba je kráká a vysoká a míří kamsi do nebes. A byť její technické zpracování nevypadá špatně, vizuálně jde o něco mimořádně odpudivého.

Geely si musí být vědomo toho, že tento vůz není žádný krasavec, neboť na prvotní sadě oficiálních fotek byla záď zachycena i z tříčtvrtečního zadního pohledu, z nějž je velmi dobře patrná její neatraktivita. Tato fotka už mezi tiskovými materiály není k dispozici, v nižší kvalitě ji ale stále přidáme jako čtvrtý záběr níže, internet má bohužel pro výrobce paměť.

Samozřejmě, krása je vždy v očích toho, kdo se dívá, tak nechceme auto šmahem odsoudit, jeho designové pojetí je ale technicky absurdní a pochybujeme, že někoho okouzlí. Farizon prodeje svých aut samostatně nereportuje a ani v jindy velmi detailních statistikách JATO Dynamics tento vůz nevidíme, takže přinejmenším prodejní hit to není. K mání ale vůz je - od 126 900 CNY, tedy asi 415 tisíc Kč. Aspoň drahý tedy není...

Jistě nejbizarnější a možná i nejošklivější automobilová novinka letošního roku si říká Farizon FX. Na takové zařazení stačilo totálně „zmastit” její záď. Foto: Geely/Farizon



Zbytek auta je přitom „normální”, odpovídá Geely Bo Yue Pro alias Atlas Pro. Foto: Geely

Zdroj: Geely/Farizon

Petr Miler