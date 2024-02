Asi nejpovedenější čínský soupeř Škody Octavia se ukázal v novém, při cenách od 350 tisíc Kč to bude megahit před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Čínská konkurence ve své domovině Octavii naprosto rozválcovala a tohle auto se prodává i v Evropě. S motorem 1,5 turbo o 188 koních, spoustou výbavy, sympatickým designem i pojetím interiéru je to za svou cenu opravdu pecka.

Škoda Octavia zůstává bestsellerem jediné opravdu světově úspěšné české automobilky, dny její největší slávy se ale zdají být sečteny. Není to tak, že by padla za oběť změnám nálad na trhu, že by ji ze zorného pole vytlačila SUV nebo snad dokonce elektrická auta. Padla za oběť své vlastní pýše poté, co její autoři začali mít pocit, že na ni mohou nalepit prakticky jakoukoli cenovku a publikum to snese.

U nás to většina lidí očividně pořád snese, i vysoké místní prodeje ale byly plivnutím do rybníka vedle toho, jaký odbyt dokázala Octavia generovat Škodě v Číně - šlo o stovky tisíc aut, jasnou většinu z ročního odbytu až téměř 350 tisíc vozů, které si škodovka za velkou zdí připisovala. Tohle je fuč a stěží se to vrátí - levnější čínská konkurence sebrala kouzlo nejen škodovce, ale i její Octavii, která je dnes s naprosto zanedbatelnými prodeji ráda, že se vůbec ještě drží v její čínské nabídce.

Její kus prodejního koláče si rozkousala řada nových šelem, přičemž jednou z těch nejúspěšnějších je námi opakovaně probíraný Changan UNI-V. Tohle auto má všechno - dobře vypadá, má slušnou techniku, spoustu výbavy, vyspělou elektroniku a cenově se pořád drží při zemi. Pokud vás zajímá víc, přečtěte si výše odkazovaný článek, i když možná ani nemusíte - to podstatné probereme i dnes.

UNI-V se totiž dočkal faceliftu, který vůz činí ještě o něco atraktivnějším. Automobilka se vzhledem k dosavadním úspěchům auta nepouštěla do žádných dramatických změn, a tak v případě vzhledu pouze upravila masku chladiče a změnila tvar vstupů vzduchu. Nový je též design litých kol, jinak se ale na bocích - včetně skrytých klik dveří - nic nemění.

Na zádi nově vidíme upravený diodový pás protínající víko kufru a spojující obě koncová světla s novou vnitřní grafikou. Na zadním nárazníku se pak objevil difuzor (či spíše jeho imitace), v jehož středu najdete dvě koncovky výfuku. I to je změna, dosud auto mělo po jedné koncovce na každé ze stran.

Interiér byl též decentně osvěžen a má nabídnout zatím blíže neupřesněné nové výbavové prvky. V případě techniky došlo na posílení základního provedení s motorem 1,5 turbo na 188 koní, standardem zůstává 7stupňový automat v pozici převodovky. K dispozici bude také hybridní provedení s atmosféricky plněným motorem 1,5 o 110 koních, který v závislosti na zvolené verzi doplní elektromotor o 190 nebo 215 koních. Převodovka je pochopitelně opět automatická.

Na další detaily si musíme počkat, z dosud známého je ale zjevné, že Changan jeden ze svých bestsellerů spíš přepudroval a osvěžil, než zásadně změnil. Hůř ale rozhodně nevypadá a pokud si ponechá ceny od 108 900 CNY (asi 350 tisíc Kč), bude to dál prodejní pecka. Auto je v tuto chvíli k mání i v Evropě, nepřekvapivě Rusku, kde je k dispozici jen ve špičkové výbavově za 2,86 milionu rublů (cca 730 tisíc Kč). To už pochopitelně tak zajímavě nezní, na případnou nabídku značky v EU si ale musíme ještě počkat.

Toto je inovovaný Changan UNI-V, jeden z největších prodejních pokořitelů Škody Octavia v Číně. Právě tam se bude prodávat v novém nejdříve, později dorazí i na vybrané trhy v Evropě. Foto: Changan

Zdroj: Changan

