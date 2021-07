Asi nejpropracovanější obytné auto světa umí věci jako žádné jiné, stojí ale podle toho před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: CAMI

Psali jsme už o různě univerzálních strojích tohoto ražení, všechny do jednoho ale blednou před dílem amerických manželů Giljamových. Tohle auto se nezalekne ani velké vody.

Museli bychom se opakovat, kdybychom chtěli říci, že vrtochy pandemie koronaviru nebývalým způsobem zamávaly s poptávkou po obytných vozech všeho druhu. Vybírat si dnes můžete z nepřeberného množství strojů tohoto ražení, z nichž promyšlené ruské stavby začínají už na pár stech tisících Kč. Pokud byste ale chtěli něco z opačného konce nabídkového spektra, měli byste zamířit do Blufftonu v Kalifornii, kde sídlí firma CAMI.

Dítě manželů Johna a Julie Giljamových se původně nespecializovalo na obytná auta, zálibou tohoto páru bylo to, čemu Američané říkají hezky stručně jet ski, vodní skútry. Jejich firma se tak ještě před přejmenováním na CAMI (Cool Amphibious Manufacturers International) zabývala zajišťováním zážitkových výletů právě za ježděním vodními skútry. Protože ale k tomu potřebovala auto, které by odvezlo zákazníky s i s patřičným náčiním na místo určení po souši i vodě a nikdo nic takového nenabízel, postavila si jej sama.

Tak vznikl stroj Hydra Terra, v podstatě obojživelný autobus určený pro 49 pasažérů a jejich náklad. Plovoucí vůz rychle zaujal nejen zákazníky firmy, a tak už o pár vznikl model Terra Wind, komerčně nabízený autobus schopný opět cestovat po souši i vodě. Od něčeho takového už není daleko k obojživelnému obytnému autu a právě o něm dnes bude řeč.

Říká si stále Terra Wind nebo spíše Terra Wind RV (Recreational Vehicle) a nezdráháme si jej nazvat nejpropracovanějším obytným vozem světa, neboť nabízí věci jako žádné jiné auto tohoto ražení - technicky i jinak. Auto bylo od začátku koncipované jako absolutní vrchol potravního řetězce, a tak uvnitř nečekejte žádné laciné materiály nebo cokoli podobného. Je to spíše jachta na kolech plná pravé kůže, dřeva a veškeré myslitelné luxusní výbavy, která je zrovna v době konstrukce toho kterého kusu k dispozici.

Julie, která má konstrukci interiéru na svědomí, zašla až tak daleko, že dovnitř vecpala i velkou hydromasážní vanu. Cokoli menšího než to považujte za standard - nechybí tu nic od velké kuchyně, obýváku, který se může proměnit v zábavní centrum, pochopitelně komfortní toalety a ložnice. Provedení vnitřku pak připomíná skutečně spíše jachty svým rozsáhlým použitím teakového dřeva a jak už jste jistě pochopili, není to pouze hra na něco, čím vůz není.

Po technické stránce, za kterou odpovídal John, auto sází na mohutný turbodiesel Caterpillar 3126E s 330 koňmi, který používá jak klasickou automatickou převodovku s hydroynamickým měničem pro jízdu po silnici, tak separátní převodovku pro pohon lodních šroubů. Aby se stroj stal z auta lodí, stačí jednu převodovku přepnout do režimu N a druhou do D, nebo naopak. Vodotěsná stavba umožňuje plout bez čehokoli dalšího, pro lepší stabilitu je ale vhodné nechat nafouknout 4metrové plováky po stranách - proběhne to automaticky a vůz v tu chvíli zvládne i 1,2metrové vlny a 64metrové nárazy větru, takže k cestování opravdu nepotřebuje bůhvíjaké podmínky.

Po vodě se dokáže pohybovat rychlostí 4 uzlů, tedy ani ne 8 km/h, po souši vytáhne až 130 km/h. Jak jsme již zmínili, auto je vodotěsné, kdyby ale cokoli selhalo, je vybaveno také čerpadly pro odsávání zatékající vody. John, Julie a jejich kolegové z CAMI pak říkají, že na ovládání auta kdekoli není třeba žádné zvláštní know-how, vše má být intuitivní, a tedy rychle pochopitelné.

Je to skutečně mimořádný stroj, nevyjde ovšem levně. V úplně základním provedení je k mání za 850 tisíc dolarů, tedy asi od 18,5 milionu Kč. Když ale budete chtít „plnou polní” včetně oné masážní vany, bez 1,2 milionu dolarů (26 milionů Kč) do Kalifornie nevyrážejte. Drahý špás, jistě. Kdo ovšem může říci, že si sebou vozí nejen hotel na kolech, ale rovnou i hausbót?

Těžko budete hledat na světě jiný obytný vůz, který by nabízel v jednom balení tolik luxusu a flexibility. Terra Wind RV od firmy CAMI nezastaví ani voda, přičemž uvnitř jako jachta i vypadá. Foto: CAMI

Zdroj: CAMI

Petr Miler