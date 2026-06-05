Asi nejrozpačitěji přijatý elektromobil vůbec dostal zřejmě ránu z milosti, výrobce ho přes nezájem zdražil o 260 tisíc Kč
Petr ProkopecMálokterá automobilová novinka posledních let o sobě může říci, že nevzbudila nadšení téměř v nikom, její prodeje tomu pak odpovídaly. Ale jen v elektrické verzi, ta spalovací se těší slušnému zájmu. Vzhledem k cenám Chargeru pro modelový rok 2027 se tyto nůžky nejspíš jen rozevřou.
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Asi nejrozpačitěji přijatý elektromobil vůbec dostal zřejmě ránu z milosti, výrobce ho přes nezájem zdražil o 260 tisíc Kč
včera | Petr Prokopec
Málokterá automobilová novinka posledních let o sobě může říci, že nevzbudila nadšení téměř v nikom, její prodeje tomu pak odpovídaly. Ale jen v elektrické verzi, ta spalovací se těší slušnému zájmu. Vzhledem k cenám Chargeru pro modelový rok 2027 se tyto nůžky nejspíš jen rozevřou.
Osmá generace Dodge Charger by nejspíš vydala na hollywoodský trhák, ve kterém by bylo úplně všechno. Tedy nejen rychlost, ale i naděje, zmar, spása a také světlé zítřky. Dvou- a čtyřdveřový liftback totiž svou životní dráhu odstartoval jako pohledný koncept, který měl do produkce dorazit pouze s elektrickým pohonem. Jenže publikum dalo jasně najevo, že o ideologii na místě předchozího osmiválce vůbec nestojí. A nešlo jen o privátní klientelu, od Dodge se odvrátila i policie, která u něj dřív pravidelně nakupovala.
Automobilka tak rozhodla, že nakonec pod kapotu vrátí alespoň šestiválcový motor. To sice pomohlo prakticky nulový zájem nakopnout v letošním prvním čtvrtletí o 60 procent, nicméně i tak bylo zákazníkům celkově předáno jen 1 912 aut. Když ovšem Dodge nabízel osmiválcové verze, prodával i 76 tisíc aut ročně. To je opravdu hluboký propad, který nakonec mateřský koncern Stellantis s obměněným vedením vedl k jedinému logickému kroku - k rozhodnutí o návratu osmiválce.
Kdy přesně se verze HEMI objeví v prodeji, zatím nebylo upřesněno. Dodge by si ovšem měl velmi rychle pospíšit, neboť na konci zmiňovaného prvního kvartálu leželo dealerům na skladech víc než 3 500 kusů šestiválcového provedení. O tom elektrickém se automobilka už prakticky ani nezmiňuje, ostatně původní základní varianta R/T byla stažena z prodeje. Teď už víme, že nadobro.
Teď se navíc zdá, že si fidlátka bude muset sbalit i vrcholné provedení Charger Daytona Scat Pack. Dodge totiž představil modelový rok 2027, u kterého došlo na zvýšení základní ceny o 12 500 dolarů (cca 260 tisíc Kč) na 72 495 USD (1 510 000 Kč). Něco takového se rovná hození ručníku do ringu, neboť dealeři v předchozích měsících nedokázali elektrický muscle car prodat ani s půlmilionovými slevami.
Zvýšení ceny přitom není ničím ospravedlněno, nezměnil se totiž ani výkon, ani výbava. Jedinou novinkou modelového roku 2027 u elektrické verze je dobíjecí port NACS, který majitelům umožňuje, aby využívali sítě Superchargerů od Tesly. Něco takového ovšem za extra 260 tisíc korun opravdu nestojí. A jakkoli Dodge nově vyrukoval s 25 doplňky výbavy, jde jen o odlišné laky či grafické polepy, za které je třeba dále připlácet.
Ceny šestiválcového Chargeru přitom zůstávají na stejné úrovni jako dosud, startuje se tedy na 49 995 USD (1 041 000 Kč). Za to pak sice dostáváte „jen“ 426 koní a stovku za 4,6 sekundy, zatímco elektromobil má na kontě 679 kobyl a 3,3sekundovou akceleraci, ovšem i tak je zjevné, že Charger Daytona Scat Pack je minulostí. Jen to zkrátka Dodge zatím neřekl naplno. Jakmile ale dorazí osmiválcové provedení, bude vymalováno.
Dodge Charger modelového roku 2027 se od stávajícího provedení nijak podstatně neliší. Jedinou výraznější novinkou je dobíjecí port NACS, ze kterého může profitovat elektrická verze. Ta ovšem zdražila natolik, že už po ní ani neštěkne pes. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
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