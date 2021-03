Asi největší naděje na rozmach elektromobilů pohasíná, její velký zastánce vzdal vývoj před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker Automotive

Pokud se alespoň trochu zajímáte o elektrická auta, víte, že jejich největší bolístkou jsou akumulátory. Skutečný smysl by elektromobilům daly baterie úplně jiné konstrukce a ty s tuhým elektrolytem jimi měly být. Henrik Fisker ale jejich vývoj těsně před dokončením vzdal.

Elektrická auta tu s námi mohla být už dávno, na jejich konstrukci nic složitého ani převratného. Dokonce vůbec první vlna automobilismu v 19. století byla elektrická, protože postavit takový vůz bylo jednodušší než mu dopřát komplikovanější spalovací motor. Už tehdy ale konstruktéři zjistili, že i když na autě všechno funguje skvěle, jedna věc z něj dělá obtížné konkurenceschopný produkt - akumulátory. Ty musely být příliš velké, příliš těžké a příliš obtížně doplnitelné energií i přes omezenou celkovou kapacitu.

Od té doby uběhla spousta vody a vývoj všeho, včetně akumulátorů, se posunul o mílové kroky vpřed. Přesto elektrická auta dodnes trápí v principu úplně ten samý problém. Je úplně jedno, jak je elektromobil tichý, jak dobře zrychluje nebo jak příjemné je, že přímo v místě svého pohybu nevypouští exhalace z výfuku. Je to u většiny aut k ničemu, pokud s ním nemůžete ujet stovky kilometrů i po dálnici a pak během pár minut pokračovat v cestě. A to ani u nejlepšího elektromobilu dneška zdaleka nemůžete.

Počátek elektrické revoluce tak nečeká na mávnutí startovacím praporkem od Evropské komise, čeká na zásadní technický vynález - v principu úplně jiné akumulátory s nesrovnatelně větší energetickou hustotou, které by nepotřebovaly stovky kilogramů hmotnosti, aby napodobily nádrž s pár desítkami litrů paliva. A pochopitelně jim šlo také rychle doplnit energii, měly životnost delší než jednotky let a nestály majlant.

Je to úkol tak těžký, že jej nikdo nevyřešil za déle než 100 let a vědci z massachusettského technologického institut (MIT) tvrdí, že žádný současný vývoj čehokoli není tak daleko, aby se dočkal nasazení před rokem 2030. „Ale jsou tu přece baterie s tuhým elektrolytem, které jejich zastánci slibují už pro počátek nové dekády!” křičeli na to někteří. Už nejsou, jejich největší propagátor právě vzdal jejich vývoj.

Henrik Fisker už není v čele své původní firmy, která vyráběla spíše hybridní Karmu, jeho nová společnost se zaměřila na čisté elektromobily. Prvotina firmy se jmenuje Ocean a měla využívat baterie s tuhým elektrolytem, které by podstatnou část bolístek dnes nejlepších a přesto pro použití v autech mizerných Li-ion akumulátorů odstranila. Jak ale Fisker přiznal v rozhovoru pro magazín The Verge, vývoj na poli těchto baterií narazil na nepřekonatelné obtíže a nebude dále pokračovat.

Jím vlastněná společnost se prý v rámci vývoje dostala daleko, nové baterky byly prý hotové z 90 procent, zbývající desítka se však při současných technologiích ukázala být nerealizovatelnou. Dle dánského designéra by v podstatě byl potřeba nejprve zásadní průlom na poli materiálového inženýrství, po kterém by následovaly další léta vývoje. Tedy jinými slovy, zatímco původně zde tuhé baterie měly být již letos, v dohledné době je jistě neuvidíme. A zdá se, že věřit vědcům z MIT nebylo nemístné.

„Osobně si myslím, že dorazí tak za sedm let, pokud ne za delší dobu, tedy jestli se bavíme o formátu masové výroby. Jakmile totiž dosáhnete průlomu v rámci technologie, potřebujete přibližně tři roky na to, abyste připravili velkoobjemovou produkci, a poté potřebujete další tři roky na testování. Takže i kdyby je někdo vynalezl dnes, pravděpodobně to zabere minimálně šest let, než dorazí do prodeje,“ uvedl autor takových aut, jakými jsou BMW Z8 nebo Aston Martin Vantage.

Fisker mimo to dodal, že v jeho firmě stále působí specializovaný bateriový tým, nicméně ten se nyní zabývá hlavně existujícími technologiemi. Od dánského designéra tedy již rozhodně revoluční techniku očekávat nemůžeme, přičemž je otázkou, zda s ní přijde kdokoli jiný. Dovolíme si o tom pochybovat a podržet se odhadů MIT, které se dosud ukázaly být věrohodnými a nakonec i ty zmiňovaly slova podobná Fiskerovým - i pokud by teď někdo něco vymyslel, jsme vzdáleni mnoho let od praktického nasazení.

Největší naděje na přirozený rozmach elektrických aut tak pro tuto chvíli pohasla a jejich zastáncům pak nezbývá, než se pokusit protlačit za pomoci dotací řešení, které spoustě lidí nevyhovuje a vyhovovat nemůže. Zda a případně s jakými následky se to může podařit, nechceme na tomto místě předjímat, z našich slov ale asi tušíte, že to považujeme za zbytečné a ničemu nepomáhající pokus o ohnutí reality.

Henrik Fisker se loni pochlubil elektrickým SUV Ocean, které mělo lithium-iontové baterie nahradit zásadní inovací v podobě baterií s tuhým elektrolytem. Jejich vývoj nicméně nyní zamířil k ledu. Foto: Fisker Automotive

Zdroj: The Verge

