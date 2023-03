Asi nejzajímavější Ford dneška se nakonec začal prodávat i v Česku, jeho ceny jsou ale šílené před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto mělo být lidovou volbou a v USA za takovou platí. Proto je také žádané. Když ho ale přelet přes oceán zdraží o neskutečných 900 tisíc korun, nedá se očekávat, že by se z něj v Evropě mohl stát prodejní hit v jakémkoli smyslu těchto slov.

Když se v roce 2021 po pětadvacetileté odmlce vrátil do nabídky Fordu model Bronco, nemohli jsme nic jiného než zaplesat. Přímý konkurent Jeepu Wrangler totiž disponoval vším, co od klasického off-roadu požadujete. Lemy blatníků byly tedy patřičně vytaženy mimo karoserii, jež byla patřičně robustní. Po vzoru soupeře pak i modrý ovál přistoupil k možnosti sundat vozu nejen střešní díly, ale rovněž dveře. Jízdu v terénu si tedy můžete užít do posledního póru. Pokud k tomu pak ještě připočteme motory produkující 304 až 406 koní a ceny od 34 595 USD (asi 785 tisíc Kč), nelze se enormnímu zájmu divit.

Ford původně předpokládal, že nové Bronco bude vyhrazeno pouze Americe, ovšem klesající prodeje v Evropě a ona poptávka v zámoří nakonec vedly ke zcela odlišnému rozhodnutí. Loni tak značka oznámila, že se této znovuzrozené legendy dočká i starý kontinent. Tím však dostupné informace končily. Ve světle těch nejnovějších pak nevíme, zda by nakonec nebylo lépe, kdyby Bronco zůstalo pouze za oceánem. S jeho přeletem je totiž spojeno tak vysoké navýšení ceny, že off-road zaujme jen opravdu movitou klientelu. Dražší je totiž už jen Explorer startující nad dvěma miliony korun.

Automobilka totiž hodlá Bronco dovážet pouze ve čtyřdveřové variantě, vyšších úrovních výbavy Outer Banks a Badlands a navíc jen v omezeném počtu. Všechny vozy přitom dostanou do vínku 2,7litrový benzinový šestiválec, jenž produkuje 335 koní a 563 Nm točivého momentu. Jedinou dostupnou převodovkou bude desetistupňový automat, s nímž Bronco Outer Banks zvládne stovku za 6,7 sekundy, zatímco verze Badlands je pět desetin pomalejší. Je také žíznivější (13,9 l versus 13,4 l/100 km). Maximálka omezená na 161 km/h je nicméně pro obě varianty shodná.

Ford provedení Badlands popisuje jako ultimativní off-road, zatímco druhá verze má nabídnout jízdu v terénu v patřičném stylu. Ve Státech vůz jako čtyřdvířko startuje na 45 745 dolarech (cca 1 033 000 Kč), zatímco za první zmíněnou úroveň výbavy musíte dát 48 685 USD (1 100 000 Kč). To už jsou větší peníze než na základ, pořád jsou to ale zajímavé sumy. V Evropě to však již tak snadné nebude, neboť přelet přes oceán byl neskutečně drahý. V obou případech tak Bronco zdražilo o 900 tisíc korun.

Abychom byli konkrétní, úroveň Outer Banks můžete pořídit od 1 949 900 Kč, zatímco na stupeň Badlands je třeba si připravit minimálně 2 054 900 Kč. Tím ale vaše útrata skončit nemusí, neboť za dalších až 32 900 Kč lze pořídit jiný než bílý lak. Dále tu pak máme různé světelné doplňky, specifické kryty rezervního kola na pátých dveřích či neoprenové potahy sedadel. Dostat se tak na 2,3 milionu korun vám příliš dlouho nezabere. A jakkoli se pak můžete těšit pohledem na působivý a plně vybavený vůz, dovolit si jej opravdu bude moci jen málokdo.

Divit bychom se ale neměli, neboť tento krok plně zapadá do nové strategie Fordu. Automobilka, která před sto lety stála za tím, že si nové auto mohl dovolit naprosto každý, se totiž momentálně začíná stále více profilovat jako prémiová. Byť hlavně svými cenami, v rámci kvality a spolehlivosti na tom již značka tak dobře není. V německém TÜV Reportu se navíc nejvýše umístily modely Fiesta a EcoSport. První již skončil, druhý se rozloučí letos v létě. Poté již nabídka značky bude zahrnovat pouze drahá a kvalitou neoslňující auta. A nově také Bronco.

Bronco se skutečně dostane do Evropy, ovšem pouze ve čtyřdveřové verzi a s vyšší úrovní výbav Outer Banks a Badlands. Známy jsou i české ceny, bez dvou milionů korun se ale bohužel neobejdete. V zámoří by vám stačila poloviční částka, na základní provedení pak ještě menší suma. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.