Možná poslední „normální" nový Mercedes překvapuje hlavně pod kapotou, tradiční zákazníci mu nesmrdí

Mercedes v poslední době jako by odhodil všechny zábrany a nová auta začal šít podle kdečeho, jen ne podle toho, co chtějí jejich kupci. Dvoudveřová třída C se ale asi zasekla ne vývoji.

Třícípá hvězda se v posledních letech stala symbolem obrovského automobilového zmaru. Spolu s Volkswagenem byla totiž nejčastěji zmiňována v souvislosti s dieselovými podvody, za které zaplatila nemalé peníze. A tak jako druhá zmíněná německá značka se i ona rozhodla očistit za pomoci elektrifikace. Na oltář zdánlivě nízkých emisí jako by se rozhodla obětovat vše, mimo jiné i ty pohonné jednotky, které s ní byly dekády automaticky spojovány. V důsledku toho již od premiéry prakticky žádného nového Mercedesu nečekáme víceméně žádná pozitiva.

O to větším překvapením je nové CLE, které můžeme považovat za dítě tříd C a E. Novinka značky si totiž z každého vozu bere něco a kupodivu jsou to spíše ty dobré věci. V případě většího sourozence jde o pohonné jednotky, což je důvod k jásotu. Na rozdíl od Céčka totiž Éčko nespoléhá výlučně jen na dvoulitrové čtyřválce. Díky tomu bude CLE k dostání i ve verzi 450 4Matic, u které všechna čtyři kola roztáčí třílitrový šestiválec naladěný na 381 koní a 500 Nm. To mu stačí ke zrychlení na stovku za 4,4 sekundy.

Základ nabídky nicméně budou tvořit ony čtyřválce. Nejníže posazena je varianta CLE 220d, která jako jediná počítá s dieselem. Disponuje výkonem 200 koní, zatímco u benzinového provedení CLE 200 lze čekat výkon o čtyři koně vyšší. Stovku tak daná varianta pokoří za 7,4 sekundy, tedy o desetinu rychleji než diesel. Devítistupňový automat, který je jedinou volbou pro celou rodinu, přitom u těchto dvou modelů zásobuje pouze zadní nápravu.

Provedení CLE 200 lze nicméně spojit s pohonem všech kol, přičemž stejně jako u vrcholného CLE 450 je systém 4Matic standardem také u varianty CLE 300. Ta ovšem používá výkonnější verzi dvoulitru naladěnou na 258 koní a 400 Nm místo 320 Nm slabší verze. Všechny motorizace pak disponují mild-hybridním systémem, který přihazuje dodatečných 23 koní. Ve srovnání s předchozí 20koňovou verzí tedy došlo na drobné vylepšení.

Tato selekce je jen první vlnou, v té druhé by měly dorazit také deriváty AMG. Zatím byla nicméně potvrzena verze GLE 53, která bude rovněž disponovat šestiválcem, jen naladěným na 435 koní a 560 Nm. Zda se pak objeví i plug-in hybridní verze této jednotky, je otázkou. Ostatně o kombinaci spalovacího a elektrického ústrojí se zdroje zatím příliš nezmiňují. Vedle kupé ovšem přijde i kabriolet, což je vlastně další pozitivní překvapení.

Od motorového prostoru můžeme zamířit ke zbytku balení. V rámci názvu má CLE blíže k třídě E, reálně jde nicméně o dvoudveřovou třídu C. Rozvor 2 865 milimetrů je totiž identický jako u menšího ze čtyřdvířek. Čelní maska je pak užší a její okolí vyvedené ve stejné barvě jako zbytek karoserie, zatímco Éčko disponuje kontrastním rámečkem. Třída C nicméně nedisponuje bezrámovými dveřmi jako CLE.

Palubní deska již byla z menšího sedanu (a kombíku) převzata prakticky beze zbytku, což znamená, že nedorazí pouze 12,3palcový přístrojový štít a 11,9palcová obrazovka multimédií, ale rovněž možnost si zahrát hru Angry Birds či skrze aplikace Webex a Zoom pořádat konferenční hovory. Zrovna tyto prvky považujeme spíše za nesmysl, Mercedes to ale zjevně vidí jinak.

Aktuálně už jen dodáme, že prodej v Evropě odstartuje na podzim. Ve srovnání s konkurenčními Audi A5 a BMW řady 4 má CLE delší rozvor, publikum by tedy mohl oslovit prostornějším interiérem. Vše ale bude záviset hlavně na správném nacenění. Mimo to nesmíme zapomínat na skutečnost, že A5 je již prakticky na konci životního cyklu. Novinka Mercedesu by tak mohla zabodovat, zvláště když motorovým prostorem naznačuje, že značka stále ještě zcela nezavrhla tradiční klientelu. Možná naposledy? Nedivili bychom se, CLE působí jako produkt, který u třícípé hvězdy navrhli jen chvíli před tím, než zcela tratili smysl pro realitu.

Nové CLE sice názvem naznačuje příslušnost k větší třídě E, reálně však jde spíše o dvoudveřovou třídu C. Na rozdíl od sedanu a kombíku však kupé můžete spárovat i s šestiválcovým motorem. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

