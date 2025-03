Aspoň Mazda neztrácí rozum. Investice do elektromobilů seřízla o 77 miliard, radši chystá nový spalovací motor před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je neuvěřitelné, kolik automobilek má dnes před očima, jak jejich dosavadní investice do elektromobilů odjíždí do kanálu, přesto je nenapadne nic lepšího než investovat do toho samého ještě víc. Mazda rozum neztrácí a jde přesně opačným směrem.

Elektromobilita možná jednou skutečně bude standardem automobilové branže, zatím ale zůstává v této pozici už déle než 100 let. A nikde není psáno, že v ní dalších 100 nemůže zůstat. Aby totiž došlo na přesvědčení mas, musí dojít na několik „velkých třesků“ krátce po sobě - od vynálezu dramaticky jiných baterek přes zásadní posílení výroby elektřiny až po kompletní přepracování veškeré infrastruktury. Do té doby zůstává elektrický pohon dalece nekonkurenceschopný vedle toho spalovacího, navíc je podstatně dražší. Jak reálné je, že se tohle všechno změní během pár let?

Je to utopie, kterou jen podtrhuje fakt, že se k elektrickému pohonu otáčí zády stále víc lidí. Přesto některé automobilky, snad nejabsurdněji Audi, trvají na naplnění svých někdejších, už tehdy absurdních vizí, ač některé moc dobře ví, že to může způsobit jejich kolaps. Naštěstí ne všechny ale uvažují takto. Mezi rozumněji působící výrobce patří Mazda, která ostatně po celou svou existenci plave spíš proti proudu. Dokládá to nejen Wankelem, ale třeba i atmosférickými motory, které nabízí i tam, kde víceméně všichni ostatní přepřáhli na turbem dopované jednotky.

Aktuálně představila svou novou Lean Asset Strategy, tedy strategii, která se víc točí okolo spalovacích motorů než kolem elektromobility. V případě plánovaných investic do elektrického pohonu dokonce tak došlo na jejich seškrtání, a tak místo původních 2 bilionů jenů míří jeho směrem jen 1,5 bilionu jenů, tedy asi o 77 miliard Kč víc. To je pravý opak toho, co dělá zmíněné Audi. Mazda k tomu uvádí, že takový krok byl možný hlavně díky partnerství s čínským Changanem a dalšími japonskými společnostmi Toyota, Denso a BluE Nexus.

Kromě toho se značka rozhodla, že bude elektrické a spalovací modely vyrábět na stejné lince, místo aby pro první zmíněné postavila zcela novou továrnu. To samo o sobě snížilo potřebné investice o 85 procent. Navíc Mazda chystá vlastní elektrickou platformu, jejíž hlavní devizou je flexibilita, pročež bude schopna podepírat jakýkoli typ vozu a pojme jakýkoli typ baterií. Ty pro ni bude vyrábět Panasonic, tedy další partner. Díky tomu se pro změnu povedlo Mazdě snížit investice do nich o 40 procent, zatímco čas potřebný k vývoji byl zredukován o půlku.

První elektromobil stojící na nové platformě má dorazit v roce 2027, ke stejnému datu se ovšem váže také příchod nové generace Mazdy CX-5 osazené hybridní verzí nového 2,5litrového čtyřválcového motoru SkyActiv-Z. Tento motor má mít dle automobilky velmi blízko k ideální spalovací jednotce, pročež nepřekvapí jeho vysoká efektivita. Plnit by proto měl veškeré budoucí emisní normy včetně Euro 7. Dle Japonců by běžný motor v takové chvíli produkoval o 30 procent nižší výkon, SkyActiv-Z však není s žádnými ztrátami spojen.

Benefity nové jednotky jsou natolik výrazné, že po jejím příchodu se má počet agregátů nabízených Mazdou snížit o 50 procent. Zároveň budou veškeré nové technologie aplikovány na šestiválcové motory, s jejichž zachováním Japonci rovněž počítají. A co víc, veškeré znalosti z posledních let se mají odrazit také na vývoji zmiňovaných Wankelů. I když však má dorazit i dvourotorová verze, ta stále má sloužit jen jako generátor energie pro elektrifikované vozy. Naděje, že se tak dočkáme nástupce modelů RX-7 a RX-8, se tak i navzdory založení nového týmu stále snižuje, ale to už bychom asi chtěli moc...

Japonci od začátku naznačovali, že jen v elektromobilitě budoucnost nevidí. Nyní vše stvrdili novými plány pro nejbližší léta, ve kterých figuruje hlavně jednotka SkyActiv-Z, která má přinést mj. nižší emise při nezměněném výkonu. Foto: Mazda

