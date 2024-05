Aston Martin dál odmítá elektromobily i hybridy, místo toho odhalil nové dvanáctiválcové biturbo s 835 koňmi před 11 hodinami | Petr Miler

Možná jednou, ale ne teď a ne tady, takový je postoj firmy ovládané kanadským miliardářem k elektrifikaci aut jakéhokoli druhu. Dává to smysl, Aston prodává emoce a exkluzivitu, nový extrémní V12 v tomto směru plní zadání.

Klíčový problém naprosté většiny současných automobilek lze nakonec popsat velmi jednoduše dvěma slovy: Nedělají obchod. Už je nezajímá, co kdo vlastně chce, už je dokonce nezajímá ani to, co nikdo nechce. V zajetí „compliance” tlačí na trh to, co se po nich chce a doufají, že si to někdo koupí, navíc za cenu, kterou si vysnily. Děje se to stále méně a firmám to způsobuje problémy, ucuknout ale nechtějí - jedou na koni, kterého si sami osedlaly, hladí ho, říkají mu hezkými jmény a doufají, že je doveze do cíle. Že je v nejlepším případě polomrtvý, odmítají vidět a pro hlavu racionálně uvažujícího člověka je toto soustavné zavírání očí před realitou ubíjející.

Osvěžující je tak pohled kohokoli, kdo obchod ještě dělá. Lawrence Stroll, kanadský miliardář známý zejména díky úspěchu oděvních značek jako Tommy Hilfiger či Kors, otec pilota Formule 1 Lance Strolla a majitel formulového týmu Racing Point později přejmenovaného na Aston Martin, si před pár léty „přikoupil” také celou automobilku Aston Martin s tím, že z ní udělá znovu prosperující firmu. A to by bez naslouchání zákazníkům nešlo.

I když tedy také Aston měl jisté elektrické plány, nedávno je odpískal s tím, že elektrická auta by pod hlavičkou této značky neprodal. „Poptávka po elektromobilech, určitě za cenu Astonů Martin, není taková, jaká jsme si před dvěma lety mysleli, že bude,” řekl lakonicky k věci přímo Lawrence Stroll. Tak proč by je nabízel, proč by je všem „cpal”, jako to dělá dnes skoro každý? Tomu se říká obchod a pro-zákaznický přístup je vidět i na jiných krocích společnosti.

Sympatie si zaslouží také za svůj nejnovější krok. I když společnost prochází složitým a drahým přechodným obdobím, která momentálně činí její hospodaření silně ztrátovým, dlouhodobá vize je jasná - prodávat emoce, prodávat exkluzivitu, prodávat prestiž. A s tím se podle Astonu nepojí ani downsizing, ani hybridizace, ani elektrifikace. Automobilka tak v květnu 2024 představila něco, co jiní posílají stále více do důchodu - nový dvakrát přeplňovaný motor V12.

„Je to úsvit nové oslnivé éry motorů V12 pro Aston Martin,” řekl k věci technický ředitel Roberto Fedeli v tiskové zprávě k této premiéře s tím, že motor je vyjádřením konstruktérské vášně a technické zdatnosti firmy. Nový V12 má výkon až ohromujících 835 koní a neméně brutálních 1 000 Nm točivého momentu.

Aston si zatím detaily nechává pro sebe, zdá se ale, že jde o zásadně přepracované provedení dosud používaného dvanáctiválce. Firma zdůrazňuje, že motor dostal pevnější blok a ojnice, vstřikovače paliva s vyšším průtokem, nové profily vaček pro sací i výfukové ventily a řadu dalších vylepšení, mezi která patří i nová turbodmychadla přinášející lepší odezvu na plyn. Aston dále uvedl, že motor bude uveden na trh v novém vlajkovém modelu, který bude představen ještě v letošním roce, aniž by sdílel další podrobnosti. Vše ale nasvědčuje tomu, že půjde o nový model V12 Vanquish.

Britská automobilka tak zůstává jednou z posledních, která dál odmítá elektrifikaci svých aut. Připouští, že se i tak touto cestou nejspíš jednoho dne vydá, ale jen tehdy, bude-li nevyhnutelně muset. Pokud ne, nemá důvod, zákazníci elektromobily nechtějí a hybridy nanejvýš akceptují, zatímco po motorech, jakým je nový V12, touží. Tak proč jim nevyjít vstříc?

Aston Martin toho k novému motoru V12 ani mnoho neukázal, v tuto chvíli si ale snadno vystačíme s tím, že je. A že firma pod vedením Lawrence Strolla dál chce plnit tužby zákazníků, ne politiků a úřadů. Foto: Aston Martin

