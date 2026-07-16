Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc

Také Britové původně mířili jiným směrem, dnes ví, že musí zatopit pod kotlem „klasiky”, aby mohli přežít. Našli tedy výjimku v pravidlech, která jim dovolí udržet v nabídce dvanáctiválce po další dekádu, také ta ale má své limity.

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Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc

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Foto: Aston Martin

Také Britové původně mířili jiným směrem, dnes ví, že musí zatopit pod kotlem „klasiky”, aby mohli přežít. Našli tedy výjimku v pravidlech, která jim dovolí udržet v nabídce dvanáctiválce po další dekádu, také ta ale má své limity.

Historie Astonu Martin sice sahá do roku 1913, svůj vůbec první dvanáctiválec ovšem britská automobilka představila teprve před sedmadvaceti lety. Pohonná jednota navíc vznikla jen díky tehdy mateřskému Fordu, který trval na tom, že agregát musí kvůli úspoře nákladů používat komponenty z jiných motorů modrého oválu. V důsledku toho se nějakou chvíli tradovalo, že Britové nakonec vzali dva šestiválce Duratec, které usadili na jednu kliku, a měli hotovo.

Realita byla pochopitelně trochu komplikovanější, detaily se ale dnes zabývat nebudeme. Jen zmíníme, že vyjma rozvodů a sady pístů včetně kroužků a ojnic neměly agregáty Astonu a Fordu nic společného. Vývoj však stále probíhal pod taktovkou modrého oválu, vůbec první exemplář tak měl v roce 1995 uvedeno na štítku „Ford V12“. Logo Astonu Martin se objevilo až o čtyři léta později, kdy začal nejprve prodej modelu DB7 Vantage, než dorazil i zcela nový Vanquish.

V současné době Britové vyrábí již třetí generaci tohoto modelu, přičemž i nadále zůstávají věrni dvanáctiválcovému motoru. V roce 2016 nicméně přistoupili k jejímu značnému přepracování, neboť objem poklesl z 5,9 na 5,2 litru a atmosférické plnění bylo nahrazeno dvěma turby. Ta se před dvěma lety dočkala modernizace, která přinesla o 15 procent rychlejší chod jejich lopatek. Dále byl také navýšen kompresní poměr a dorazily i nové vačkové hřídele.

Asi nepřekvapí, že cílem bylo hlavně snížení papírové spotřeby, Britové ale zjevně nechtěli spoléhat pouze na technologie, pročež se jejich právníci začali probírat evropskými zákony. A našli v nich díru, díky které bude pohonná jednotka moci žít minimálně do půlky příští dekády. Má o ovšem jeden háček - na světě nesmí existovat příliš lidí, kteří by jí požadovali.

„Odvedli jsme kus práce, aby dvanáctiválec vyhověl evropské a americké legislativě. Pokud tedy udržíme prodeje pod tisíci kusy ročně, máme výjimku ze zákonů, a to přinejmenším do roku 2035,“ uvedl šéf britské značky Adrian Hallmark pro Auto Express. A dodal, že se Aston Martin zabýval i možností příchodu plug-in hybridní technologie. Tu ale nakonec odmítl, je to absurdní řešení, které už zdevastovalo řadu aut, mj. nové Audi RS5.

S kombinací osmiválce a tří elektromotorů tak zjevně bude spojena pouze Valhalla, pročež je otázkou, s čím se Britové vytáhnou v budoucnosti. Hallmark totiž dále uvedl, že všechny příští novinky, ať již jde o supersporty či SUV, budou stát na jedné platformě. Jít pak má o „revoluční“ vozy, které ovšem budou trochu těžší než ty současné. Dynamicky to ale klientela prý nepozná, hlavně díky technologiím, jako je natáčení zadní nápravy.

Většinu produkce bude pohánět osmiválec, dvanáctiválec bude moci zamířit jen pod kapotu oné tisícovky aut ročně. Tak je tomu už nyní, výroba Vanquishe, který je jediným modelem značky s motorem V12, je totiž kvůli exkluzivitě omezena právě na tisíc kusů ročně. Aston Martin chce ovšem v nadcházejících letech představit více limitek, jakými byly Valiant či Valour, a spojit s nimi hodlá jen dvanáctiválec. To znamená, že Vanquish dál výrobně omezí.

Tato strategie by se Britům měla vyplatit, klientele totiž nabízí svobodu, jakou u konkurence nenajdou. Jen kvůli ní budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, s tím však problém mít nebudou. Je ale zapotřebí, aby se automobilka takové budoucnosti dožila, což nebude nic jednoduchého. I když za loňský rok prodala slušných 5 448 aut, dosáhla pořád jen 14miliardové ztráty, kvůli čemuž letos musela propustit 20 procent zaměstnanců.


Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc - 1 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 01Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc - 2 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 03Aston Martin našel díru v pravidlech, která mu dovolí dál prodávat motory V12. Teď doufá, že jich lidi nebudou chtít koupit moc - 3 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 04
Aktuálně jediným dvanáctiválcovým vozem značky je Vanquish. Jeho výroba je omezena na tisíc kusů ročně a jen kvůli exkluzivitě to není. Foto: Aston Martin

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

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