Aston Martin se propadl do rekordní ztráty. Dluží už přes 30 miliard, 5 procent zaměstnanců čeká vyhazov | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Britská klasika má za sebou opravdu dlouhou historii ztrátového hospodaření, přesto loni dokázala překonat sama sebe a spadnout do skoro 10miliardového minusu. Pomoci mají úspory i nový model Valhalla, ten už ale Aston slibuje 5 let.

Aston Martin vyrábí jedna z nejkrásnějších a nejstylovějších aut na světě. Jenže to je vlastně to jediné, čím se britská automobilka může bez okolků chlubit. Ve všech ostatních ohledech už na špičku nepatří, jakkoli to neznamená, že by její vozy nenabízely mimořádnou dynamiku. Jen za konkurencí od Ferrari, Lamborghini či Porsche zaostávají, navíc nedochází na časté inovace, třeba SUV DBX je tu od roku 2020 prakticky beze změn. DB12 se pak vůči předchozímu DB11 designově příliš nezměnil, v případě pohonných jednotek však přišel o dvanáctiválec, což nelze vnímat zrovna pozitivně.

Motorem V12 se tak již může pochlubit pouze Vanquish, ovšem u něj se Britové rozhodli výrobu omezit maximálně na tisíc kusů ročně. Nejmenší Vantage pak sice loni prošel faceliftem, ovšem jedna vlaštovka zkrátka jaro nedělá. Načež není až tak překvapivé, že Aston Martin zatíná dluhovou sekeru do firemních futer tak hluboko, že v jednu chvíli už také nemusí jít vytáhnout. Britové loni dosáhli ztráty ve výši 289,1 milionů liber (cca 8,7 miliardy Kč), čímž překonali svůj předchozí „provar“. Za rok 2023 totiž ztráta činila 239,8 milionů GBP (7,2 miliardy Kč).

Automobilka tak přiznává, že její celkové dluhy překonaly už 1 miliardu liber (30,2 miliardy korun), za čímž stojí mimo jiné nejen pokles prodejů z předloňských 6 620 aut na loňských 6 030 vozů, ale rovněž sliby, na jejichž realizaci dokola nedochází. Značka si totiž mnohé slibovala od supersportu Valhalla, který odhalila již v roce 2019. Nicméně jeho vývoj se stále natahuje, mimo jiné i proto, že místo původního třílitrového šestiválce zamíří pod kapotu čtyřlitrový osmiválec.

S touto jednotkou se ovšem produkční verze ukázala již v roce 2021. V té době ale pro změnu ještě nebyl hotový interiér. Přesto všechno se ale výroba měla rozeběhnout již o dvě léta později. Na to ovšem nedošlo, stejně jako nebyl dodržen ani loňský termín. Poslední zmínky pak sice hovoří o letošku, jenže opravdu není jisté, zda na něco takového dojde. Nový šéf značky Adrian Hallmark tak velí k utahování opasků, které mj. povedou k propuštění 170 lidí neboli 5 procent personálu.

Tento krok má spolu se zefektivněním výroby a dalších zásazích firmě ušetřit 25 milionů liber (754,75 milionů Kč) ročně, což ale při ztrátách firmy nezní zásadně. Hallmark navíc dodává, že se úspory plně projeví až v roce 2026. To ovšem znamená, že se ani letos Aston Martin nedostane do zisku, což je ostatně něco, co tato automobilka příliš nezná. Ztrátové hospodaření a bankroty se s Astonem pojí podobně jako James Bond.

Rádi bychom report uzavřeli v alespoň trochu pozitivním duchu, jenže v tomto případě se kladná slova hledají opravdu těžko. Ani očekávaná Valhalla totiž ve finále nemusí naplnit firemní kasu, jakkoliv u ní došlo na navýšení výkonu na 1 079 koní. Tím totiž plně vyrovnává Corvette ZR1, která se však rozjede až na 375 místo 350 km/h a která je především pětkrát levnější. S britskou značkou to tedy opravdu nevypadá dobře, ale nesmíme zapomínat, že tentokrát má za zády opravdu silné investory (zejména pak Lawrence Strolla, ale třeba i Toto Wolffa, Michael De Picciotta a další úspěšné byznysmeny) odhodlané udělat z Astonu jakési britské Ferrari. Pokud neuspějí ani oni, pak už asi nikdo.

Aston Valhalla se měl začít vyrábět nejprve v roce 2021, poté předloni a nakonec loni. Nedošlo na nic z toho, posledním oznámeným termínem je letošek. Jestli to ale klapne a firemní pokladna se konečně začne plnit, je otázkou. Foto: Aston Martin

Zdroje: Aston Martin, AJ Bell

