Aston Martin utíká hrobníkovi z lopaty, zájem o poslední novinku překonává očekávání před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Britská značka má za sebou už sedm bankrotů a ten osmý se zdál být na spadnutí. Příchod nových investorů ale dokázal zajistit výrobu nového nadějného SUV a to přesně plní svou úlohu.

Historie Astonu Martin se začala psát již od roku 1913. Rozhodně však nebyla plná úspěchů, spíše šlo o řadu vzestupů a pádů. Britská automobilka je totiž smutným rekordmanem ve své branži, neboť od svého vzniku zkrachovala již sedmkrát. V posledních několika málo letech pak měla velmi blízko k osmému pádu do propasti, ovšem ještě předtím, než přepadla přes hrazení, což by se i díky koronaviru nejspíše stalo vůbec naposledy, přišel kanadský miliardář Lawrence Stroll a s ním potřebné finance. Ty pak ostatně dodal i Mercedes-Benz, který navýšil svůj podíl ve značce.

Nebýt těchto kroků, byl by Aston Martin zřejmě jednou z prvních automobilových obětí pandemie. Firma totiž neměla finance ani na to, aby rozjela výrobu svého prvního SUV DBX. Nakonec se ale montážní linky rozjely, což se ukazuje být stěžejní záležitostí. Britové totiž sice loni prodali pouze 4 150 aut, což představuje 32procentní meziroční pokles, ovšem zejména ve čtvrtém kvartálu již viděli světlo na konci tunelu. Právě v té době SUV zamířilo do prodeje a rovnou dosáhlo na 1 171 registrací, tedy více než čtvrtinu veškerých ročních prodejů, a to za pouhé tři měsíce.

Pro značku je přitom stěžejní, že DBX si vede velmi dobře ve Spojených státech, které jsou pro Aston Martin hlavním trhem. „Převážná většina lidí, kteří si jej zarezervovali, jej pak i koupila. Šlo o více než 95 procent zákazníků, což je z našeho úhlu pohledu fantastická statistika,“ uvedl k tématu Ed Moran, současný šéf severoamerické divize značky. Ten zároveň dodal, že do budoucna je plný optimismu, neboť DBX nemalou měrou vábí zákazníky ostatních výrobců, bez ohledu na to, zda jde o Porsche, Bentley, Lamborghini či Rolls-Royce.

Stejně tak je podstatné, že DBX nevládne pouze v některých oblastech. Dle Morana je zájem napříč celými Státy, ať se již jedná o jih země a Floridu, Texas či Kalifornii, nebo o sever a Colorado či Chicago, kde pochopitelně zájmu napomáhá přítomnost pohonu všech kol. Ten je ostatně prozatím jedinou volbou, stejně jako devítistupňová automatická převodovka či čtyřlitrový osmiválec od Mercedesu, který byl naladěn na 550 koní. S tímto výkonem přitom DBX dá stovku za 4,5 sekundy, rozjede se na 292 km/h a utáhne až 2 700 kg.

Britové ale evidentně nehodlají usnout na vavřínech a proto ještě letos počítají s odhalením další vzpruhy prodejů. Zatím nicméně není jisté, jaká nová varianta DBX se ve třetím čtvrtletí objeví - ve hře je totiž jak ještě větší model, který by pobral hned sedm cestujících ve třech řadách, tak stylová varianta, která by měla krást zákazníky Porsche Cayenne Coupe. Ať již tak či onak, Aston Martin doufá, že i díky novince se letošní prodeje vyšplhají na 6 000 aut, což by byl firemní rekord. To zní vskutku působivě v případě značky, u níž donedávna nebylo jisté, zda přežije rok 2020.

Aston Martin DBX se aktuálně prodává jako housky na krámě. Přitom stačilo jen málo, a značka by neměla na jeho výrobu, pročež by nejspíše přišel její osmý bankrot. Foto: Aston Martin

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec