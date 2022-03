Levný čínský soupeř Škody Octavia vypadá opravdu zajímavě, překonává i prodlouženou verzi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Číňané ve světě prosluli hlavně svými SUV, i v konvenčnějších třídách aut se ale snaží prosadit. Jedním z jejich posledních a nejen na pohled zajímavých pokusů je Changan UNI-V. Nabídnout má co.

Čínská automobilka Changan se již úspěšně zabydlela i mimo svou domovinu. Vděčí za to květnaté nabídce, přičemž prémiová SUV a osobní vozy nabízí s vlastním logem, zatímco levnější SUV či MPV prezentuje pod značkou Oshan a užitkové vozy a náklaďáky pod značkou Kaicene. Nejnověji pak své portfolio rozšířila o liftback UNI-V, který měří 4 680 milimetrů na délku a počítá s rozvorem 2 750 mm. Mezi nápravami tak dokonce překonává prodlouženou Škodu Octavia PRO.

Po stránce motorické se Číňané rozhodli kráčet podobně jednoduchou cestou jako Češi. Octavii PRO lze koupit s jediným motorem 1,5 TSI, stejně tak Changan UNI-V je k mání pouze s 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem. Ten produkuje 188 koní výkonu a 300 Nm točivého momentu, což rozhodně není špatné, zvlášť ve srovnání s Octavií. Nicméně za agresivním zevnějškem potenciál motoru přeci jen poněkud zaostává. Zákazníci přitom mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem.

Když jsme přitom již naťukli exteriér, pojďme se na něj podívat trochu blíže. UNI-V totiž dostal do vínku pohlednou karoserii, i když ne až tak originální. Čelními partiemi velmi připomíná poslední vozy značky Hyundai, přičemž k dokonalému zmatení publika vlastně stačí už jen zasadit světlomety do masky a učinit je tak neviditelnými. Zezadu si pak dost možná vzpomenete na Hondu Civic, i proto, že logo Changanu hodně připomíná emblém japonské automobilky.

Kromě již zmíněných asijských značek je nicméně patrný také vliv Audi či Peugeotu. V případě druhé evropské automobilky to platí rovněž v interiéru, který stejně jako většina současných aut dává sbohem většině tlačítek. Pár jich přitom najdeme na středové konzoli, tak jako u Francouzů, které Changan napodobuje také malým volantem usazeným před digitálním přístrojovým štítem. Ten je zajímavý i tím, že jej tvoří tři obrazovky, které vás obklopují jako u závodních simulátorů.

Číňané uvádí, že konfigurace displejů 3+1 zásadně zvýšila bezpečnost, neboť řidič musí pohybovat očima pouze v 10stupňovém úhlu, aby viděl naprosto vše - tedy jak data na obrazovkách, tak i vozovku. Něčemu takovému je třeba zatleskat, navíc značka nezůstala jen na půli cesty. UNI-V tak usadila na modulární platformu Ark Architecture, která se má vyznačovat vysokým podílem odlehčené a přitom vysokopevnostní oceli.

Lze pak už jen dodat, že kromě standardního bude k dispozici i provedení Sport. To se nicméně liší pouze několika oranžově zbarvenými doplňky. Nejpodstatnější je tak příchod tlačítka Super Race, s jehož pomocí lze aktivovat sportovní režim. Zrychlí se tím řazení automatu, zatímco volant ztěžkne a výfuk začne produkovat výraznější zvuk. Mimo to se vozu vysune i zadní křídlo a na obrazovku zamíří měřič přetížení. Detaily o těchto i dalších funkcích si můžete prohlédnout na přiloženém videu člověka, který si na Youtube říká Wheelsboy a auto mohl proklepnout na vlastní kůži.

Zmínit lze již jen ceny, které startují na 116 900 yuanech (cca 428 tisíc korun). To je s ohledem na výbavu vlastně láce, koneckonců u nás standardní Octavia s kratším rozvorem a litrovým tříválcem pod kapotou startuje na 519 900 Kč. A čínská verze PRO není o mnoho levnější, začíná na 138 900 CNY, tedy asi 509 tisících Kč. Navíc pokud by vám u nás 110 koní nestačilo, musíte sáhnout opravdu hluboko do kapsy - za verzi 2,0 TSI se 190 koňmi dáte už minimálně 784 900 Kč.

Changan UNI-V je sice designově ovlivněn řadou evropských či asijských značek, a to zvenčí i uvnitř, na přitažlivosti mu to však neubírá. Při pohledu na cenu a vnitřní prostor by se mohl prodávat velmi dobře. Foto: Changan

Zdroje: Changan, Wheelsboy@YouTube

Petr Prokopec

