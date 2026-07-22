Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný

Je to vcelku pohledný kolos, který dělá dojem moderního auta s nádechem luxusu, stojí za ním ale značka proslulá velmi levnými auty. A její nový Starlight L není výjimkou, u nás za stejné peníze zdaleka nekoupíte ani základní Fabii.

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Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný

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Foto: SAIC-GM-Wuling

Je to vcelku pohledný kolos, který dělá dojem moderního auta s nádechem luxusu, stojí za ním ale značka proslulá velmi levnými auty. A její nový Starlight L není výjimkou, u nás za stejné peníze zdaleka nekoupíte ani základní Fabii.

Čínská automobilka Wuling je známa hlavně cenami, které jsou u země blíž než podvozky jejích aut. A to přesto, že nejde o malé vozy. Třeba rodinný Hongguang V dnes automobilka prodává za 46 800 CNY, tedy méně než 145 tisíc korun. A uskromnit se nemusíte skoro v ničem, tedy krom designu a faktu, že nedostáváte zrovna včera vyvinutý vůz.

Wuling se ale už před nějakým časem vydal do vyšších pater trhu a loni v prosinci se poprvé pochlubil prvními snímky své chystané vlajkové lodě. Nově pak bylo SUV zvané Starlight L plně odhaleno, pročež si na něj můžeme pořádně posvítit. A začít musíme u rozměrů, které jsou vskutku úctyhodné - v případě délky tu máme 4 980 mm, u rozvoru náprav pak svítí hodnota 2 950 mm. Čínská novinka tak jen o chlup zaostává za BMW X5 páté generace. Nepřekvapí tak, že jde o první Wuling, který nabízí sezení ve třech řadách, z nichž každá čítá vždy dvě místa.

Vedle toho je Starlight L také prvním modelem značky, u kterého byl použit nový designový jazyk Aerial Aesthetics. S ním by Wuling mohl zabodovat i mimo Čínu, k této expanzi se však výrobce zatím stavěl spíš odmítavě. Pokud tedy jeho vozy mířily do zahraničí, vždy u toho zatím byl nezávislý importér. Vzhledem k tomu, jak je tato značka úspěšná doma, ale označme jen za otázku času, než se popsané změní.

Novinka umožňuje výběr ze dvou plug-in hybridních pohonů, kdy součástí každého je 231koňový elektromotor. Vedle něj pak nechybí benzinová jedna-pětka, která v atmosférické verzi produkuje 106 kobyl, zatímco v té přeplňované jich už je 143. Nejde tedy ani trochu o slabé auto, baterie o kapacitě 37,9 kWh pak má vozu zajistit dojezd až 260 km jen na elektřinu, celkově by ovšem nové SUV mělo na jeden zátah zvládnout 1 260 km, neboť díky benevolentnímu cyklu CLTC si pětimetrový kolos má říci jen o 4,9 litru paliva na sto kilometrů. Realita jistě bude zásadně horší, ale s použitelností tohle auto problém mít tak jako tak nebude.

O dynamice se Číňané zpravidla nezmiňují, zamířit proto můžeme do interiéru, kde vpředu trůní 8,8palcový digitální přístrojový štít a 15,6palcová dotyková obrazovka multimédií. Fyzických tlačítek je jen pár na volantu a dveřních madlech, což znamená, že Wuling bude muset přikročit k přepracování kabiny, aby dostál novým čínským pravidlům. Těm ostatně nevyhovuje ani ovládání oken, kde tlačítka nově musí mít rozměr alespoň 10x10 milimetrů, dveře se zapuštěnými klikami u hybridu projdou.

K rýsovacímu prknu se není třeba vracet ani v případě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vůz totiž dostal do vínku adaptivní tempomat, šest ultrazvukových radarů, dva mikrovlnné senzory či čtyři kamery s výhledem do stran. Starlight L tedy rozhodně nepůsobí zavrženíhodným dojmem, přesto stojí velmi málo. Automobilka si za něj účtuje jen 109 800 juanů, tedy asi 340 tisíc korun. To je o 80 tisíc míň, než kolik u nás dáte za malou Fabii bez výkonu, výbavy, prakticky bez čehokoli. Nikdo jiný než Číňané dnes neumí nabídnout tolik za tak málo, nikdo jiný...


Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný - 1 - Wuling Starlight L 2026 prvni foto 01Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný - 2 - Wuling Starlight L 2026 prvni foto 02Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný - 3 - Wuling Starlight L 2026 prvni foto 03Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný - 4 - Wuling Starlight L 2026 prvni foto 04Atraktivní pětimetrové SUV pro šest s výbavou a výkonem za 340 tisíc? To dnes umí jen Číňané, nikdo jiný - 5 - Wuling Starlight L 2026 prvni foto 05
Wuling Starlight L nevypadá špatně, je obrovský, má stovky koní i hromadu výbavy, přesto je velmi, velmi levný. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Prokopec

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