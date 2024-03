Audi A3 se s faceliftem sotva změnilo, ždímat zákazníky o peníze bude ale nově hodně dramaticky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Na modernizaci tohoto auta je na dnešní poměry relativně brzy, Audi ale mělo jiný velmi dobrý důvod se do ní pustit. Za vlastnictví vozu budete muset nově platit průběžně, i když ho rovnou zaplatíte celý.

Mobilní telefon má dnes snad každý, a tak asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat, že koupě přístroje nebývá posledním výdajem s ním spojeným. Pokud pomineme pravidelné faktury zasílané operátorem, pak tu máme celou řadu aplikací, které jsou placené buď rovnou, nebo si můžete stáhnout jejich základní verzi a postupně utrácet za různé nadstavby. Volba je čistě na vás, nikdo vás do ničeho nenutí. Pokud tedy poskytovatelům softwaru dáte vale, základní funkce zůstávají nezměněny. Stále můžete volat, psát textové zprávy, fotit... Můžete kdeco, ale nemůžete zdaleka všechno. Za víc je třeba platit, ideálně pravidelně, nikoli jednorázově.

Přesně tímto směrem už pěkných pár let kráčí výrobci aut. Mnozí z nich tak už přišli s pokusy o pravidelné platby za některé funkce. Asi nejdál zatím zašlo BMW, které na některých trzích zpoplatnilo i vyhřívání sedadel. Na to nedávno upozornil Mercedes-Benz, který má ovšem sám na hlavě máslo. Daleko víc ovšem teče po temeni Audi, které odhalilo faceliftovanou A3. Hatchback i sedan se na první pohled sotva změnily, přesto je jejich modernizace zásadní. Ve velkém totiž přecházejí právě na předplatné, které je spojeno prakticky s čímkoli, co jen trochu vzdáleně připomíná komfort či luxus.

Standardně tedy můžete počítat s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, 10,1palcovou obrazovkou multimédií, bezdrátovým dobíjením mobilů či manuální klimatizací. Cokoli dalšího vám ovšem již provětrá peněženku, přičemž v prvé řadě je vyžadováno dokoupení multimediálního systému MMI navigation plus. Poté můžete sáhnout asistentu automaticky přepínajícímu mezi potkávacími a dálkovými světly, dvouzónové klimatizaci, adaptivním tempomatu či integraci chytrého telefonu.

Audi se nicméně rozhodlo zajít ještě dál, a tak jsou i u A3 nově zpoplatněné funkce jako Android Auto a Apple CarPlay, které u spousty mnohem levnějších značek dostáváte již ve standardu, i když třeba jen u vyšších úrovní výbavy. Klientela si pak bude moci vybrat, zda chce to či ono aktivovat na měsíc, půl roku, rok, tři léta nebo věčnost. Dle dané volby se pak bude lišit „výpalné“, konkrétní sumy však Audi nezveřejnilo. Potvrdilo však, že faceliftované A3 v Německu odstartuje na 35 650 Eurech (cca 903 tis. Kč).

Ve srovnání s dosluhující verzí, která u nás byla k mání od 711 900 Kč, jde o nemalý nárůst. Za tím kromě jiného trhu stojí hlavně skutečnost, že koncern Volkswagen zjevně u svých větších modelů začíná vyřazovat ze hry litrový tříválec. A3 jej totiž již nedostane, nově tak bude základní verze 35 TFSI používat 1,5litrový čtyřválec. Počítat u něj lze se 150 koňmi, přičemž stejný výkon nabídne také dieselová verze 35 TDI. Obě motorizace pak doplní sedmistupňový automat S tronic.

S těmito agregáty odstartuje prodej ještě tento měsíc, ve druhém letošním kvartálu pak dorazí další benzinové a dieselové varianty. Přičemž do konce roku se máme dočkat ještě plug-in hybridu. Co se týče vzhledu, změnilo se toho málo, jak už zaznělo - všechny vozy dostanou do vínku přepracovanou čelní masku, která ve srovnání se stávajícím provedením nemá až tak ostré rohy, což je poněkud na škodu, auto ztratilo část svého výrazu.

Vedle této úpravy lze zmínit přepracování bočních sacích otvorů, stejně jako posun loga směrem nahoru. Uvnitř pak lze zmínit hlavně nové materiály čalounění, lepší osvětlení a zmenšení voliče automatu, který se na vyhlazeném středovém tunelu už pomalu ztrácí. Audi zároveň přepracovalo výdechy klimatizace a u příplatkového audio systému Sonos pozměnilo umístění reproduktorů, aby z poslechu hudby udělalo pomalu kulturní zážitek.

Tím jsme pomalu na konci tiskové zprávy, zmínit už lze jen nově příchozí variantu A3 allstreet, která se oproti standardu liší nadzvednutím podvozku o 15 milimetrů. Kromě toho je možné standardně počítat se 17palcovými a nikoli 16palcovými ráfky, světlá výška je tak oproti základu vyšší o 30 mm. Dále tu pak máme ochranné lemy karoserie z černého plastu, které jsou vpředu a vzadu spárovány se stříbrnými pláty. Nechybí ani střešní ližiny.

A3 allstreet bude ve verzi 35 TFSI startovat na 37 540 Eurech (asi 951 tisíc Kč), mezi základní a přizvednutý hatchback (zvaný pochopitelně Sportback) se pak vměstnal sedan, za který je třeba zaplatit minimálně 36 450 Eur (cca 923 tisíc Kč). Jakkoli tedy vlastnictví druhého nejmenšího modelu značky nebylo nikdy levné, aktuálně se Němci zjevně posouvají o úroveň výše. Že to prodejům stěží prospěje, asi nemusíme dodávat.

Facelift A3 není až tak výrazný. Spíše než venkovní změny je tak podstatnější větší důraz kladený na předplatné mnoha funkcí... Foto: Audi



...stejně jako příchod nové „allroadové” varianty A3 allstreet. Foto: Audi

Zdroj: Audi

