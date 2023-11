Audi A4 s novou generací kontroverzně změní název, svůj vzhled zřejmě kompletně ukazuje předem před 9 hodinami | Petr Prokopec

Posedlost Audi vlastní elektrickou budoucností je taková, že své tradiční bestsellery raději přejmenuje a jejich označení dá nově pojatým vozů, u nichž zřejmě doufá, že si je lidé ze setrvačnosti koupí „omylem”. Z A4 Avant se tak stane A5 Avant a takhle bude vypadat.

Pokud mluvíme o německých prémiových automobilkách, na mysli máme vždy Audi, BMW a Mercedes-Benz. Někteří lidé však v tomto smyslu uznávají pouze druhé dvě zmíněné, přece jen tradičnější značky, čtyři kruhy se do hry přidaly později. V očích části publika tak zůstávají jen dražšími Volkswageny, ačkoli to technicky často není pravda, Audi navíc po léta nastavuje laťku v rámci kvality interiérů. A vývoj posledních let vede k tomu, že to nemusí být jediná výše postavená meta, ke které konkurence bude vzhlížet.

BMW se totiž v posledních letech rozhodlo, že design jeho novinek musí maximálně šokovat. Navíc v Mnichově začali klást důraz na americkou a čínskou klientelu, které pochopitelně svou nabídku přizpůsobují. To ovšem znamená, že na starém kontinentu se pojetí nových vozů značky setkává se stále menším pochopením. Jakkoli je třeba poznamenat, že taková řada 3 se ještě poněkud drží při zemi. V případě verze M3 je ale již třeba počítat s „bobřími zuby“ na přídi nebo značným množstvím pouťových detailů.

Co se Mercedesu týče, třícípou hvězdu pro změnu zachvátilo zelené šílenství. Dvanáctiválce jsou tak už jen doménou Maybachu, z mnoha tříd ale zmizely i osmiválce a šestiválce. Jedinými jednotkami, po kterých zákazníci mohou sáhnout, jsou tak čtyřválce, povětšinou více či méně hybridizované. Jejich výkon pak sice není malý, totéž lze ale říci také o hmotnosti. Ve finále tedy nedochází na žádné úspory v rámci spotřeby, reálně spíše saháte do peněženek hlouběji, i když dostáváte méně kultivovaný vůz s nekonzistentní dynamikou.

Do tohoto prostředí v roce příštím vstoupí zcela nové Audi A5 Avant. Čtete správně, opravdu půjde o A5 kombi. Toto označení se v nabídce automobilky objeví vůbec poprvé, za čímž stojí její nová strategie. Němci se totiž rozhodli, že tradiční označení nejúspěšnějších modelů se sudými čísly (v zásadě A4, A6 a A8) dostanou elektromobily, kterým to má pomoci k vyšším prodejům, zatímco „dožívající” spalovací novinky budou mít lichá čísla (A5, A7, A9?). V důsledku toho dojde na přejmenování A4 Avant právě na A5 Avant, půjde-li tedy o obvyklé spalovací provedení.

Je velmi pravděpodobné, že nová strategie má zákazníky značky záměrně zákazníky mást a přivést je přinejmenším před koupi vozu, o který vlastně nestojí. Označení jako A4 a A6 mají v historii značky dlouhou tradici a novým generacím automaticky zajišťují odbyt. Zejména v případě A6 jde hlavně o dieselová auta (u nás letos 66 procent prodejů), přesto Audi předpokládá, že lidé půjdou pro novou generaci do showroomů automaticky a jiný pohon akceptují, protože alternativa zdánlivě nebude existovat. To bude jen jinak pojmenovaný (i když v jádru „původní”) vůz.

Vraťme se ale k A5 Avant, kterou se v posledních týdnech podařilo opakovaně nafotit a natočit s minimálním maskováním. Na základě špionážních záběrů pak nebylo těžké dát dohromady nutně velmi přesnou podobu sériové verze. Z ní je zjevné, že A5 Avant bude spíše evolucí současného A4 Avant (dost pravděpodobně půjde jen o velký facelift), špatně ale výsledek rozhodně nevypadá.

V případě techniky lze též očekávat klasiku. Audi sice počítá s tím, že většina portfolia bude disponovat přeplňovaným dvoulitrem, ovšem s šestiválci oproti Mercedesu počítá i nadále. Převodovky budou k dispozici už zřejmě jen automatické, pohony kol nadále přední i čtyřkolka quattro. Více se dozvíme blíže premiéře vozu či až po ní.

Audi tak jako tak může představovat univerzálně přijatelnější volbu než konkurence z Mnichova a Stuttgartu - oproti BMW bude šik, oproti Mercedesu nebude trvat na nesmyslně malých motorech. Reálný stav věcí ale pochopitelně ukáže až čas.

Petr Prokopec

