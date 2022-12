Audi budou o polovinu levnější. Ale ne pro vás, pro vás budou platit plné ceny před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zní to jako výhra, z pohledu zákazníka ale bude realitou leda dvojitá prohra. Nová Audi budou vznikat o tolik levněji, že jejich kvalita nebude moci nepřijít k úhoně, na cenách pro kupující to ale znát nebude. Tedy v pozitivním smyslu jistě ne.

Není žádným tajemstvím, Herbert Diess nasměroval koncern VW k totální elektrifikaci. Na oltář naprostou většinou lidí odmítaného pohonu tak bylo obětováno vše, včetně slavné německé kvality, stačí si prohlédnout modely ID zevnitř - takový ID.3 je s cenou od 1,2 milionu korun kvalitativně pojízdným vtipem. Úspory se ale dotkly i Golfu a dalších modelů, a tak prodeje firemních bestsellerů začaly povážlivě klesat. VW se tak s Diessem rozloučil ještě před vypršením kontraktu a na jeho usedl Oliver Blume, který si se značkou Porsche vedl podstatně lépe.

Aby nicméně Blume mohl něčeho podobného dosáhnout i v širším měřítku, bylo třeba opravdu radikálních kroků. Jeden takový se týká Audi, u kterého vedení i nadále počítá jen s ryze elektrickou budoucností. Veškeré továrny tak mají projít zásadní přeměnou, aby v nich od roku 2029 mohly být montovány hlavně bateriové vozy. Značka chce navíc při té příležitosti snížit cenu výroby každého na plnou polovinu, což je opravdu ambiciózní záměr. Zvláště když dané úspory nemají dopadnout na kvalitu či image Audi, protože ceny aut pro zákazníky mají zůstat stejné nebo vyšší. Kombinace toho všeho se zdá být předem nedosažitelná.

Němci počítají s rozpočtem ve výši 500 milionů Eur (cca 12,1 mld. Kč), jenž má padnout na školení zaměstnanců, kteří se musí přesunout od spalovací techniky k té elektrické. To zrovna se snahou o úspory příliš nekoresponduje, přičemž dané peníze mají být utráceny již do roku 2025. Co má tedy v prvé řadě přispět k úspoře nákladů?

Pokud se vám hlavou honí myšlenky na Čínu, kde jsou mzdy výrazně nižší, trefili jste. Audi totiž v Říši středu dokončuje novou továrnu, kde bude ve spolupráci s tamní automobilkou FAW produkovat elektromobily postavené na platformě PPE. Podnik by přitom měl zahájit činnost v roce 2024 a má přinést pokrok v rámci produktivity.

Souběžně s tím automobilka uvedla, že hodlá své modely zjednodušit, ovšem pouze v těch oblastech, kde to zákazník nepozná. Otázkou nicméně je, zda něco takového může klapnout. Pokud totiž Němci budou šetřit na technice, převálcuje je konkurence. Pokud pak na kabině či materiálech, zase je převálcuje konkurence. Ve finále tak Audi vlastně nezbude nic jiného, než jít s kvalitou dolů, ostatně ani současné modely čtyř kruhů už nepůsobí tak přesvědčivě jako jejich předchůdci.

S ohledem na neustálé zdražování vzácných kovů a dalších materiálů na vstupu skutečně nelze v showroomech očekávat zlevňování. Čeká nás tedy opravdu úžasná budoucnost, neboť více se bude platit za méně. Není vlastně taková už přítomnost? Optikou vizí Audi na ní budeme možná ještě vzpomínat se slzou v oku.

Audi chce ve svých továrnách snížit výrobní náklady na polovinu, a to přesto, že je hodlá uzpůsobit elektrické budoucnosti. Bez zhoršeníkvality to tedy nejspíše nepůjde. Foto: Audi

