Audi chce svůj postupující rozklad zachránit „modelovou ofenzívou". Tohle má vážně být ta spása?
Petr ProkopecAudi padá ke dnu před očima produktově, obchodně i finančně, s rukama v klíně tomu ale přihlížet nemíní. Otázkou ovšem je, zda další novinky něčemu prospějí. Anebo dokonce situaci dál nezhorší.
Audi chce svůj postupující rozklad zachránit „modelovou ofenzívou”. Tohle má vážně být ta spása?
včera | Petr Prokopec
Audi padá ke dnu před očima produktově, obchodně i finančně, s rukama v klíně tomu ale přihlížet nemíní. Otázkou ovšem je, zda další novinky něčemu prospějí. Anebo dokonce situaci dál nezhorší.
O problémech Audi si už šuškají i vrabci na střechách jeho fabrik. Firma během tří let přišla o 75 % zisků a o desítky procent aktuálně klesají i její prodeje navzdory uvedení řady klíčových novinek včetně nástupců modelů A4 a A7. Je to v prvé řadě upadající úrovní aut značky, která zamířila dolů takovým kalupem, že o tom její fanoušci v zoufalství točí hodinové filmy.
Nejsme si jisti, do jaké míry si je toho automobilka vědoma, v reakci na slábnoucí obchodní i finanční výsledky ale avizovala, že chystá produktovou ofenzivu, která jí z problémů pomůže. Nebylo úplně jasné, co a kdy můžeme očekávat, s ohledem na zmíněné jsme ale doufali v něco velkého. Teď jsou plány Audi pro příští rok venku a nejsme si jisti, zda Němcům pomohou dál než z deště pod okap. V následujících měsících se totiž dočkáme tří nových vozů, které vlastně ani v jednom případě nepředstavují nic převratného.
Jedním z nich bude nový základní elektromobil značky, což samo o sobě zní bezvýznamně. Půjde o jakéhosi nástupce Audi A2, o kterém netušíme, čím by mohl zabodovat. Koncern Volkswagen ostatně v současné době nemá k dispozici jinou platformu pro elektrické vozy než MEB. Ta byla poprvé představena v roce 2019 a už v té době byla průměrná. V mezičase sice došlo na její další vývoj, ovšem pokud máte zrovna pevné základy, mrakodrap na nich nevystavíte. Ač tedy novinka Audi bude stát na verzi MEB+, rozhodně nelze čekat nejlepší dynamiku a dojezd či nejkratší dobu dobíjení v segmentu.
Němci navíc kvůli snaze přejít jen na elektřinu, kterou v mezičase velmi neochotně odpískali, výraznou měrou ubrali na kvalitě a promyšlenosti. Duchovní nástupce A2, což byl sám o sobě propadák, tak má pomalu zapsaný neúspěch v genech, což platí i o tom, že jeho vzhled byl navržen pod taktovkou bývalého šéfdesignéra Marcha Lichteho. Jeho poslední auta se obvykle moc nelíbí.
Se zbývající dvojicí nějaké naděje spojit lze, visí ale na bezvadném provedení, které Audi v poslední době moc nejde. To platí hlavně o novém Audi Q7, jedné z dojných krav značky. Stávající generace na trhu už od roku 2015, a tak volá po inovacích, pokud ale budou takové jako u modelů A5 (teď myslíme bývalou A4) nebo A7, může jít snadno o změnu k horšímu, i když se značka v tomto případě vyhne elektrickým experimentům.
Očekávat tedy můžeme platformu PPC, což je evoluční verze předchozí architektury MLB sloužící vozům s podélným uložením motorů. Na výběr znovu budou benzinové i dieselové jednotky, jakkoli značný důraz budou Němci klást alespoň na hybridy, když už jim nevyšla plně elektrická strategie. Co čekat v případě designu, můžeme v tuto chvíli jen hádat.
Na úplně neprobádané pole pak firma vkročí s modelem Q9, tedy dosud největším SUV. To sice stěží zaboduje u většího množství zákazníků, ovšem pro značku bude velmi důležité. Protože limuzína A8 má už nejlepší časy za sebou a značka nepochopitelně stále neví ani to, jakým směrem se vydá s nástupcem, bude velké SUV sloužit jako vlajková loď značky. I proto se spekuluje dokonce o verzi Q9 Horch, která by zkusila sebrat vítr z plachet Maybachu GLS.
Vedle této trojice můžeme očekávat ještě nové modely RS5 a RS6, kdy první zmíněný bude spojovat motor V6 s hybridní technikou, zatímco druhý bude osmiválcovým plug-in hybridem. Nadšence, pro které jsou tyto modely určené, asi nepotěší ani jedno, jakkoli můžeme být vděčni, že motory V6 a V8 vůbec zůstanou zachovány v nabídce. Ještě vcelku nedávno totiž Audi zmiňovalo, že jakékoli další nové RS bude už jen elektrické.
Ofenzíva a spása? Neřekli bychom, od novinek Audi pro příští rok jsme čekali víc. Grafika: Audi
Klíčovými pro úspěch značky budou nástupci modelů Q7 a SQ7, které se loni dočkaly faceliftu. Po nových generacích volají, Audi ale v poslední době ukazuje, že to s novinkami umí vzít za hodně špatný konec. Foto: Audi
Zdroje: Audi, Auto Bild
