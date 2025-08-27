Audi chystá brutální rozlučku s pětiválcovým motorem, testuje nejsilnější a nejrychlejší hot hatch všech dob
Petr ProkopecTomuhle legendárnímu motoru v nabídce Audi bohužel zvoní hrana, čtyři kruhy ho ale navzdory svému současnému smýšlení nenechají odejít bez poslední velké rány. Chystají tak model RS3 GT, který se má stát absolutní smetánkou kompaktních hot hatchů.
Audi chystá brutální rozlučku s pětiválcovým motorem, testuje nejsilnější a nejrychlejší hot hatch všech dob
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Tomuhle legendárnímu motoru v nabídce Audi bohužel zvoní hrana, čtyři kruhy ho ale navzdory svému současnému smýšlení nenechají odejít bez poslední velké rány. Chystají tak model RS3 GT, který se má stát absolutní smetánkou kompaktních hot hatchů.
Prakticky přesně před rokem jsme mohli přivítat faceliftované Audi RS3. To se pod kapotou dál pyšní 2,5litrovým pětiválcem, jehož výkon zůstal na 400 koních. Zatímco dřív by takový krok fanoušky zklamal, nyní proti němu nikdo neprotestoval. Místo toho byl každý rád, že ostrý hatchback a sedan vůbec v nabídce zůstaly. Značka se čtyřmi kruhy chtěla totiž podobně jako mateřský Volkswagen rychle zezelenat. To se jí sice povedlo, ovšem jen v tom smyslu, že manažeři nyní zelenají z pohledu na prodejní čísla a zisky.
Do budoucna mohou jejich tváře měnit barvu ještě víc, neboť pětiválcová RS3 už před sebou mnoho let nemá. Audi sice své šílené plány, dle kterých už žádná další novinka neměla dostat benzinový či dieselový motor, hodilo do koše, ovšem ani tak se k elektromobilitě zdaleka neotáčí zády. A protože na bateriový pohon má přepřáhnout i VW Golf GTI, nebude až tak překvapivé, když podobný vůz budou tlačit také u čtyř kruhů. Ze stávající spalovací verze se tak začíná předem stávat sběratelská záležitost.
Audi se navíc nehodlá zastavit jen u základního provedení. Na Ringu byl totiž při testech nachytán prototyp, který můžete vidět na špionážních záběrech kolegů z Carscoops. Vůz se oproti výchozí RS3 liší přidanými stabilizačními křidélky na předním nárazníku, stejně jako novým splitterem a výraznějším střešním spoilerem. Kromě toho za jeho 19palcovými litými koly prosvítaly modře lakované třmeny. Takové přitom Audi aktuálně nepoužívá, místo toho klientela volí mezi černou a červenou barvou u ocelových kotoučů, zatímco ty karbonové jsou spojené s antracitově lakovanými třmeny.
Ředitel divize Audi Sport už dřív naznačil, že automobilka chystá mnohem silnější verzi RS3. Tou by měl být právě onen prototyp, u kterého dále došlo na změny spojené s podvozkem. U adaptivních tlumičů tak lze čekat novou kalibraci, stejně jako u elektronických systémů. Hot hatch čtyř kruhů by se tak měl stát mnohem divočejším, s čímž pochopitelně bude korespondovat také posílení ikonického 2,5litrového přeplňovaného pětiválce.
Pohonná jednotka u faceliftovaného RS3 v současné době produkuje 400 koní, respektive o sedm víc v případě varianty Performance. Audi ale nejspíš laťku zvedne nad 421 kobyl, se kterými je spojen konkurenční Mercedes-AMG A45. RS3 by se tak stalo nejsilnějším a zřejmě i nejrychlejším hot hatchem historie, načež by se mu lépe odcházelo do důchodu. S pravděpodobným přídomkem GT přitom tato limitovaná edice má dorazit v příštím roce. A levná rozhodně nebude.
RS3 loni prošlo faceliftem. Příští rok by pro změnu měla dorazit varianta GT, která nabídne vyšší výkon. Půjde nejspíš o labutí píseň ikonického 2,5litrového pětiválce. Foto: Audi
Zdroj: Carscoops
