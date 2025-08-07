Audi padá stále hlouběji. Po kolapsu zisků sahá dealerům na marže, přinese to další zdražení a další pád
Petr MilerAutomobilka jako by dělala vše proto, aby zbytky svého už tak churavějícího byznysu rozvrátila co nejdřív. Po kolapsu zisků ji tak nenapadlo nic lepšího než sáhnout na marže dealerům, což ale jen stěží nebude kontraproduktivní - sníží to jejich motivaci a zvýší reálné ceny pro zákazníky.
včera
Není třeba raketových vědců k tomu, abychom si domysleli, že když zákazníci natáčí hodinové filmy o tom, co všechno je s produkty nějaké automobilky špatně]], nebude taková firma zrovna v nejlepší kondici. A vážně není. Řeč je o Audi, které už roky sází na špatného koně, ignoruje zákazníky a rozkládá své tradiční produkty. Varovali ho mnozí, firma ale nezměnila v zásadě nic a dnes na to všechno doplácí klesajícími prodeji a drastickými propady zisků.
Na papíře situace nevypadá ještě vyloženě tragicky, když ale vidíme, jak společnost nemá problém rozprodávat své „rodinné stříbro”, je zjevné, že peníze jí musí chybět velmi. A patrné je to i z dalšího kroku, kterým se své churavějící hospodaření pokouší napravit, o němž informuje německý Automobilwoche.
Podle něj firmu vyděsil rozklad návratnosti tržeb, která se za první polovinu letošního roku smrskla už jen na 3,3 procenta. Firma tak šetří, kde se dá, nafukuje ceny, jak se dá, prodává, co se dá, ale nic z toho nestačí k zásadnímu obratu. A tak se rozhodla sáhnout i vlastním dealerům na marže, což je vždy velmi kontroverzní praktika.
Automobilwoche to uvádí s odvoláním na interní dopis obchodního ředitele německého Audi Yvese Becker-Fahra, který se mu dostal do rukou. Nepůjde o plošné snížení standardních marží, ale o redukci tzv. výkonnostního bonus za dodávky nových vozů zákazníkům podle určitého klíče. Ale výsledek je stejný. Onen bonus se dosud běžně pohyboval v rozmezí 2,0 až 2,5 procenta z ceny, přičemž maximální výší bylo 3,5 procenta. Nyní má být vždy o 1 procentní bod (tedy reálně o třetinu až polovinu!) nižší a běžně se pohybovat mezi 1,0 a 1,5 procenta s maximem na 2,5 procentech.
„Toto opatření je nezbytné k zajištění dlouhodobé stability a rovnováhy našeho bonusového systému ve stále napjatějším tržním prostředí,“ uvádí Becker-Fahr v dopise. Být to dáno shůry, dealeři budou mít pochopení, sami ale vidí, že problémem nejsou primárně makroekonomické vlivy a už vůbec ne oni sami. Problémem je hlavně nedomyšlená strategie samotného Audi, se kterou se sami musí prát den co den. A nyní na ni mají znovu doplácet?
Dealeři jsou k takovému kroku pochopitelně značně kritičtí. „Je to naprosto kontraproduktivní. Audi jde špatnou cestou,“ komentoval věci pro Automobilwoche jeden z prodejců, který si přál zůstat v anonymitě. Hovoří o ztrátě motivace neférovými škrty a zásahu do vlastního podnikání. Podle něj se celá hrubá marže dealerství dnes pohybuje okolo 3,5 procenta, sebrat z ní celý jeden procentní bod podobným krokem je kruté.
Sám tedy bude muset vymyslet, jak si to vybrat jinde a očekává, že tento škrt negativně dopadne na zákazníky i zaměstnance. „Vždy jsme část bonusů používali pro naše zaměstnance,” říká dále dealer, který nebude moci svým zaměstnancům dávat tolik. „Vstupujeme do negativní spirály,” konstatuje v obavách.
Též prostor pro slevy pro kupce se omezí. „Dříve byla běžná desetiprocentní sleva. V současné době je to kolem devíti procent. V budoucnu budeme muset jít dolů na osm procent,” dodává. Základní dealerská marže u Audi je v současné době deset procent. Kromě toho existuje několik bonusových složek, jako například výše zmíněný výkonnostní bonus. Prodejci převádějí značnou část základní marže na své zákazníky jako slevu, tak je trh dlouhodobě nastaven a těžko si bude zvykat na nový standard.
Audi si je vědomo, že prodejci nebudou toto snížení dobře přijato: „Jsme si vědomi toho, že tento krok může v současné tržní situaci představovat zvláštní výzvu,” píše Becker-Fahr, útěchu ale nenabízí. S příchodem podzimu se situace změní a každý se musí přizpůsobit, jak umí. Uvážíme-li jak demotivovaně už dnes působí někteří prodejci Audi kvůli tomu, co a v jaké podobě musí na showroomech hájit jako skvělé, to může být pro další kooperaci automobilky s jejími zastoupeními dost těžká rána.
Prodávat auta jako ošizenou novou A5 za relativně vysoké ceny je už teď pro dealery řehole. Brzy to si budou muset vystačit s menšími maržemi a totéž prodávat dráž za ještě míň, to zní jako výborný krok. Foto: Audi
Zdroj: Automobilwoche
