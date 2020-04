Audi doslova zkopírovalo Teslu, teď z toho ale má jen ostudu před 3 hodinami | Petr Prokopec

I když to velké automobilky nikdy nepřiznají, vždy se nechávají inspirovat konkurencí a kopírují její dobré nápady. Obvykle není jak to dokázat, Audi si tentokrát doslova naběhlo na vidle.

Nelze zastírat, že Tesla změnila svět aut. Kombinací kouzla osobnosti, dobrých nápadů a odvážných vizí přitáhl Elon Musk pozornost investorů, kteří už přes 10 let drží nad vodou jinak silně ztrátovou firmu, jež by za jiných okolností neměla šanci přežít. A ona nejen že žije, ona se stále rozvíjí a dělá vrásky na čele konkurenci z řad mnohem větších automobilek.

Ty by zcela jistě uměly udělat podobně žádoucí elektrická auta, ale nemohou si to dovolit. Tyto firmy se musí zpovídat svým investorům v tom smyslu, že jejich aktivity musí být ziskové a roky trvající ztrátový prodej elektromobilů ve stylu Tesly by jejich šéfům nikdy neprošel. U americké značky je to jinak - dělá hlavně zajímavá auta, na kterých sice prodělala už přes 100 miliard, investoři se ale spokojí s Muskovými sliby, že to jednou bude jinak a následují jeho vizi.

To pochopitelně staví hlavně firmy jako Audi, BMW a Mercedes-Benz do velmi nepříznivé situace, je to boj, který nemohou vyhrát - buď budou konkurenceschopní, ale prodělají majlant, nebo půjdou za ekonomicky udržitelnou realitou, která ale nebude příliš zajímavá. Teslu se tak pokoušejí následovat alespoň v dílčích ohledech a byť to obvykle nepřiznají, jeden jasný důkaz se nyní objevil.

Do poněkud ostudné situace se dostalo Audi, které zjevně nekopíruje Teslu jen v případě jejích aut, ale i dalších aktivit. Situace zašla až tak daleko, že se německá značka na svém oficiálním webu rozhodla nabízet Model S, Model X a Model 3. Jak je to možné? Seznam úlev a zvýhodnění, se kterými mohou majitelé elektromobilů počítat, totiž Audi nedalo dohromady na základě vlastní práce, ale zkopírovalo text z webu Tesly. A to i s modely, kterých se výhody týkají.

Nikdo si tedy nedal ani tu práci, aby při kopírování textu originál upravil. Místo toho využil světoznámých zkratek Ctrl+C a Ctrl+V a vše bez kontroly publikoval na webu německé automobilky. Toho by si asi nikdo nevšiml - a nebo by to nemohl Audi vyčítat -, pokud by skutečně šlo jen a pouze o seznam veškerých benefitů. Jenže Modely 3, S a X Audi opravdu nenabízí.

Pochopitelně, po provalení této věci čtyři kruhy veškeré stopy zametly. Automobilka se zatím k ostudě nevyjádřila a pravděpodobně to ani neudělá, protože.... co k tomu říci? Těžko ale příště bude moci tvrdit, že Teslu nekopíruje, když je ji zjevně vzorem i při konstrukci vlastního webu - v tomto případě stránek irského zastoupení.

Tímto textem láká zákazníky k elektromobilitě Audi...



...a tímto Tesla. Německá značka text okopírovala i s modely té americké



Audi se teď mnozí smějí a dodávají, že chystaný e-tron GT je kopií Porsche Taycan, tak proč by cokoli jiného nemohlo být pro změnu kopií Tesly

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec