Audi dostalo do prodeje zcela nové řešení světel, nabízí dosud netušené možnosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Donedávna se o nich hovořilo jako o něčem, co se v autech jednoho dne objeví, v inovovaném Audi Q5 se ale tyto lampy objevují už nyní. Zatím jen ty zadní, do budoucna se ale objeví i na přídi.

Až donedávna měly světlomety víceméně jedinou funkci, a to bezpečnostní. Vpředu se staraly o to, abychom viděli i byli vidět, zezadu pak informovaly ostatní o vaší přítomnosti na vozovce. Nicméně s příchodem nových technologií přišla i funkce další, a to designová. Dnes jsou totiž světla pro výrobce další oblastí, kde se mohou vymezit vůči konkurenci. Audi nicméně hodlá zajít ještě dále a přivést do hry mnohem větší informovanost ostatních účastníků silničního provozu. Omezit se přitom nehodlá jen na auta, vozy čtyř kruhů totiž budou komunikovat i s chodci nebo cyklisty.

Než se ovšem přesuneme do budoucna, zamíříme na skok do minulosti. V roce 1994 totiž Audi vyrukovalo s xenony, které začaly od roku 2008 nahrazovat plnohodnotná diodová světla. Šest let na to pak přišly světlomety laserové, zatímco s rokem 2016 je spojen příchod technologie OLED. Právě ta je označována za řešení budoucnosti, už teď ale začíná využívat alespoň části šíře svých možností, jak ukazuje modernizované Audi Q5. To počítá s organickými diodami, které již reagují na ostatní automobily. A co více, zákazníkům umožňuje i značnou individualizaci. Dle Audi jde navíc o pouhý počátek „světelné cesty“.

„U modelu Q5 je trojice organických diod, z nichž každá je tvořena šesti segmenty. Máme tedy 18 pixelových políček, a s těmi je možné u koncových lamp vytvářet různé světelné podpisy,“ uvedl na online tiskové konferenci k tématu Christoph Häussinger, jenž má u čtyř kruhů na starosti design světlometů. Přitom dodává, že zákazník si tak již nyní může vybrat podobu dané animace. Komunikace s ostatními dopravními prostředky nicméně světla zajišťují pokaždé.

Zadní OLEDky německého SUV se totiž rozzáří mnohem jasněji ve chvíli, kdy Q5 stojí a další vůz se k ní přiblíží na dva metry. V té chvíli se Audi snaží světlomety varovat ostatní řidiče před možným kontaktem. Jakmile se řidič čtyř kruhů, kterého světelné hrátky na zádi nikterak neruší a jenž o nich vlastně ani nemá ponětí, rozjede, lampy se opětovně vrátí do normálního nastavení. Šéf funkčnosti světel Michael Kruppa přitom dodává, že Audi díky tomu chystá „světelný jazyk“.

Značka se čtyřmi kruhy ve znaku chce totiž celou záď proměnit v komunikační nástroj, který bude ostatním - tedy nejen řidičům, ale i pěším či cyklistům - již dopředu jasně najevo, co se jeho řidič chystá udělat. Je tu ovšem jeden oříšek, a to v pochopení mnohých symbolů. Mimo to Kruppa naznačuje, že politici budou na změny reagovat mnohem déle než technici, načež legalizace daných systémů zabere ještě několik let.

To je ale skutečně jen první fáze, do budoucna se přidají s podobnými funkcemi i světla přední. Ta nejprve opět umožní individualizaci v případě jejich zvnějšku viditelné podoby, ukázat se mají už na novém Audi RS3 v horizontu týdnů, možná měsíců. Výhledově pak mají promítat na silnici obrazy se stejným cílem, s jakým je už nyní ukazují přímo ta zadní - aby auta lépe komunikovala se svým okolím.

Pro co nejhladší transformaci přizvalo Audi ke spolupráci již řadu studentů z mnoha německých univerzit. Ti se dle očekávání již začali zabývat hlavně ikonami, které by symbolizovaly vztyčený prostředníček či zvednutý ukazováček a prsteníček, jež symbolizují vítězství. Zrovna něco takového ale úřady asi povolí jen stěží, načež je vskutku otázkou, kdy a jakým způsobem budou moci auta komunikovat světly ve velkém.

Modernizované Audi Q5 dokáže pomocí zadních světel varovat ostatní řidiče před příliš malou vzdáleností. To je však pouze počátek snah čtyř kruhů o navýšení bezpečnosti, brzy se přidají i přední lampy. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec