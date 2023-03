Audi dráždí hada bosou nohou, se svou novou strategií se skutečně ocitne na pokraji krachu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Německá automobilka ví, že riskuje, však už loni dávala prodejní šéfka čtyř kruhů značce jen 50procentní šanci na přežití. Od té doby se ale nestalo nic, co by jejímu novému zaměření dláždilo cestu, přesto Audi hodlá po stejné cestě kráčet ještě rychleji.

Ještě loni se zdálo, že s politickými plány, dle kterých mají v roce 2035 skončit spalovací motory, nehne vůbec nic. Stačilo však pár měsíců rekordní inflace a energetické krize a rázem je vše jinak. Vládám totiž po boji s koronavirem v kasičkách mnoho nezbylo. Zůstatek pak zmizel v rámci pomoci sociálně slabším, pro které začaly být problémem i ceny základních potravin. V důsledku toho politici začali zavádět radikální kroky související zejména s důchodovými reformami. Ty měly být přijaty již dávno, neboť současný systém pocházející ještě z dob Rakouska-Uherska je kvůli vyššímu věku, jehož se lidé dožívají, neudržitelný.

V tomto ohledu nejde pouze o Česko, ještě větší problémy má ve Francie, kde už navýšení věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let vyhnalo lidi do ulic. Vláda jej totiž protlačila skrze sporný článek a bez hlasování. Opozice tak již oznámila, že vyvolá hlasování o nedůvěře. A jelikož se zdá, že v parlamentu má většinu, čekají nejspíše zemi předčasné volby. Co se odehraje po nich, je otázkou. Na lepší zítřky lze ale minimálně v nejbližší době zapomenout, spíše přijde ještě větší utahování opasků.

S příliš vysokými životními náklady ovšem mají problémy také v Německu, Itálii nebo třeba Španělsku. Inflací a krizí je zkrátka zasažena celá Evropa, přičemž touha Bruselu po konci tradičních zdrojů energie a jejich nahrazení obnovitelnými zdroji přinese ještě větší drahotu. Energie navíc může být nedostatek, i proto se ostatně již nyní mluví o tzv. vyhlazování špiček. Tím je míněno právo provozovatele soustavy mimo jiné odpojit od dobíjení elektrická auta, ráno tak rázem můžete klidně jít i po svých.

Jakmile do dané rovnice ještě zařadíme neustále se zvyšující ceny vzácných kovů, je evidentní, že elektromobilita opravdu není a nebude pro každého. Snažit se jí tedy právě dnes protlačit za každou cenu, zavání šílenstvím. Mnozí politici si to již začínají uvědomovat, načež se odpor vůči Bruselu zvedá i v těchto kruzích. Někteří výrobci však zjevně stále žijí ve snu a během pár let nás hodlají zaplavit vozy, které jen málokdo chce nebo si může dovolit. V čele tohoto průvodu by přitom velmi rádo kráčelo Audi.

Německá automobilka chce totiž do roku 2025 představit hned 20 nových modelů, z nichž více než polovina dostane právě elektrické ústrojí. S tímto prohlášením přišel šéf čtyř kruhů Markus Duesmann, jenž ale již neupřesnil, zda oněmi novinkami myslí pouze nové modely či nové generace nebo i facelifty. S čím nicméně dle něj počítat můžeme, to je základní elektrická vstupenka do světa čtyř kruhů. Tedy bateriový hatchback o velikosti Audi A3, jenž možná dorazí již příští rok.

„Nastavili jsme kurz na stoprocentní elektromobilitu. Do roku 2027 nabídneme elektrické auto v každém segmentu. Nedávno jsme proto rozhodli, že představíme i základní model, který se v nabídce usadí pod Audi Q4 e-tron,“ uvedl Duesmann. Toho pak zjevně finanční výsledky za loňský rok, kdy Audi navýšilo obrat i zisk, zaslepily natolik, že přehlédl další stěžejní čísla. Oproti předchozímu období totiž celkové registrace poklesly, přičemž elektromobily na nich tvoří jen zlomek.

Značka pak sice 44procentní meziroční posun bateriového pohonu zmiňuje prakticky hned na úvod tiskové zprávy, ovšem 118 196 prodaných aut nepředstavuje ani desetinový podíl - za loňský rok má totiž Audi na kontě 1 614 231 registrací. Dá se pak předpokládat, že v průběhu příštích let polezou prodeje elektromobilů nahoru, klidně i na nějakých 300 tisíc aut v roce 2025. Co ale bude poté? Bohatí se nasytí, zbytek si pak rozhodně nebude moci cokoli od čtyř kruhů dovolit.

S tak malými prodeji však automobilka také nemusí přežít, zvlášť když investice do elektromobility jsou extrémně vysoké. Pokud by tedy prodejní šéfka značky Hildegard Wormann nyní vyrukovala se svými prognózami, nejspíše by již Audi nedávala 50procentní šanci jako loni. Místo toho by pomyslné ručičky hodin přesunula blíže ke dvanáctce značící krach. Jsme tedy vlastně zvědavi, kdy od výrobců začnou chodit zprávy, že oni sice elektromobilitu chtěli, ovšem trh na ní jaksi nebyl připraven.

Současné A3 startuje na 698 900 Kč, za plug-in hybridní provedení pak dáte přinejmenším 1 113 900 Kč. Chystaný elektromobil o stejné velikosti tedy bude ještě dražší. Přesto značka hodlá na bateriový pohon vsadit vše. Foto: Audi

Petr Prokopec

