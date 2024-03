Audi končí s nesmyslným označením motorizací svých aut. Firmě trvalo 7 let, než pochopila před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Na tomto kroku je vidět, jak moc automobilky svého času věřily, že se spalovacími motory bude za pár let amen. Dlouhodobě srozumitelná jména jako 2,0 TDI se najednou nehodila, protože jak byste pak značili elektrický pohon? 0,0 e? Revoluce ale nepřichází a náhrada v podobě jmen jako 40 TDI jen mate, a tak končí.

V roce 2017 se Audi vydalo cestou zjevného nesmyslu, který u nás od první chvíle nenašel ani špetku zastání. Německá automobilka tehdy oznámila změnu ve značení motorizací svých aut a ze zádí svých aut odstranila jména odkazující na objem motoru. Místo něj pak dorazila nicneříkající čísla, která sice měla jistou vnitřní logiku (označovala rozmezí výkonu, do jakého se ten který motor vešel), pro zákazníky ale byla jen matoucí.

Člověk se musí ptát, proč se Audi touto cestou vůbec vydalo, dekády známá jména jako 3,0 TDI byla dobře zažitá a s některými se pojila i jistá prestiž. A nebylo nutné na nich nic měnit, vždy byla a dodnes zůstávají srozumitelná. Jenže čtyři kruhy žily v tom, že automobilový svět sedí v elektrickém expresu, za pár let bude prodávat jen elektromobily a pro budoucí pochopitelnost jejich názvosloví bude dobré lidi naučit jej vnímat skrze spalovací verze. 0,0 e by asi neprošlo, a tak Audi sáhlo po oněch číslech udávajících jen výkon. Například číslo 35 tak značí 145 až 159 koní pod kapotou a pak už se přidá jen typ motoru. Třeba Audi A3 35 TFSI tak má 150 koní stejně jako verze 35 TDI, nicméně v prvním případě je za jejich produkci zodpovědná jedna-pětka, ve druhém dvoulitr. A kdyby šlo o hybrid, bude to 35 TFSIe, elektrická verze by měla jméno jen 35 atp.

Byla to hloupost, která nikoho nic nenaučila a všechny jen mátla. A tak je s ní amen, i když Němci donedávna celou rošádu dokola obhajovali. V případě elektromobilů značky tedy bude záď zdobit jen název vozu, vedle kterého se objeví nápis, který upřesní verzi. Ale ne do takového detailu, jako to Audi činí dnes.

„Když mluvíme o zjednodušení, není řeč jen o doplňcích výbavy a konfiguračním procesu jako takovém,“ uvedl ke změnám Florian Hauser, který má u značky na povel prodeje a marketing elektrických aut, pro Auto Express. Zjednodušení se promítne také do selekce nabízených pohonů: „Na výběr jich bude mnohem méně, což Audi umožní zjednodušit názvosloví na základě počtu poháněných kol a možnosti jednoho nebo dvou úrovní naladění výkonu,“ řekl dále.

„Q6 s pohonem všech kol tak bude známo jako quattro, zatímco sportovní verze ve čtyřkolce bude pojmenována SQ6. V případě zadokolky bude užit pouze název Q6, zatímco menší či větší paket baterií bude definován slůvkem uvedeným za šestkou, přičemž může jít třeba o označení Performance. Čísla tedy opravdu již nepotřebujeme, a proto je nebudeme používat,“ upřesnil dále celou rošádu Hauser. A dodal, že již odstartovala u elektrických SUV Q6 e-tron a Q8 e-tron.

Zatímco u většího modelu se původní matoucí čísla ještě objevují v tiskových materiálech či cenících, v případě prvního zmíněného ale byly veškeré změny dotaženy do konce. Dle Hausera pak Audi bude podobně postupovat také u spalovacích aut. Protože ale jejich nabídka je přeci jen o něco širší, vedení značky stále ještě debatuje o tom, jak se změna projeví na samotných autech a jak v materiálech pro tisk a zákazníky. Podle nás by Audi mělo vrátit do hry původní jména a mělo by vystaráno. A pokud by někdy opravdu přešlo na elektrický pohon, prostě bude používat jen svou novou primitivní nomenklaturu. Proč to dělat složitě?

Pár slov tak můžeme prohodit už jen o zmiňovaném Q6 e-tron. To bude zpočátku k mání pouze ve dvou verzích, a sice jako čtyřkolka a vrcholné provedení SQ6. V obou případech byla použita platforma PPE, 800voltový elektrický okruh a baterie o kapacitě 100 kWh (z čehož využitelných je 94,9 kWh). První zmíněný model pak vyfasuje dva elektromotory produkující 387 koní, zatímco u druhého jednotky nabídnou 490, respektive až 517 koní.

Audi u méně výkonného modelu mluví o dojezdu až 625 km, zatímco sportovní varianta by měla zvládnout 598 km. Na druhou stranu má ovšem zrychlit na stovku za 4,3 sekundy. Q6 e-tron quattro přitom bude startovat na 74 700 Eurech (cca 1 881 000 Kč), zatímco za SQ6 e-tron budou zákazníci muset zaplatit 93 800 Eur (2 362 000 Kč). Posléze pak má dorazit zadokolka s menším paketem o kapacitě 83 kWh, stejně jako zadokolka s oněmi 100 kWh.

Nové Q6 e-tron je prvním modelem značky, u kterého již proběhla kompletní změna názvosloví. Matoucí číselné označení tak zmizelo nejen ze zádi vozu, ale i z veškerých tiskových materiálů. Dosavadní hloupá jména jako 40 TDI na zádích aut už neuvidíme. Foto: Audi

Zdroje: Auto Express, Audi

Petr Prokopec

