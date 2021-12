Audi končí se svým nejúchvatnějším motorem, na rozloučenou jím osadí několik specialit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Žijeme v docela smutné době, kdy je spousta věcí „naposledy”, aniž by evoluce nabízela lepší řešení či zákazníci žádali něco jiného. Také Audi se žene do elektrifikace, a tak skončí s motorem 5,2 V10, svým posledním bez turba. Před úplným koncem ale ještě rozdá pár ran.

Před několika dny jsme vás mohli se slzou v oku informovat o konci Audi R8, jak jej známe. Německá automobilka se po dvou generacích rozhodla pro radikální odklon a 5,2litrový atmosférický desetiválec zamění za elektrické hnací ústrojí. S tím koketovala již před pár lety, tento pokus se ovšem nesetkal úspěchem. Prodáno bylo méně než 100 exemplářů, než auto v nabídce jako totální propadák skončilo. Od té doby se pak sice mnohé změnilo, žádný zlomový vynález na poli limitujících akumulátorů ale nepřišel, a tak lze stěží očekávat dramaticky jiný osud. R8 má totiž reputaci superrychlého auta, které lze používat bez větších omezení každý den. Takovému zadání ale jako elektromobil stěží vyhoví.

Audi zatím neupřesnilo, kdy novinku odhalí, počítá se však přibližně s polovinou dekády. Tomu by do jisté míry napovídal i aktuální vývoj. Němci naznačili, že stávající generace se dočká labutí písně, jakou byla v předchozím provedení varianta GT. U ní Audi srazilo hmotnost o 100 kilogramů, zatímco výkon vzrostl na 560 koní. Kromě toho došlo také na úpravu bodykitu. V této specifikaci pak vzniklo 333 kupátek, po nichž následovalo ještě GT Spyder. I to bylo nicméně k mání v omezeném množství.

Spolu s dalšími zvláštními modely tím Audi zazpívá píseň na rozloučenou podle nás nejúžasnějšímu motoru, jaký dnes nabízí. Atmosféricky plněný desetiválec má prostě všechno - silné nízké i vysoké otáčky, vysoký špičkový výkon, solidní provozní efektivitu při vysoké zátěži, skoro dokonalou ovladatelnost a báječný zvuk. Nakonec, R8 s ním jsme kdysi testovali a bylo to pozoruhodné představení. Není tedy nakonec divu, že za ním Audi nechce zatáhnout oponu jen tak.

„Na současné platformě stoprocentně dorazí ještě mnoho vozů. Jak můžete vidět u R8 s pohonem zadních kol, snažíme se do popředí věcí, které děláme, protlačit faktor zábavy za volantem. Snažíme se přitom naplno vytěžit životní cyklus tohoto vozu. V současné době si lidé R8 užívají, což se odráží na vysokých prodejích. Můžu vám ale potvrdit, že do budoucna máme ještě mnoho nápadů,“ uvedl k tématu Sebastian Grams, šéf divize Audi RS. Právě z jeho slov je patrné, že labutích písní bude hned několik.

I v tomto ohledu vlastně automobilka bude kopírovat své někdejší kroky, neboť po variantě GT přišla v rámci první generace ještě verze Competition. Ta pozvedla výkon ještě výše, přičemž Audi se v jejím případě inspirovalo závodním speciálem R8 LMS Ultra. Standardem se tak kupříkladu staly karbon-keramické brzdové kotouče, mimo to ovšem dorazilo i více karbonu. Jednalo se tak o naprostý vrchol, jenž přišel jen těsně předtím, než byly staré montážní linky nahrazeny novými.

Pokud by tedy Audi danou strategii zopakovalo, mohli bychom se v příštím roce dočkat nového GT, které by v nabídce vydrželo pár měsíců, přičemž kupé by vystřídal otevřený Spyder. S rokem 2024 by pak byla spojena varianta Competition (jakkoliv o názvech můžeme skutečně jen spekulovat), se kterou by benzinová éra skončila. O rok později, tedy přesně v půlce dekády, by měli přijít ono elektrické provedení. Že se z posledních dostupných verzí R8 s motorem V10 stanou prakticky okamžitě sběratelské záležitosti, nemá smysl pochybovat.

Audi se naposledy pochlubilo R8 ve verzi Performance RWD. Ta má pohon zadních kol, na který směřuje 570 koní, stejně jako se chlubí lepší ovladatelností než čtyřkolka. K mání je jak kupé, tak kabriolet. Dle Sebastiana Gramse ale máme v příštích letech čekat ještě více zábavy za volantem. Foto: Audi

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.