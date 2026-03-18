Audi konečně rozhodlo o budoucnosti své vlajkové lodi. Pro tuto chvíli je oficiálně, definitivně a bez náhrady mrtvá
Petr ProkopecPokud jste doufali, že dosavadní náznaky takového stavu jsou jen klamnými signály majícími zmást konkurenci, zklameme vás. Audi potvrdilo, že s modelem A8 je amen a žádný nástupce neexistuje. Nějakou budoucnost prý má, tu však obestírá řada otazníků.
Audi konečně rozhodlo o budoucnosti své vlajkové lodi. Pro tuto chvíli je oficiálně, definitivně a bez náhrady mrtvá
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud jste doufali, že dosavadní náznaky takového stavu jsou jen klamnými signály majícími zmást konkurenci, zklameme vás. Audi potvrdilo, že s modelem A8 je amen a žádný nástupce neexistuje. Nějakou budoucnost prý má, tu však obestírá řada otazníků.
Pokud patříte mezi zákazníky luxusních německých limuzín, můžete aktuálně volit už pouze mezi BMW řady 7 a Mercedesem třídy S. Oba vozy navíc čeká modernizace. Oproti tomu Audi A8 v tichosti opustilo evropské trhy, objednávat jej tak mohou už jen Američané nebo Číňané. A předpokládáme, že jde pouze o dočasný stav daný lepším poměrem toho, jak moc (málo) lidí v té či oné zemi A8 kupuje, a jak velké jsou s jejím prodejem spojené pokuty za nadlimitní emise CO2 nebo spotřebu paliva. Navíc se nezdálo, že by Audi mělo v záloze jakéhokoli nástupce.
Dosud bylo možné doufat, že realita je jiná, teď už ale víme, že je právě taková. Marcel Bestle, který je u Audi mluvčím pro tento model, kolegům z Motor1 potvrdil, že s A8 je amen a žádný nástupce skutečně neexistuje. Poprvé od roku 1988, kdy na trh přišel model V8, který v roce 1994 nahradila právě A8, tak Audi bude v nabídce postrádat cokoli, čemu by šlo říkat vlajková loď či výstavní skříň jeho technologií. Pokud tohle není projev úpadku, pak nevíme, co by jím mělo být.
Od prémiové značky budující svou image kolem podobných výjimečných aut bychom zkrátka čekali víc, obchodní logika se ale v Ingolstadtu, kde má značka centrálu, či Neckarsulmu, kde se A8 vyrábí, dávno nenosí. Automobilka dnes nechce vyrábět nic, co se jí přímo nevyplatí, a v případě toho ostatních chce najet na „China Speed“. Tedy na urychlený vývoj a zjednodušenou výrobu. Něco takového nám nepřijde jako dobrý nápad, neboť Němci během posledních pár let u svých aut výrazně snížili kvalitu. Tu ovšem znovu nezvýší tím, že při vývoji ještě šlápnou na plynový pedál a výrobní náklady oholí na kost. Problém by to byl i u modelu A3 nebo A4 (dnes A5), u A8 to zavání průšvihem.
Právě k tomu ale Audi míří, neboť podle Bestleho firma už rozhodla o tom, že A8 dorazí také v její páté generaci. V tuto chvíli ale nemá v rukou nic, přesto máme vůz čekat ještě v této dekádě. Aktuálně se píše 18. březen 2026, což znamená, že Němci mají jen necelé čtyři roky. Při využití strategie „China Speed“ se to samozřejmě zvládnout dá, jenže zrovna u vlajkové lodě by Audi spíše mělo zpomalit a piplat se s každým detailem. Třeba už jen proto, že třeba Mercedes přistoupil k pouhému faceliftu třídy S pomalu jako k nové generaci a nadšení tím nevzbudil.
„O nástupci A8 již bylo rozhodnuto a máme v úmyslu ho představit do konce této dekády. Bližší detaily zveřejníme v průběhu času,“ uvedl Bestle s tím, že chystané SUV Q9 sice dočasně převezme roli nejdražšího modelu značky, nástupcem A8 a pomyslnou vlajkovou lodí ale nebude. A protože jakýkoli podobně stylizovaný vůz by vedl pouze k bratrovražednému boji, očekávat můžeme znovu tradiční limuzínu. To je ale skutečně jediná dobrá zpráva, jinak si totiž o budoucnost A8 i samotného Audi můžeme dělat obavy.
Ještě nedávno totiž značka uváděla, že absolutně neví, jestli vůbec nová generace vznikne. A pokud ano, jakým směrem se vydá - zda zůstane u spalovacího pohonu, nebo přejde na ten elektrický, jak si Němci malovali ve svých předchozích zelených snech. To jen potvrzuje, že vývoj ještě ani neodstartoval. A pokud se Audi teprve pouští do práce, ta bude buď neskutečně zbrklá, nebo se nebude startovat na čistém listu papíru a místo zcela nové generace dorazí jen evoluce stávajícího provedení několik let poté, co to skončí. Ani to nepůsobí jako cokoli ohromujícího.
Pokud by Audi jen modernizovalo současný model, ten by v roce 2030 byl již prakticky 13 let starý. Na další vývoj jsme tedy opravdu zvědavi, v současné době bychom si ale na vítězství čtyř kruhů v budoucích srovnávacích testech nevsadili ani pětník. Na opravdu dobrou novinku Audi - a tím myslíme skutečnou novinku, ne krásné nové verze dávno vyvinutých modelů - stále čekáme...
Dosavadní Audi A8 přišlo na trh v roce 2017, zastaralé je tak v podstatě už teď. I proto ostatně vůz končí. Dočkat se má nástupce, jenže ten bude buď šitý horkou jehlou, nebo půjde o evoluci toho samého auta. Ani jednoho z oho nezní jako dobrá volba. Foto: Audi
Zdroj: Motor1
