Audi nachytali při testech ostrého modelu, jaký tu ještě nebyl. A bude to asi nejhlubší dno, na které si kdy sáhlo
21.4.2026 | Petr Prokopec
To jsou hned dvě prvenství, z nichž to první by šlo snad i vítat. To by ale nesmělo být současné spojené s tím druhým, které jen podtrhuje, že Němci jsou aktuálně připraveni zmršit i to, co se zdánlivě zmršit ani nedá.
Model Q5 je jedním z modelů Audi, na která šlo po léta pět jen chválu. Ano, je to SUV, pro která obecně nehoříme, jeho první dvě generace ale byly vyvinuty s takovou pílí a pečlivostí, že to vůz katapultovalo mezi nejlepší SUV vůbec, rozhodně pak mezi ta nejkvalitnější a nejtrvanlivější. A jeho kvality jen potvrdil fakt, že na jeho základech Porsche postavilo asi nejlepší řidičské esúvéčko historie, první Macan.
Bez zajímavosti není ani to, že dvě generace vydržely na trhu s úspěchem dlouhých 17 let a sahaly po titulu nejprodávanějšího Audi vůbec, tak byly nadčasové. Tahle pohádka ale skončila předloni, když přišla generace třetí - ošizená, dražší a s interiérem, nad kterým nevíte, zda sáhnout po kladivu nebo pytlíku z letadla. Obchodní výsledky tomu odpovídají, z bestselleru je rázem šeď průměru.
Není to auto, které jsme si vysnili, ale ruku na srdce - pořád je to to lepší, co si dnes můžete koupit, od Audi rozhodně. Sportovní variantě SQ5 sice Němci sebrali diesel, ale aspoň jí nechali pouze mild-hybridní přeplňovaný benzinový třílitrový šestiválec, který na všechna čtyři kola posílá 367 koní výkonu a 550 Nm točivého momentu. To sice na první pohled nepůsobí jako nějak závratné hodnoty, zvlášť s kombinací s hmotností nemalých 2,1 tuny, ovšem 4 717 milimetrů SUV i tak zvládá stovku za 4,5 sekundy, což je slušný čas. Tohle prostě není špatné auto.
Audi nicméně už nějakou chvíli pracuje také na výše postavené verzi RS Q5, která dosud nikdy v nabídce nebyla. Tu by od méně výkonného provedení značka mohla odlišit poměrně snadno, a to instalací 2,9litrové přeplňované jednotky z RS4. Navzdory o trochu menšímu objemu totiž tento šestiválec produkoval 450 koní, a to už v roce 2017, kdy zamířil pod kapotu generace B9. Němcům by tedy stačilo, aby si s agregátem trochu pohráli, a rázem by na všechna kola RS Q5 mohlo mířit i 500 kobyl.
Jenže logické uvažování se bohužel v Ingolstadtu stále nenosí, a tak vůz stejně jako tristní nová RS5 dostane kombinace zmíněného 2,9litrového šestiválce, elektromotoru a lithium-iontových baterií o kapacitě 25,9 kWh. Celkově přitom tato soustava produkuje 639 koní, ovšem v případě kombíku je výkon spárován s 2 370 kilogramy. Zrychlení na stovku tak RS5 zvládá až za 3,6 sekundy, tedy o desetinu pomaleji než takové BMW M3 CS Touring, které si vystačí se šestiválcem naladěným na 550 spalovacích kobyl.
Samotná benzinová jednotka přitom u Audi produkuje 510 koní, přičemž něco takového by pro verze RS byl dostačující výkon. Dá se totiž předpokládat, že mezigeneračně by hmotnost nenarostla o 600 kilo, ale spíš o polovinu. Vůz by si tak předchozí generaci mazal jako máslo na chleba, a podobně by tomu nejspíše bylo při srovnání s konkurencí. Takto ovšem Audi může s BMW soupeřit pouze o to, kdo pošle na trh větší plug-in hybridní nesmysl s šílenou hmotností.
S příchodem elektrifikovaného ústrojí už musíme stoprocentně počítat, testovací prototypy totiž právě byly nachytány nejen s víčkem palivové nádrže na jedné straně, ale s dobíjecí zdířkou na té druhé. Pokud tedy zákazníci Audi vždy vyhlíželi sportovně laděné SUV, které dokáže zvládnout přibližně 80 kilometrů čistě na elektřinu, pak se letos dočkají. Máme však pocit, že mnoho jich opravdu nebude. RS Q5 je tak jen další, tentokrát opravdu těžkou minelou značky v řadě - s hmotností snadno přes 2,5 tuny to bude symbol toho asi nejhlubšího dna, na které si kdy Audi sáhlo.
Současné Audi SQ5 vlastně ještě prochází bez velkých výhrad, je to mild hybridní benzin vážící okolo 2,1 tuny i s řidičem. Žádná krása, ale dá se. Nová RS Q5 bude úplně jinde. A v dobrém to nemyslíme. Foto: Audi
Zdroj: Auto Evolution
