Audi nechá své zákazníky opakovaně platit i za auta, která jsou dávno jejich, prý to sami chtějí

Jde o vyjádření tak absurdní, že mu ani sám technický šéf čtyř kruhů nemůže věřit. Lidé přirozeně touží po maximální hodnotě za peníze, nikoli naopak. A tu opakované placení za věci, které ve svém autě tak jako tak dávno máte, opravdu nepředstavuje.

O bohatých lidech se říká, že si pro korunu nechají koleno vrtat. Obecně vzato tomu tak nezřídka skutečně je, však bohatým se vypisováním tučných šeků nikdo nestal. To samo o sobě ale neznamená, že jejich portmonky zůstávají vždy jen zavřené. Naopak se otevírají poměrně často, přičemž z nich mizí sumy, jaké si řada obyčejných lidí nevydělá za celý život. Musí za ně ale dostat něco, co považují za hodnotné - problémem nebývá třeba příplatkový lak za milion korun, neboť majiteli přinese žádoucí exkluzivitu. Řadu obyčejných, byť ne nutně levných věcí ovšem bohatí lidé očekávají bez dalších plateb.

Ve světle toho jsme nikdy nechápali snahu automobilek o opakované dojení svých zákazníků skrze placení za auta, která jsou už jejich. Tedy jakási předplatná za zpřístupnění funkcí, kterými vaše auto beztak disponuje, jen je prostě nemáte k dispozici kvůli softwarovým omezením. Může to přinést krátkodobé zvýšení zisku, ovšem dlouhodobě to bude mít stěží za následek něco jiného než znechucení podstatné části klientely. Problém je principiální a nejlépe ho vykreslilo zvrácené placení za aktivaci vyhřívání sedadel, ke kterému na některých trzích přikročilo BMW. Majitel má v tu chvíli platit za fungování prvků, které jsou součástí jejich jeho a s jejichž aktivací nemá výrobce žádné dodatečné náklady, to se nikomu soudnému nemůže líbit.

Mnichovské automobilce se její snaha získat navíc relativně drobné vrátila jako bumerang, i proto raději začala od svých záměrů ustupovat. Konkurenční Audi má ale stále pocit, že tato strategie ponese chutné ovoce. A proto hodlá jen přiložit pod kotel. Šéf technického vývoje Oliver Hoffman totiž potvrdil, že automobilka „přijde s větším množstvím prvků na požádání, přičemž počet takových nových funkcí bude rok od roku větší“. Oč přesně půjde, je otázkou, opětovné dojení zákazníků ale má být spojeno hlavně s novou elektrickou architekturou.

„Je to pro nás opravdu velký krok. Myslím si ovšem, že je tu poptávka zákazníků po nových funkcích v nových vozech,“ dodal dále Hoffman. Dost by nás zajímalo, s jakou klientelou to vlastně mluvil, pokud tedy vůbec nějakou mluvil. Jeho slova se totiž nepotkávají s realitou. Koncernové elektromobily jsou primárně nechtěné, zejména kvůli jejich omezené použitelnosti, také ale kvůli vysokým cenám. S těmi by Audi, stejně jako Škoda či VW, rády pohnuly směrem dolů. Jenže už kvůli cenám baterií to obvykle nejde. Nově se ovšem chystají nabídnout za víc peněz ještě míň muziky?

Podle Hoffmana něco takového „bude v budoucnu celkem normální“. Takový názor mu nikdo nebere, nicméně pokud Audi skutečně hodlá trvat na svých plánech, pak se musí připravit na to, že spíše bude normální, když jeho showroomy budou zet prázdnotou a na oficiální web zamíří jen novináři, aby se přesvědčili, že na pád vysokých cen stále nedošlo. Něco takového pochopitelně ke kýženému zvýšení zisku nepovede. Hoffman ale přesto s rozšířením předplatného černá čísla spojuje a trvá na tom, že zákazníci si takovou věc přejí. Proč by měli, k čemu jim bude dobrá? Lidé chtějí maximum výbavy bez dalších plateb, zcela přirozeně.

Výrobcům je tak třeba znovu připomenout, že bez zákazníků to mohou zabalit. To ovšem znamená, že se k nim nemohou otáčet zády a přitom chtít stále více peněz. Jsme si sice vědomi existenci přísloví „víra hory přenáší“, jenže to v tomto případě bude stěží platit. Na místě jsou spíše slova o džbánu, vodě a utrženém uchu. Audi by si přitom mělo dát pozor, neboť to jeho je už naprasklé kvůli jeho posedlosti elektromobilitou, kterou podstatná část jeho současné klientely nesdílí ani v nejmenším. Zákazníkům se příčí pocit, že automobilka postupuje v rozporu s jejich představami, ona předplatná budou jen dalším krokem stejným směrem.

Koncern VW předpokládal, že lidé budou elektromobily nakupovat od rána do večera, aktuálně však zjišťuje, že se přepočítal. Kdy asi pochopí, že dojit zákazníky opakovaně byznysu rovněž neprospěje? Foto: Audi

