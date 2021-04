Audi odhalilo absurdní nový model, hledá s ním neexistující místo na trhu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zejména německé prémiové značky prosluly tím, že se snaží novými modely vykrýt každý malý výklenek, který se na trhu objeví. Docela by nás zajímalo, jaký má přesně vykrýt vůz, který byl sedanem A6, stala se z něj stylovější A7 a nakonec opět sedan A7L.

Těžko říci, koho to napadlo jako prvního, někdo z německé prémiové trojky se ale v jednu chvíli vzhlédl v tom, že sebeokrajovější poptávku na trhu vykryje adekvátní nabídkou. To zní hezky, třeba kdyby BMW nabídlo novou M3 i s pohonem 4x4 a manuálem byla by to zajímavá věc, po technické stránce se ale nabídka spíše ztenčuje. Přibývá karosářských verzí, a to někdy až za hranici absurdity.

Experti jsou na to hlavně u BMW a Mercedesu, a to přesto, že se opakovaně spálili. Např. bavorská značka se v rámci řady 3 rozhodla nabídnout nejen sedan, kombík, kupé a kabriolet, ale později i liftback GT a trochu jiný liftback Gran Coupe. Že to nemohlo dopadnout dobře, bylo jasné hned, Němci si ale počkali na fiasko verze GT, aby s ní skončili bez nástupce. Mercedes je na dobré cestě k témuž, neboť modely A Sedan a CLA vedle sebe velký smysl také nedávají.

Audi zjevně nechce zůstat mimo hru, a tak přišlo s ještě větší absurditou. Představilo nový model A7L, jehož rozvor oproti standardní A7 na délku povyrostl o 98 milimetrů na 3 026 mm. Zároveň celý vůz narostl v rámci délky na 5 076 mm. Je tak sice kratší než standardní Audi A8, nicméně tento model válcuje rozvorem. Nejpodstatnější však je, že jde o klasický sedan a nikoliv liftback.

Jinými slovy, Audi vzalo sedan A6, který nabízí i jako delší A6L, a přidalo mu stylovější a splývavější záď, kterou lze celou vyklopit. A vůz nazvalo A7 Sportback. Pak vzalo A7, udělalo z něj znovu sedan, přidalo mu rozvor překonávající i A8 a voila, na světě je A7L. Auto tak bude v teritoriu, kde se již nachází A6, A6L a A7 Sportback, stejně jako limuzína A8 resp. A8L. Kde v této spleti vidí Audi jakékoli místo pro další model, nemáme tušení.

Auto za sebou zatím nemá ani fyzickou premiéru, s tou se počítá až tento týden na šanghajském autosalonu. Do prodeje pak A7L zamíří za několik měsíců, přičemž první exempláře mají k zákazníkům dorazit až v prvním čtvrtletí příštího roku. To celou strategii dělá ještě bizarnější.

Z odhalených dat krom rozměrů víme už jen to, že A7L dorazí na trh nejprve ve verzi First Edition. Standardem se přitom v té chvíli stane třílitrový šestiválec s 340 koňmi, jenž bude spárovaný se sedmistupňovým DSG a pohonem všech kol Quattro. Chybět nebude ani vzduchový podvozek a řízení všech kol.

Audi přitom u úvodní edice počítá s limitovaným počtem tisíce exemplářů, což může snadno odpovídat i několikaměsíční, ne-li celkové produkci. Německá automobilka chce přitom na největším trhu světa zvětšit svůj otisk daleko větší měrou, neboť její celkové roční registrace by se na konci dekády měly pohybovat okolo milionu aut. Loni šlo o 655 800 kusů, což byl navzdory pandemii firemní rekord.

Nové Audi A7L přišlo o splývavou záď, místo toho spojuje prodloužený rozvor s karoserií sedanu, i když sama A7 vychází z A6, u níž mění hlavně záď. Smysl takového auta nám uniká, ale třeba o něj někdo opravdu bude stát. Foto: Audi

