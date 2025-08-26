Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled

Pokud si každá automobilka prostě musí čas od času projít horším obdobím, pak Audi je teď rozhodně hluboko v dolní amplitudě sinusoidy své existence. Tohle auto vlastně ani není nové, je to jen velký facelift, přesto je mnohé z toho, co se na něm změnilo, značně problematické.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Audi

Pokud si každá automobilka prostě musí čas od času projít horším obdobím, pak Audi je teď rozhodně hluboko v dolní amplitudě sinusoidy své existence. Tohle auto vlastně ani není nové, je to jen velký facelift, přesto je mnohé z toho, co se na něm změnilo, značně problematické.

Nová generace Audi Q3 nás zatím opravdu neohromila. Německá automobilka si před jejím odhalením sypala popel na hlavu a přiznávala, že v případě interiérů hodně šlápla vedle. Kdokoli očekávající nápravu však musel být při debutu dvojnásob zklamán, neboť místo ní přišel další krok opačným směrem, když Audi novince sebralo klasické páčky pod volantem. Náhradou je velká absurdita je naprosto nesmyslným ovládáním, která autu nic nepřináší a leccos mu bere. Ani to asi značce fronty zákazníků před showroomy nezajistí. Zvláště když ti mohou za 1,1 milionu korun, na kterých startuje základní verze, očekávat velmi lacině vyhlížející auto.

Nově si můžeme posvítit na provedení Q3 Sportback, tedy na stylovější verzi vozu, která se dočkala přepracované střešní linie. Ta se směrem dozadu daleko intenzivněji svažuje, přičemž designéři zároveň vypustili ližiny, které jsou u klasické verze součástí standardní výbavy. Sportback tak působí atletičtějším dojmem, to ano, ale dál? Pozitivních změn je pomálu, třeba i záď s četnými falešnými ventilačními otvory či úzká světla zasahující do víka zavazadelníku zůstávají bez změny.

Uvnitř je rozdílů ještě méně, přičemž v podstatě znovu souvisí s odlišnou střešní linií. Ta se nepřekvapivě podepsala na menším objemu zavazadlového prostoru, do kterého při sklopených zadních sedadlech naskládáte 1 298 litrů (-97 l). Pro čtyř- nebo pětičlennou rodinu jde ale stále o přijatelnou hodnotu, pročež nebude problém s Audi Q3 Sportback vyrazit třeba k moři. Dětem pak ostatně nebude vadit ani méně prostoru pro hlavu, pro nohy je ale díky rozvoru 2 682 milimetrů místa dost v obou řadách. Samotná architektura interiéru, řešení palubní desky a téměř jen dotykové ovládání a displeje všude kolem působí stejně lacině jako u výchozí verze. A vlastně jako u všech nových Audi posledních let.

Sportback nepřekvapí ani pod kapotou, na výběr jsou tytéž motorizace jako u klasické verze. Základem je tedy benzinová jedna-pětka, která produkuje 150 koní, jež míří na přední kola. Na vrcholu lze oproti tomu očekávat přeplňovaný dvoulitr, který nabídne až 265 koní. Spárován pak kromě všudypřítomného automatu bude s pohonem quattro, kdy nicméně mezinápravová spojka standardně zaměstnává především přední kola a ta zadní se přidávají do hry až při zaznamenání prokluzu.

Mimo to bude možné sáhnout po plug-in hybridní verzi, která páruje 272 koní a baterie o kapacitě 25,7 kWh, s nimiž lze urazit až 118 km čistě na elektřinu. Pochopitelně pouze v laboratorním prostředí, ve skutečném světě očekávejte nižší porci. Objednávky lze Audi zasílat už nyní, ceny přitom na německém trhu startují na 44 600 Eurech neboli na stejných 1,1 milionech korun jako u běžné Q3. Základ ale stejně dobře jako na přiložených fotkách znovu vypadat nebude. S dodávkami standardní Q3 začne automobilka v říjnu, na Sportback bude třeba čekat do listopadu.


Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 1 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 01Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 2 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 02Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 3 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 03Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 4 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 04
Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 5 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 05Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 6 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 06
Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 7 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 07Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 8 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 08
Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 9 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 09Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 10 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 10Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 11 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 11Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 12 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 12Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 13 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 13Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 14 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 14Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 15 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 15Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 16 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 16Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 17 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 17Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 18 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 18Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 19 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 19Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled - 20 - Audi Q3 Sportback 2025 prvni sada 20
Q3 Sportback kromě více se svažující střešní linie kopíruje svého klasicky pojatého příbuzného ve všech možných ohledech, tedy jak pod kapotou, tak i v kabině. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

