Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled
Petr ProkopecPokud si každá automobilka prostě musí čas od času projít horším obdobím, pak Audi je teď rozhodně hluboko v dolní amplitudě sinusoidy své existence. Tohle auto vlastně ani není nové, je to jen velký facelift, přesto je mnohé z toho, co se na něm změnilo, značně problematické.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Audi odhalilo další novinku, za kterou ho málokdo pochválí. K lacinému a nesmyslnému interiéru přidává ještě podivnější vzhled
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud si každá automobilka prostě musí čas od času projít horším obdobím, pak Audi je teď rozhodně hluboko v dolní amplitudě sinusoidy své existence. Tohle auto vlastně ani není nové, je to jen velký facelift, přesto je mnohé z toho, co se na něm změnilo, značně problematické.
Nová generace Audi Q3 nás zatím opravdu neohromila. Německá automobilka si před jejím odhalením sypala popel na hlavu a přiznávala, že v případě interiérů hodně šlápla vedle. Kdokoli očekávající nápravu však musel být při debutu dvojnásob zklamán, neboť místo ní přišel další krok opačným směrem, když Audi novince sebralo klasické páčky pod volantem. Náhradou je velká absurdita je naprosto nesmyslným ovládáním, která autu nic nepřináší a leccos mu bere. Ani to asi značce fronty zákazníků před showroomy nezajistí. Zvláště když ti mohou za 1,1 milionu korun, na kterých startuje základní verze, očekávat velmi lacině vyhlížející auto.
Nově si můžeme posvítit na provedení Q3 Sportback, tedy na stylovější verzi vozu, která se dočkala přepracované střešní linie. Ta se směrem dozadu daleko intenzivněji svažuje, přičemž designéři zároveň vypustili ližiny, které jsou u klasické verze součástí standardní výbavy. Sportback tak působí atletičtějším dojmem, to ano, ale dál? Pozitivních změn je pomálu, třeba i záď s četnými falešnými ventilačními otvory či úzká světla zasahující do víka zavazadelníku zůstávají bez změny.
Uvnitř je rozdílů ještě méně, přičemž v podstatě znovu souvisí s odlišnou střešní linií. Ta se nepřekvapivě podepsala na menším objemu zavazadlového prostoru, do kterého při sklopených zadních sedadlech naskládáte 1 298 litrů (-97 l). Pro čtyř- nebo pětičlennou rodinu jde ale stále o přijatelnou hodnotu, pročež nebude problém s Audi Q3 Sportback vyrazit třeba k moři. Dětem pak ostatně nebude vadit ani méně prostoru pro hlavu, pro nohy je ale díky rozvoru 2 682 milimetrů místa dost v obou řadách. Samotná architektura interiéru, řešení palubní desky a téměř jen dotykové ovládání a displeje všude kolem působí stejně lacině jako u výchozí verze. A vlastně jako u všech nových Audi posledních let.
Sportback nepřekvapí ani pod kapotou, na výběr jsou tytéž motorizace jako u klasické verze. Základem je tedy benzinová jedna-pětka, která produkuje 150 koní, jež míří na přední kola. Na vrcholu lze oproti tomu očekávat přeplňovaný dvoulitr, který nabídne až 265 koní. Spárován pak kromě všudypřítomného automatu bude s pohonem quattro, kdy nicméně mezinápravová spojka standardně zaměstnává především přední kola a ta zadní se přidávají do hry až při zaznamenání prokluzu.
Mimo to bude možné sáhnout po plug-in hybridní verzi, která páruje 272 koní a baterie o kapacitě 25,7 kWh, s nimiž lze urazit až 118 km čistě na elektřinu. Pochopitelně pouze v laboratorním prostředí, ve skutečném světě očekávejte nižší porci. Objednávky lze Audi zasílat už nyní, ceny přitom na německém trhu startují na 44 600 Eurech neboli na stejných 1,1 milionech korun jako u běžné Q3. Základ ale stejně dobře jako na přiložených fotkách znovu vypadat nebude. S dodávkami standardní Q3 začne automobilka v říjnu, na Sportback bude třeba čekat do listopadu.
Q3 Sportback kromě více se svažující střešní linie kopíruje svého klasicky pojatého příbuzného ve všech možných ohledech, tedy jak pod kapotou, tak i v kabině. Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- „Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
před 5 hodinami
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
včera
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test Superbike Aragon - 1. den včera 18:19
- Jonathan Rea po sezóně končí se závoděním včera 13:04
- Místo Bautisty oficiálně 2026 Iker Lecuona včera 10:41
- IRRC pokračovalo ve Schleizu, Červený je těsně před obhájením titulu včera 10:20
- MotoE: Novým lídrem Mattia Casadei včera 10:00
Nejčtenější články
- Šéf výrobce elektromobilů je totálně mimo. V těžkých časech křičí, že tradiční značky elektroauta nikdy nechtěly a přejí si jejich konec
28.7.2025
- Symbol francouzského luxusu 90. let se dá koupit dodnes sotva použitý ve špičkové verzi. Je to koráb, jaký už nikdo nedělá
28.7.2025
- Indonésané ukázali své první vlastní „národní auto”. I když vlastní, VW v něm má prsty skrz naskrz
28.7.2025
- Jedno z nejrychlejších aut planety se postavilo 370koňové motorce, převálcovala ho při jízdě po zadním
28.7.2025
- Spása pro staromilce: Automobilka, která letos ukázala nejsilnější silniční motor V12 historie, chystá i vlastní desetiválec
28.7.2025
Živá témata na fóru
- jak poznám minerální olej, polosyntetiku, full syntetiku? 08.26. 17:01 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 08.26. 14:53 - pavproch
- Onboard videa 08.26. 14:10 - Truck Daškam
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.26. 08:10 - Vrooom
- zvuk motoru 1.4 mpi a rachtání v převodovce 08.25. 20:49 - komat
- Policejní kontroly a měření 08.25. 13:36 - delphin
- Chlubítko univerzální 08.25. 08:26 - jerry
- whitelist & blacklist 08.25. 08:01 - jerry