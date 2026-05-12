Audi odhalilo interiér své nové vlajkové lodi a je to obrovské zklamání, jen další plastovo-displejová láce
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Když kabina nejnovějšího modelu čtyř kruhů spadajícího na samý vrchol nabídky působí laciněji než interiér dvacet let starého předchůdce, víte, že je něco špatně. Tohle odrazuje i kupce modelů jako A5 nebo Q5, v případě vrcholné Q9 je to ostuda jako hrom.
Audi bylo dlouho považováno za jednoho z králů automobilových interiérů. Nemohli jste v něm pochopitelně hledat konkurenci pro Rolls-Royce nebo Bugatti, v prémiové lize ale platilo za jedničku. A vzhledem k cenám jeho aut jej šlo považovat i za krále v poměru hodnoty a ceny, neboť tolik muziky za pořád docela přijatelné ceny nikdo jiný nenabízel.
Ještě minulá A4 generace B9 byla i v docela prostých specifikacích velmi „mazlivým” autem, dodnes dokáže ohromit tím, co všechno jen v ní správně. Audi ale obecně dokázalo dokázalo skloubit luxus s praktičností, intuitivností a uživatelskou přívětivostí. A bylo celkem jedno, zda jste za volant usedli poprvé či posté - pokaždé vám bylo příjemné, s čím jste byli konfrontováni, bylo to zkrátka uspokojivé.
Čím výš jste pak v nabídce automobilky šli, tím zajímavější věci jste dostali. Už taková RS4 vedle A4 byla ještě o třídu jinde, vlajkové lodi typu A8 si pak hrály hlavně s těmi nejlepšími materiály jako pravá kůže, dřevo či kov. Audi navíc důraz kladlo i na zpracování a odolnost, takže auto ani po 100 tisících kilometrech nepřipomínalo přesun bazarového zboží na trakaři. To všechno ale odnesl čas.
Už s minulou A6 C8 se na bílé holubici ingolstadtských kabin začaly objevovat černé flíčky, poznali jsme mj. hezky specifikovanou S6 vrzající po 50 tisících najetých km jako koleno před „totálkou”. Z dnešního pohledu ale i to působí jako výhra, neboť co Audi prodává dnes, je jedním slovem ostuda. A to taková, že se za ni stydí i dealeři - schválně si zajděte do prodejny Audi a nechte si ukázat třeba novou A5, při prezentaci kabiny asi 7 z 10 prodejců z červená a není schopno odpovídat na nepříjemné otázky. Spolu s nepřehlédnutelnými stesky zákazníků je to důkaz, že automobilka krok správným směrem skutečně neudělala.
Řada lidí proto doufala, že u chystané vlajkové lodě, kterou již nebude nová generace A8, nýbrž SUV Q9, značka vše napraví. Jenže první fotky ukazují, že Audi ani u vozu takového kalibru nedokáže vystoupit ze svého „nového stínu” dělá stále tu stejnou chybu. Palubní desku totiž značka osadila třemi displeji, které jsou stále více vnímány jako laciné řešení, nikoli jako symbol luxusu. Koneckonců si vezměte, že prakticky totéž dostanete i v mnohem obyčejnějších vozech za zlomkové ceny, ty čínské nevyjímaje.
Interiér Q9 navíc postrádá jakékoli výraznější obložení, které by dovolilo rychle „opatlaným” displejům aspoň ustoupit do pozadí. Na vrchní části palubky vidíme nepříliš poněkud zastřené kožené obšití a to je prakticky všechno. Jinak jsou to jen displeje, plasty a ambientní osvětlení, to luxusní interiér nikdy neudělá.
Audi přitom vůz osadilo řadou prvků, na které lze hledět s větším nadšením, jenže když základ působí takto mizerně, je těžké je pořádně ocenit. Ale zmiňme aspoň ty hlavní. První spočívá v kompletně elektrickém otevírání i zavírání dveří, které se u značky objevuje poprvé. Pro jejich otevření můžete využít klíček, podsvícené místo na tradičních klikách či aplikaci v mobilu. Jakmile jste uvnitř, stačí vám k zavření buď stisk příslušného tlačítka, nebo v případě řidiče pouze sešlápnutí brzdového pedálu či zapnutí bezpečnostního pásu. Dveře jsou navíc osazeny řadou senzorů, pročež reagují jak na chodce či cyklisty, tak na veškeré venkovní překážky.
Mimo to se Q9 chlubí masivní panoramatickou střechou, která je součástí standardní výbavy. Za příplatek nicméně můžete dostat řešení, které umožňuje zatmavení či zprůhlednění jednotlivých panelů. Stejně jako může být součástí střechy 84 diod, které vám umožní výběr mezi 30 barvami podsvícení. Když navíc SUV zaparkujete, střecha automaticky ztmavne, aby nedocházelo na zbytečné přehřívání kabiny. Sklo je ke všemu potaženo speciální vrstvou, která dokáže blokovat 99,5 procent UV záření.
Klientela bude moci volit mezi šestimístným a sedmimístným provedením, přičemž i při obsazení všech tří řad je možné počítat se slušným zavazadelníkem - Q9 totiž bude ještě o fous větší než konkurenční BMW X7 a Mercedes-Benz GLS. Nebylo by tak překvapivé, kdyby délka vozu narostla k 5,5 metrům. Na konkrétní technická data je ale třeba ještě chvíli počkat, ostatně momentálně Audi neprozradilo ani to, jaké rozměry bude mít ona trojice displejů.
Ať se zákazníci rozhodnou pro jakékoliv provedení, mohou standardně počítat s vyhříváním sedadel, přičemž chlazení či masáže jsou za příplatek. Ovládání sedadel je vždy elektrické, přičemž ze zavazadelníku lze stiskem tlačítek poklopit obě zadní řady a vytvořit tak prostor pro stěhování celého dědictví po prarodičích. V případě čalounění přitom bude na výběr nejen mikrovlákno Dinamica, nýbrž i tradiční kůže Nappa a dokonce nový vlněný materiál.
Co do dekorů, které na pár míst přece jen přišly, Audi počítá především s různými dřevy, kovy a karbonem. Dobrou zprávou pak jistě je, že ačkoliv značka svého času patřila mezi propagátory povrchů lakovaných piánovou černí, u Q9 od toho upustila. Důvodem byla kritika zákazníků, kterým se nelíbila nízká odolnost vůči škrábancům či zapatlání povrchu. Škoda, že Němci klientelu poslouchali jen jedním uchem, mohli se toho dozvědět víc.
Suma sumárum se tak sice dá říci, že nové SUV je pro značku krokem vpřed, je ale malý a přichází po letech skoků zpátky. Q9 tak uvnitř dělá horší dojem i než A8 generací D3 a D4, které přišly v letech 2002 a 2009. Pokud ovšem něco takového platí o vlajkové lodi značky, co asi čekat u níže postavených modelů? V podstatě jen daleko větší zmar. Není tedy divu, že Audi má stále větší prodejní potíže. Jenže v Ingolstadtu realitu stále nechtějí akceptovat, nechtějí o ní ani slyšet...
Nové Audi Q9 nabídne prostorný interiér s několika zajímavými vychytávkami, jako vnitřek vlajkové lodi luxusní značky ale nepůsobí ani trochu, je to obrovské zklamání. Foto: Audi
Zdroj: Audi
