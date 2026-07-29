Audi odhalilo své největší SUV a budí rozruch. Korejská světla, čínský interiér ani proporce paneláku mu nedělají službu
Petr ProkopecNad uvedením tohoto modelu do prodeje Audi přemýšlelo déle než dekádu, až konec modelu A8 ale přiměl automobilku jednak. Novinka většinou relevantních optik prochází, že by ovšem nabízela cokoli mimořádně pozitivního, to se říct opravdu nedá.
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Audi odhalilo své největší SUV a budí rozruch. Korejská světla, čínský interiér ani proporce paneláku mu nedělají službu
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Nad uvedením tohoto modelu do prodeje Audi přemýšlelo déle než dekádu, až konec modelu A8 ale přiměl automobilku jednak. Novinka většinou relevantních optik prochází, že by ovšem nabízela cokoli mimořádně pozitivního, to se říct opravdu nedá.
K registraci jména Q9 se Audi odhodlalo už v roce 2013. Německé automobilce však trvalo dlouhých 13 let, než k prezentaci takto označeného vozu přikročila. I to nakonec dokládá, že v Ingolstadtu nejsou moc pružní, však Mercedes-Benz se svým vrcholným SUV GLS přišel už v roce 2006 (tehdy jako GL), zatímco BMW začalo X7 nabízet v roce 2018. Audi má tedy citelné zpoždění, které je těžké chápat. Ne snad, že by nám podobná auta byla blízká, prodejní potenciál ale mají nemalý.
Je samozřejmě pravdou, že Audi je součástí velkého impéria, kde si klientela mohla dopřát také Bentley Bentayga, Lamborghini Urus či Porsche Cayenne. Jenže žádný z těchto modelů nebyl pro GLS a X7 přímým konkurentem. Šlo sice o auta luxusnější či rychlejší, nikoli však větší. Pro spoustu zákazníků je přitom prostor a velikost klíčová, hlavně pokud jde o Spojené státy. Tam ostatně třeba Mercedes dokázal ročně oslovovat i víc než 30 tisíc lidí za rok. Při cenách a maržích, jaké jsou s velkými SUV spojené, tak GLS nejspíš plnilo firemní kasu jako málokterý jiný model.
Přesně o tuto se nyní Audi uchází, je ale otázkou, jak moc jí zvládne oslovit, neboť jak se ukázalo už dřív, uvnitř půjde o dotykovo-plastové orgie. Zrovna něčím takovým ovšem náročnou klientelu zrovna nenalákáte. Vedle toho se Němci moc nerozjeli pod kapotou, neboť Evropa dostane alespoň zpočátku přidělený pouze jediný motor, a sice třílitrový turbodiesel naladěný na 299 koní. Jde tedy o stejnou jednotku, s jakou dorazí i menší Q7. A jakkoli je téměř jisté, že právě tu bude kupovat nejvíc lidí, je tu ještě otázka prestiže.
Zmiňovali jsme to už mnohokrát a v souvislosti s Q9 to platí též - pokud chcete zaujmou sice bohatou, ale zároveň velmi náročnou klientelu, musíte přijít s něčím, co ji posadí na zadek a protáhne jí ústa až na zem. Neznamená to samozřejmě, že by následně všichni zákazníci mířili třeba za dvanáctiválcovým motorem, naopak většina z nich zůstane u poloviční jednotky. Ovšem bez onoho lákadla by do showroomů vůbec nepřišli, navíc mají o čem snít, a tedy důvod, proč se vrátit.
Právě na to dnes výrobci zapomínají, jakkoli hlavně v Evropě je k tomu hodně tlačí stále přísnější emisní regulace. V USA by Q9 mělo nabídnout trochu víc, v základu totiž bude disponovat 2,9litrovým benzinovým šestiválcem naladěným na 428 kobyl. Vedle toho si ovšem Američané budou moci koupit i verzi SQ9, pod jejíž kapotu se již nastěhuje čtyřlitrový osmiválec. Na všechna čtyři kola tak zamíří 591 koní a 800 Nm, což ale nejspíše bude jen začátek - časem očekávejte i silnější verzi Performance.
Víc kontroverze se tak skrývá jinde. Jednak je to rozporuplný vnější design s oddělenými předními světly, který lidé častují slovy jako „Hyundai”. A nepomáhá mu ani pojetí zadních světel, podobně základní proporce jsou poněkud těžkopádné. Hodnocení venkovního vzhledu ale necháme na vás, při rozměrech 5 310 milimetrů na délku a 3 140 mm v případě rozvoru ho ale ospravedlňují aspoň vnitřní rozměry. Standardně se tedy počítá se sezením pro sedm lidí ve třech řadách, za příplatek ovšem bude k dispozici luxusnější šestimístná konfigurace. I proto se dveře otevírají do úhlu 90 stupňů, a to i automaticky či s pomocí mobilní aplikace.
Dalším problémem je už probírané pojetí interiéru, které hlavně kvůli trojici jakoby náhodně poskládaných displejů působí velmi lacině a dělá dojem speciality pro Čínu. Jestli někoho osloví novinka v podobě vůbec největší panoramatické střechy v nabídce Audi, která má plochu přes 1,5 metru čtverečních a je rozdělena do devíti sekcí, u nichž lze po zaplacení příslušného poplatku měnit propustnost světla, je otázkou. Zákazníci si dále mohou objednat audiosystém Bang & Olufsen o výkonu 1 360 wattů, na který mohou reagovat pulzováním i regulátory instalované do sedadel.
Tak jako u celé řady automobilových novinek z poslední doby tu tedy máme pár zajímavých nových nápadů a funkcí, které ovšem zabíjí soustředění veškerého ovládání na obrazovky, které je u tak drahého auta obtížně akceptovatelné jako projev šetření až do krajnosti. Jsme tedy skutečně zvědavi, jak moc bude Q9 bodovat. Je však jisté, že v Evropě půjde spíš o okrajovou záležitost, ostatně ve velkém neboduje na starém kontinentu ani konkurence ze Stuttgartu či Mnichova. Nejvíce si ale z této trojice „mastí kapsu“ BMW, které X7 vyrábí v Americe. Q9 ale dostane nálepku Made in Slovakia, která povede k celním povinnostem, a to může autu zkomplikovat život i v USA. Moc promyšlená nám tak Q9 nepřijde, ale to je samozřejmě je náš názor...
Audi Q9 je korejské zvenčí a čínské uvnitř. Na novinku německé značky nic moc, ale v zámoří vůz bodovat mohl a měl. Foto: Audi
Zdroj: Audi
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