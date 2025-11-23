AUDI odhalilo své první SUV a sál ztichl, vypadá ještě víc jako mihule na kolech
Petr MilerPokud jste se už párkrát ptali sami sebe, kam Němci dali všechnu svou excelenci, která je v minulých dekádách poslala z téměř ničeho až na vrchol potravního řetězce, dnes si stejnou otázku položíte znovu. Už sama existence AUDI je zoufalá. A jeho první SUV nepůsobí ani trochu líp.
včera | Petr Miler
Pokud jste se už párkrát ptali sami sebe, kam Němci dali všechnu svou excelenci, která je v minulých dekádách poslala z téměř ničeho až na vrchol potravního řetězce, dnes si stejnou otázku položíte znovu. Už sama existence AUDI je zoufalá. A jeho první SUV nepůsobí ani trochu líp.
Jsme mimo? Je to legrace? Nebo jsme rozjeli něco jako „zpátky do minulosti”? Někdy možná cokoli z toho, dnes ale ani jedno - AUDI před pár hodinami skutečně odhalilo své první SUV a myslí to smrtelně vážně, jakkoli o tom, zda přinejmenším německá automobilka není poněkud „mimo”, bychom se pár chvil bavit mohli.
Ďábel je zde ukrytý v detailu. Audi není AUDI, to dá rozum. Audi je Audi, to ano, ale AUDI je „nová značka” německé automobilky pro Čínu, kterou firma jistě po dlouhém přemýšlení stvořila jako cestu k levnější nabídce, která zároveň nebude kazit image Audi. Asi bych chtěl být ta muška na jednání vedení firmy, kde někdo přišel s tím, že když nějakému autu seberou logo čtyř kruhů a místo Audi na něj napíšou AUDI, lidé si nevšimnou, že to je levnější čínské „šidítko”. A image automobilky zůstane nedotčena, však kdo by si to spojil, že? To musel být brainstorming, pověstné „mlácení prázdných kokosáků” se vedle toho nutně jeví jako ohňostroj inteligentních výlevů.
Tohle je známý příběh, který nám přinesl už jedno sériové auto s dalším geniálním jménem, které vůbec neevokuje Audi - E5 Sportback. Podle nás je ošklivé jako noc a zkazky o tom, že si jej nadšeně objednávají desítky tisíc lidí, nebudeme brát vážně dřív, než tento stroj uvidíme dlouhodobě vysoko v nezávislých čínských statistikách reálných prodejů. Do té doby zřejmě dostaneme ještě jeden model, který vznikl v Číně a pro Čínu a s Audi nemá moc společného. Půjde o první „nové” SUV značky, které si zatím říká AUDI E SUV Concept a něco nám říká, že by se ve finále mohlo jmenovat třeba AUDI EQ5, možná EQ6, možná i EQ7. To by byl další „originál”.
Ale vážně. I když... Dá se o čemkoli spojeném s AUDI mluvit s nějakou zvláštní vážností? Víte, jaký má tato značka slogan? Je to „Vorsprung durch Technik”, i to muselo dát hromadu práce vymyslet, aby to bylo jiné než u Audi a působilo to dobře. Ale dáme oné snaze o vážnost ještě jeden pokus.
Zmíněné nejasnosti nad jménem jsou na místě, neboť i když se tento vůz nezdá bůhvíjak velký, s délkou 5,06 metru je větší než současná Q6 - je skoro stejně dlouhý jako Q7. A ani 2,05 metru šířky, 1,79 metru výšky a 3,06 metru rozvoru nejsou skromné parametry. Bohužel předurčují i vzhled vozu - celé auto vypadá, jako by někdo vzal zmíněnou E5 a chvíli u ní stál s pumpičkou. Je to ještě větší připodobnění mihule říční, řešení předních i zadních světel evokuje pohled do její krásné tváře...
Do interiéru nevidíme, ale čekejme znovu to samé, také technika je „generická” a nic neřešící - dva elektromotory, pohon všech kol, výkon 680 koní, zrychlení z 0 na 100 km/h za necelých 5 sekund a 800V architektura. Čekejme sériovou verzi brzy a v prakticky stejné podobě, nejen s mihulím rypáčkem z obou stran, ale i s lidarem na střeše připomínajícím označení taxíku Johnny Cab v Total Recall. Není divu, že po stržení plachty z tohoto stroje sál v čínském Kantonu jen ztichl, údiv beze slov je snad jediná možná pochopitelná reakce na něj.
Tohle auto nám zas jednou přijde jako jedním slovem „nic”. A pokud něco, tak jako další hřebíček do rakve dobrých časů Audi. Ale jasně, není to Audi, je to AUDI, jak jsme se jen mohli splést...
Jak Audi došlo k tomu, že se v Číně zkusí prosadit s tímhle, nám hlava asi hned tak nevezme. A nedokážeme si představit, že se s tím skutečně prosadí, skoro bez ohledu na cenu. Foto: AUDI
Zdroj: AUDI
